Людивин – жена Димитри Пайе

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет жену одного из главных открытий прошедшего клубного сезона, а сейчас еще и Евро-2016 – Димитри Пайе.

Француз играет очень вдохновенно, и вдохновляет его на такую игру красавица жена. Людивин была рядом с Пайе в Лондоне, а сейчас не пропускает ни одного матча на Евро-2016 во Франции.

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