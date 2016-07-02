Сенсационный Уэльс и раскрученная Бельгия.

Топ 5 самых дорогих игроков команд.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет необычный анализ сенсационного полуфинала Евро 2016. Характер бьёт класс, а деньги в футбол не играют это всё о матче Бельгия-Уэльс. Стоимость игроков Бельгии в 2 раза выше стоимости игроков Уэльса (351 млн. евро против 170 млн.евро), а половина данной суммы это Гарет Бэйл. Стоимость Робсон-Кану и Воукса вместе взятых 5,5 млн.евро (авторы голов в ворота Бельгии). Очевидно, командно Уэльс оказался значительно сильнее раскрученных игроков Бельгии, Робсон-Кану игрок матча (стоит 2 млн. евро), вообще без клуба (свободный агент) как говорится «это футбол детка» .

Пятёрка самых дорогих игроков принявших участие в данной игре:

5. Neil Taylor Wales (5 млн. евро)

4. Ashley Williams Wales (6,5 млн. евро)

3. Ben Davis Wales (8 млн. евро)

3. Joe Allen Wales (8 млн. евро)

2. Aaron Ramsey Wales (30 млн. евро)

1. Gareth Bale Wales (80 млн. еврo)

5. Radja Nainggolan Belgium (22,50 млн. еврo)

4. Thibaut Courtois Belgium (26,50 млн. еврo)

3. Romelu Lukaku Belgium (30,00 млн. еврo)

2. Kevin De Bruyne Belgium (45,00 млн. еврo)

1. Eden Hazard Belgium (48,75 млн. еврo)