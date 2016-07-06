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    Подземка качества Все блоги -

    Патимейкеры. Почему Кокорин и Мамаев не сделали ничего ужасного

    6 июля 2016
    Блог «Подземка качества» объясняет, почему все, кто возмутился вечеринкой Мамаева и Кокорина нелепы в своем ханжестве.

    Для начала посмотрите первоисточник, который так возбудил в израненных душах российских патриотов и людей, им сочувствующих, такое негодование.

    Видео дня. Мамаев и Кокорин зажгли на 250 тысяч евро в клубе в Монте-Карло

    Это сложно принять, но футболисты – это не спущенные нам из космоса неведомые существа с отличной от нас системой жизненных ориентиров. Они тоже люди. И да, они тоже иногда отдыхают. Особенно после шестимесячного цикла тренировок и игр. А еще у них много денег. Поэтому им не так важно, что Владимир Путин с барского плеча вновь разрешил нам ездить в террористически активную Турцию. Они свой отдых проводят, не там где могут, а там, где хочется. Захотелось парням потусить в Монте-Карло, где они в свой законный отпуск зависли в пафосном клубе и спустили кучу денег. И вы их за это осуждаете? Да, черт побери, себе-то не врите! Вы сами мечтаете так проводить отпуск. Если вы – не адепт идей Его Воробейшества, то вас манит такой вот досуг. Ведь он является показателем того, что все у вас в жизни отлично. Но вам он не доступен, поэтому вы так и раздражены успехом других.

    Вероятно, вы сейчас уже занесли пальцы для коммента, мол «Они не заслужили такой отдых после Евро!». Ну, это уже не вам решать. Нельзя заставить людей, даже после такого позора, который мы увидели в матче в Тулузе, посыпать себе голову пеплом и скрыться от мировой общественности в санатории «Волна», что близ поселка Песчанный в Бахчисарайском районе. Эти парни не чувствуют в себе потребности грустить и сокрушаться. Приехали-отыграли-проиграли-уехали. Или вы после этого случая узнали что-то новое о личностных данных Кокорина и Мамаева? Я – нет. Эта новость вызвала в моей голове лишь мем с господином Киселевым. «Впрочем, ничего нового». Вы опять радостно обманываетесь, что не знали, что Паша и Саша могут так поступить. Но вы знали. Мы все это знали. Так что, нечего теперь играть в полицию нравов.

    Рейтинг: 3 Голосов: 13
    Комментарии25
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 7 июля 2016, 00:48

      Какая разница, что они делают вне поле? Где результат в игре?

      0
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      Рейтинг: +1

      kaldun87 6 июля 2016, 23:10

      что за дебил писал эту статью?

      1
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      Рейтинг: +1

      kaldun87 6 июля 2016, 23:07

      какую работу они делают? ничего не сделали ни 1 ни 2 и 250 тысяч стоит 1 бутылка а заказали они намного больше ещё и под гимн России вынесли просто уроды моральные

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 6 июля 2016, 22:01

      Я очень уважаю Путина и нашу политику в целом. Но я полностью согласен, что пацаны заработали и отдыхают там где хотят и так как хотят. Чувство зависти мне не знакомо при этом. Может быть кто-то скажет, что они не заслужили тех денег, которые им платят - но это не их вина уже! Они делают свою работу и им за это платят - всё. А ругаться надо на разных воров, укравших у страны предприятия и цлые отрасли во времена приватизации. Типа вон Прохорова на Куршавеле - вот он не заслужил. Он отдыхает на украденное и украденное не у кого-то там, а именно у народа. Оставьте пацанов в покое! Единственное, что мне реально не понравилось, что они не встали во время гимна.

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Mariner 7 июля 2016, 01:24

      А на кой им вставать?? Они что патриоты?? Они там и за тех кто платит!! Продажные твари по сути своей!! А в основном согласен с твоей мыслью!! Этим лимитом на легов, восхваляем и превозносим своё быдло!!! А это прискорбно!

      0
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      Рейтинг: +223

      АХ 6 июля 2016, 19:59

      Конечно ничего ужасного они не сделали. Только слили Евро и пробухали в Монако. Вопросов вообще никаких.

      3
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 6 июля 2016, 19:40

      Админы, можно уже 3 сутки не мусолить тему про этих двух позорников!? Неужели они приносят сайту рейтинги? Я считаю, что эти два "футболиста" не достойны столько внимания и обсуждения (пусть даже негативного).

      4
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      Рейтинг: +12

      зоркий взгляд 6 июля 2016, 19:30

      Подписал петицию на расформирование сборной по футболу. Нас уже 75тыс чел. Но выгонять сначала нужно Мутко. Толстых уже не вернуть, а предложить некого. Пусть Путин идет на совмещение постов!

      -3
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 6 июля 2016, 18:06

      Кто какорину и мамаеву дал права администратора на бомбардире?

      2
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      Рейтинг: +14

      dmolejnik 6 июля 2016, 17:31

      Я вот только недоволен одним - Кокорин с Мамаевым при проигрывании гимна даже не встали!!! Это говорит уже о многом, в том числе об отношении их к своей стране. Никакого уважения! И еще - лучше бы они это шампанское купили всему фан-сектору сборной России, которые летели во Францию, чтобы смотреть на этот позор. А угощали в итоге людей, которых они даже не знают и уверен не встретят больше никогда! И автор не понял, мне кажется, самого главного - осуждают морально-нравственную сторону и ценности футболиста сборной России, а не то, как они кутят и куражатся. А ценности нынче обнищали... Система нашего российского футбола воспитала таких "моральных уродов". Один в поле бегает 200 000 евро получает и на лавке сидит столько же! В чем прикол?! Без комментариев...

      4
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      Рейтинг: +3979

      Kollljan 6 июля 2016, 17:28

      Все правильно написано.

      -2
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