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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Людивин – жена Димитри Пайе

    4 июля 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет жену одного из главных открытий прошедшего клубного сезона, а сейчас еще и Евро-2016 – Димитри Пайе.

    Француз играет очень вдохновенно, и вдохновляет его на такую игру красавица жена. Людивин была рядом с Пайе в Лондоне, а сейчас не пропускает ни одного матча на Евро-2016 во Франции.

    Жена Димитри Пайе Людивин. Фото

    Жена Пайе. Фото

    Людивин Пайе. Фото жены футболиста

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    Жена Пайе

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    Рейтинг: 4 Голосов: 25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 11:41

      губки бантиком на фотография вызывает то чувство когда хочется чтобы человек исчез с лица земли.

      0
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 5 июля 2016, 10:35

      Старая, страшная ТП.

      -1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 4 июля 2016, 23:30

      Очень познавательный пост, прям всю суть футбола отображает.

      2
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 4 июля 2016, 20:45

      Шикарного мало здесь

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 июля 2016, 20:20

      Фу бл... Если так дальше пойдет, то нужно закрывать подобные статьи.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 июля 2016, 20:08

      Ну нет...

      -1
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