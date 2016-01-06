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    Территория футбола Все блоги -

    «Какой Роналду? Бери Суареса». Как Тарас Бурлак рубился в FIFA 16

    6 января 2016
    Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак недавно заглянул в гости к чемпиону России по FIFA Сергею Никифорову и продемонстрировал свои способности в виртуальном футболе. Как это было – показывает "Бомбардир".

    Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак недавно заглянул в гости к чемпиону России по FIFA Сергею Никифорову и продемонстрировал свои способности в виртуальном футболе. Как это было – показывает "Бомбардир".

    Известный блоггер Сергей "Kefir" Никифоров пригласил защитника "Крыльев Советов" Тараса Бурлака к себе в гости. Цель сразиться в FIFA 16. Тот, конечно, любезно принял приглашение, сыграл несколько матчей и поучаствовал в съемке видеообзора. В общем, получилось весело. Смотрим!

    "За одну команду играли, я тащил", – написал Бурлак в Instagram.

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    Фото опубликовано tarasburlak (@tarasburlak) Янв 3 2016 в 4:05 PST

    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19

      armala 14 ноября 2016, 21:11

      dasdasdas

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Вячеслав Опахин 14 ноября 2016, 14:30

      Ура!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      S.Roman 14 ноября 2016, 13:09

      ваыавы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      S.Roman 14 ноября 2016, 13:05

      выаыа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      S.Roman 14 ноября 2016, 12:41

      ываыва

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      S.Roman 14 ноября 2016, 12:34

      ыйфцувйцву

      1
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