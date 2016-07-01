Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

да уж.....скучно
Пока мы засыпаем под матчи самого скучного чемпионата Европы за всю историю, «Бомбардир» предлагает пройти тест и узнать: все ли так же плохо в вашей жизни?
да уж.....скучно
вы живете не своей жизнью дальше будет интереснее
Евро было очень интересным, а тест какой-то хохол сотворил
Ну, ваша жизнь повеселее этого Евро
Ваша жизнь такая же скучная, как и этот Евро. Только Пайет и Шакири способны скрасить вам будни.
Ваша жизнь такая же скучная, как и этот Евро
Повеселее этого Евро)))
Ваша жизнь такая же скучная как и этот Евро
У меня тоже самое.
Ваша жизнь такая же скучная, как и этот Евро