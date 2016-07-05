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    Диванный Эксперт Все блоги -

    Реформация. Как изменится «Зенит» в новом сезоне

    5 июля 2016
    «Диванный Эксперт» – о новом облике клуба из Санкт-Петербурга.

    Халк

    «Когда-нибудь я непременно захочу вернуться в «Зенит». Время, проведенное здесь, было великолепным» (Халк).

    Он ушел, но обещал вернуться. Словно герой из старого советского мультфильма, который во всем пытался найти выгоду. Другой вопрос, а будут ли его ждать? Лично мне кажется, что уже нет. Роман южного игрока с северной столицей подошел к концу. Можно долго спорить о значимости Халка для «Зенита», но одно известно наверняка: российский чемпионат потерял свою главную звезду.

    Осуждать Халка в его выборе нет никакого смысла. Каждый волен идти своей дорогой, которую он выбрал в начале пути. Выбор Халка – зарабатывать большие деньги, и его переход в «Зенит» во многом был связан именно с этим желанием. А когда в «Шанхай Теллэйс» предложили зарплату в 2,5 раза больше, чем в «Зените», бразилец долго не думал. Год в Китае обеспечит счастливую старость его детям, внукам и, возможно, правнукам.

    Ошибка Халка в том, что он всегда говорит в настоящем времени, не задумываясь, что будет через месяц, два или три. Его слова о желании выступать за «Зенит» до конца карьеры были актуальны только до тех пор, пока не пришло предложение из Китая. А значит, они были блефом. Он целовал зенитовскую стрелку, признавался в любви к Санкт-Петербургу и болельщикам, срывал школьный урок, танцевал на Невском и был настоящим героем. Тем самым, из комиксов.

    Халк

    Без него «Зенит» будет другим. Другим, но ничуть не хуже. Все также бьющийся за чемпионство и стремящийся запрыгнуть в плей-офф Лиги чемпионов. Просто теперь Мирчи Луческу предстоит отучать своих футболистов от халкозависимости, которая активно просматривалась, когда бразилец выходил на поле. Возможно, уйдут Гарай и Витсель, но зато останется Гарсия. Кстати, именно испанец может стать новым капитаном и лидером команды, так как активно ходят слухи о возвращении Ломбертса в родную Бельгию.

    Посмотреть на «Зенит» в новом сезоне будет безумно интересно. Главный вопрос – как проявит себя Кержаков и в какой роли видит нападающего главный тренер команды. Будет ли Кержаков игроком скамейки или вытеснит из основы Дзюбу, будет ли Луческу использовать их обоих или предпочтет на острие атаки Кокорина. А ведь еще есть молодые Джорджевич и Долгов. В общем, «Зенит»-2016 для меня пока остается загадкой.

    Возможно, с уходом главных звезд команды, «Зенит» начинает писать новую главу. Нет, не историю, а именно главу. Предыдущая, в которой большие деньги должны были принести большой успех, себя не оправдала. Следующая направлена на использование имеющихся ресурсов с добавлением молодых пород. И кто знает, конец какой главы окажется более триумфальным.

    Александр Кержаков

    Сейчас «Зенит» активно работает на тренировочных сборах. 23 июля команде предстоит провести матч за Суперкубок России с московским ЦСКА. Отличный шанс для Луческу начать свою работу в Петербурге победой над принципиальным соперником.

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 8
    Комментарии13
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      Рейтинг: +29

      asshunter 6 июля 2016, 08:47

      На мой взгляд, единственный ресурс, которого нет у Луческу - это время. Шахтер он строил сколько лет? А тут контракт на 2 года, и скорей всего с тем расчетом, что результат нужен практически сразу. Да и годы у Мирчи уже не те. Будем надеятся, что есть еще азарт и запал.

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 5 июля 2016, 21:50

      "Предыдущая, в которой большие деньги должны были принести большой успех, себя не оправдала" Почему не оправдал?Зенит один из лидеров чемпионата,до этого он был лишь выше среднего.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 июля 2016, 21:31

      Может наконец сейчас Зеня скатится немного вниз, засунет свои понты в одно место и станут более адекватно реагировать на мир. Кому как, хоть я их и терпеть не могу, но тот быстрый Зеня с Аршавиным, Быстровым и Кержаком в расцвете был куда более привлекательным, без лишних понтов, зазнайства и прочей хрени что у них есть сейчас. Поскольку именно из-за неё они в ЛЧ так никуда дальше 1/8 и не прошли.

      -1
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      Рейтинг: +5

      geragera 5 июля 2016, 19:51

      луческу сделает команду и без халка с ленивцем котороя будет в России не победима как это было с шахтером

      -1
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      Рейтинг: +32

      cпартак 1922 > geragera 5 июля 2016, 21:31

      мечты мечты ну успакаивайте себя и дальше вы без халка и витселя теперь выше 3 места не пониметесь))))

      1
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > cпартак 1922 5 июля 2016, 21:45

      Спартаку даже на 3 место давно уже не светит,да и пока просветов и не видать.

      2
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      Рейтинг: +145

      Danjer > cпартак 1922 6 июля 2016, 14:36

      И это говорит человек,который болеет за команду,которой еще много лет не видать даже ЛЕ!!!!

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 5 июля 2016, 18:39

      Без Халка и Витселя! Вы будете сосать, в этом году! )))

      -3
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      Рейтинг: +32

      cпартак 1922 > _Kesh_Suntar_ 5 июля 2016, 21:32

      в точку

      -1
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > cпартак 1922 5 июля 2016, 21:47

      В этом ваш клуб пока прогрессирует.

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > 5 июля 2016, 21:50

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 5 июля 2016, 18:06

      В принципе, если будет так, то желаю клубу удачи. А вот последнее - фигушки! Обойдется Мирча без Суперкубка

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      Рейтинг: +145

      Danjer > Майор Дзагоев 6 июля 2016, 14:37

      Ну это мы еще посмотрим))))

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