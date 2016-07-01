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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    1 июля 2016
    Пока мы засыпаем под матчи самого скучного чемпионата Европы за всю историю, «Бомбардир» предлагает пройти тест и узнать: все ли так же плохо в вашей жизни?

    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Рейтинг: 2.2 Голосов: 14
    Комментарии34
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 30 сентября 2018, 22:52

      да уж.....скучно

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 14 сентября 2018, 10:54

      вы живете не своей жизнью дальше будет интереснее

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 декабря 2017, 12:21

      Евро было очень интересным, а тест какой-то хохол сотворил

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      Рейтинг: +13

      uanilla 9 мая 2017, 19:11

      Ну, ваша жизнь повеселее этого Евро

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      Рейтинг: +15394

      японец 10 марта 2017, 11:58

      евро всегда праздник

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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 10 февраля 2017, 14:57

      Ваша жизнь такая же скучная, как и этот Евро. Только Пайет и Шакири способны скрасить вам будни.

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      Рейтинг: +21

      tfu 28 ноября 2016, 17:40

      Ваша жизнь такая же скучная, как и этот Евро

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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 28 октября 2016, 11:37

      Повеселее этого Евро)))

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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 15 октября 2016, 12:48

      Ваша жизнь такая же скучная как и этот Евро

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Pres Arsenal 1 ноября 2016, 04:29

      У меня тоже самое.

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      Рейтинг: +12

      adiletmeister 2 октября 2016, 07:43

      Ваша жизнь такая же скучная, как и этот Евро

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