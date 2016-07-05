Реформация. Как изменится «Зенит» в новом сезоне

«Диванный Эксперт» – о новом облике клуба из Санкт-Петербурга.

«Когда-нибудь я непременно захочу вернуться в «Зенит». Время, проведенное здесь, было великолепным» (Халк).

Он ушел, но обещал вернуться. Словно герой из старого советского мультфильма, который во всем пытался найти выгоду. Другой вопрос, а будут ли его ждать? Лично мне кажется, что уже нет. Роман южного игрока с северной столицей подошел к концу. Можно долго спорить о значимости Халка для «Зенита», но одно известно наверняка: российский чемпионат потерял свою главную звезду.

Осуждать Халка в его выборе нет никакого смысла. Каждый волен идти своей дорогой, которую он выбрал в начале пути. Выбор Халка – зарабатывать большие деньги, и его переход в «Зенит» во многом был связан именно с этим желанием. А когда в «Шанхай Теллэйс» предложили зарплату в 2,5 раза больше, чем в «Зените», бразилец долго не думал. Год в Китае обеспечит счастливую старость его детям, внукам и, возможно, правнукам.

Ошибка Халка в том, что он всегда говорит в настоящем времени, не задумываясь, что будет через месяц, два или три. Его слова о желании выступать за «Зенит» до конца карьеры были актуальны только до тех пор, пока не пришло предложение из Китая. А значит, они были блефом. Он целовал зенитовскую стрелку, признавался в любви к Санкт-Петербургу и болельщикам, срывал школьный урок, танцевал на Невском и был настоящим героем. Тем самым, из комиксов.

Без него «Зенит» будет другим. Другим, но ничуть не хуже. Все также бьющийся за чемпионство и стремящийся запрыгнуть в плей-офф Лиги чемпионов. Просто теперь Мирчи Луческу предстоит отучать своих футболистов от халкозависимости, которая активно просматривалась, когда бразилец выходил на поле. Возможно, уйдут Гарай и Витсель, но зато останется Гарсия. Кстати, именно испанец может стать новым капитаном и лидером команды, так как активно ходят слухи о возвращении Ломбертса в родную Бельгию.

Посмотреть на «Зенит» в новом сезоне будет безумно интересно. Главный вопрос – как проявит себя Кержаков и в какой роли видит нападающего главный тренер команды. Будет ли Кержаков игроком скамейки или вытеснит из основы Дзюбу, будет ли Луческу использовать их обоих или предпочтет на острие атаки Кокорина. А ведь еще есть молодые Джорджевич и Долгов. В общем, «Зенит»-2016 для меня пока остается загадкой.

Возможно, с уходом главных звезд команды, «Зенит» начинает писать новую главу. Нет, не историю, а именно главу. Предыдущая, в которой большие деньги должны были принести большой успех, себя не оправдала. Следующая направлена на использование имеющихся ресурсов с добавлением молодых пород. И кто знает, конец какой главы окажется более триумфальным.

Сейчас «Зенит» активно работает на тренировочных сборах. 23 июля команде предстоит провести матч за Суперкубок России с московским ЦСКА. Отличный шанс для Луческу начать свою работу в Петербурге победой над принципиальным соперником.