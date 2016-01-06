«Какой Роналду? Бери Суареса». Как Тарас Бурлак рубился в FIFA 16

Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак недавно заглянул в гости к чемпиону России по FIFA Сергею Никифорову и продемонстрировал свои способности в виртуальном футболе. Как это было – показывает "Бомбардир".

Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак недавно заглянул в гости к чемпиону России по FIFA Сергею Никифорову и продемонстрировал свои способности в виртуальном футболе. Как это было – показывает "Бомбардир".

Известный блоггер Сергей "Kefir" Никифоров пригласил защитника "Крыльев Советов" Тараса Бурлака к себе в гости. Цель – сразиться в FIFA 16. Тот, конечно, любезно принял приглашение, сыграл несколько матчей и поучаствовал в съемке видеообзора. В общем, получилось весело. Смотрим!

"За одну команду играли, я тащил", – написал Бурлак в Instagram.