Как русские живут и отдыхают в Европе

Удачи им в предстоящем сезоне
Нойштедтер наслаждается природой и подписывает контракт с «Фенербахче».
Черышев тоже дышит воздухом.
Находит общий язык с животными.
И мотивирует начинающих игроков.
Наслаждается межсезоньем и Антон Митрюшкин. Голкипер остается в «Сьоне».
Базелюк познакомился с тигром.
И официально стал игроком «Эшторила».
Владислав Ефимов не выпускает из рук первый трофей.
Антон Швец хорошо проводит отпуск.
Кирилл Костин получил диплом.
Алан Гатагов впал в детство.
Недавно Алан встретился с Антоном Миранчуком.
Панюков засветился в роли эксперта.
Корян дебютировал за основу «Витесса».
Максимилиан Проничев: «В Германии называют русским, в России – немцем»
Почему Денис Черышев выбрал «Вильярреал»