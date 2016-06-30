«Польша-Португалия»-кто фаворит, а кто аутсайдер!

Шансы каждой сборной на выход в 1/2 финала

Сборные Польши и Португалии имеют равные шансы на выход в полуфинал. Обе команды достаточно хорошо укомплектованы, имеют явных лидеров, таких как Криштиану Роналду и Роберт Левандовски, которые в «экстренных» случаях смогут повести за собой команду, но надо понимать, что и у лидеров бывают неудачные дни, и тогда остальная команда должна проявлять себя. В сборной Португалии есть такие проблемы, когда у Криштиану «мяч не летит в ворота», то и у его партнеров тоже не особо все получается. Подтверждением является матч против Австрии, где у Роналду было очень много практически стопроцентных моментов, но он их не реализовал, еще более странное для игрока такого уровня он не забил пенальти, тогда игра у команда совсем «развалилась». Хотя надо признать, что в следующей игре против сборной Венгрии Криштиану «был на высоте»: 2 гола и 1 результативная передача, поистине прекрасный результат, хотя сборная Португалии не смогла обыграть соперника(3:3). Конечно, надо сказать. что дела у Левандовски «идут» намного хуже, чем у Роналду. Лучший бомбардир отборочного турнира Евро 2016( 13 голов в 10 играх) не забивает в 4 играх, и здесь уже нужно говорить о внутреннем состоянии футболиста, и надеется, что его наконец-то «прорвет», а пока он не забивает находится другой игрок способный это делать– Якуб Блащиковски( полузащитник Боруссии Дортмунд, выступающий на правах аренды за итальянский клуб «Фиорентина»), забивший 2 гола в 4 матчах. Как бы то ни было, мы все знаем, что эти команды достаточно непростые, способные удивить. Конечно, будет ошибочно ждать в основное время голов больше четырех, но как знать... Ведь 1/4 финала-это именно тот период ЧЕ, когда игроки набрали максимальные физические кондиции и могут без устали преодолевать 12 км за матч, показывая высокие скорости и мастерство, «захватывая» сердца болельщиков не только из своих стран, но и со всего мира!