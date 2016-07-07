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    Русские и тут Все блоги -

    Как русские живут и отдыхают в Европе

    7 июля 2016
    Панюков становится экспертом. Гатагов приехал к Миранчуку. Ефимов не выпускает из рук первый трофей. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей футболистов.

    Нойштедтер наслаждается природой и подписывает контракт с «Фенербахче».

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    Черышев тоже дышит воздухом.

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    Находит общий язык с животными.

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    И мотивирует начинающих игроков.

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    Наслаждается межсезоньем и Антон Митрюшкин. Голкипер остается в «Сьоне».

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    Базелюк познакомился с тигром.

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    И официально стал игроком «Эшторила».

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    Владислав Ефимов не выпускает из рук первый трофей.

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    Антон Швец хорошо проводит отпуск.

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    Кирилл Костин получил диплом.

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    Алан Гатагов впал в детство.

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    Недавно Алан встретился с Антоном Миранчуком.

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    Панюков засветился в роли эксперта.

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    Корян дебютировал за основу «Витесса».

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    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии4
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      Рейтинг: +790

      denisov 7 июля 2016, 17:27

      Удачи им в предстоящем сезоне

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 7 июля 2016, 11:26

      Швец

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 7 июля 2016, 10:45

      Швец и Костин Хто такие?

      1
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      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне 7 июля 2016, 10:19

      и никаких тебе 250к евро на шампанское, а они точно русские???

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