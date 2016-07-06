Патимейкеры. Почему Кокорин и Мамаев не сделали ничего ужасного

Блог «Подземка качества» объясняет, почему все, кто возмутился вечеринкой Мамаева и Кокорина нелепы в своем ханжестве.

Для начала посмотрите первоисточник, который так возбудил в израненных душах российских патриотов и людей, им сочувствующих, такое негодование.

Видео дня. Мамаев и Кокорин зажгли на 250 тысяч евро в клубе в Монте-Карло

Это сложно принять, но футболисты – это не спущенные нам из космоса неведомые существа с отличной от нас системой жизненных ориентиров. Они тоже люди. И да, они тоже иногда отдыхают. Особенно после шестимесячного цикла тренировок и игр. А еще у них много денег. Поэтому им не так важно, что Владимир Путин с барского плеча вновь разрешил нам ездить в террористически активную Турцию. Они свой отдых проводят, не там где могут, а там, где хочется. Захотелось парням потусить в Монте-Карло, где они в свой законный отпуск зависли в пафосном клубе и спустили кучу денег. И вы их за это осуждаете? Да, черт побери, себе-то не врите! Вы сами мечтаете так проводить отпуск. Если вы – не адепт идей Его Воробейшества, то вас манит такой вот досуг. Ведь он является показателем того, что все у вас в жизни отлично. Но вам он не доступен, поэтому вы так и раздражены успехом других.

Вероятно, вы сейчас уже занесли пальцы для коммента, мол «Они не заслужили такой отдых после Евро!». Ну, это уже не вам решать. Нельзя заставить людей, даже после такого позора, который мы увидели в матче в Тулузе, посыпать себе голову пеплом и скрыться от мировой общественности в санатории «Волна», что близ поселка Песчанный в Бахчисарайском районе. Эти парни не чувствуют в себе потребности грустить и сокрушаться. Приехали-отыграли-проиграли-уехали. Или вы после этого случая узнали что-то новое о личностных данных Кокорина и Мамаева? Я – нет. Эта новость вызвала в моей голове лишь мем с господином Киселевым. «Впрочем, ничего нового». Вы опять радостно обманываетесь, что не знали, что Паша и Саша могут так поступить. Но вы знали. Мы все это знали. Так что, нечего теперь играть в полицию нравов.