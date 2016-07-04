Людивин – жена Димитри Пайе

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Француз играет очень вдохновенно, и вдохновляет его на такую игру красавица жена. Людивин была рядом с Пайе в Лондоне, а сейчас не пропускает ни одного матча на Евро-2016 во Франции.
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