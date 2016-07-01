Топ-10 самых дорогих продаж российских клубов

Когда была новость про переход Тейшейры за 50 млн., тут какой-то русский украинец или наоборот утверждал, что российские клубы так не могут продавать игроков! Ан нет! Могут!))
Только толку-то, было б чем гордиться!
Кристофер Самба («Анжи» – КПР, 15 млн. евро)
Милош Красич (ЦСКА – «Ювентус», 15 млн. евро)
Андрей Аршавин («Зенит» – «Арсенал», 16.5 млн. евро)
Хосе Саломон Рондон («Зенит» – ВБА, 17 млн. евро)
Роман Павлюченко («Спартак» – «Тоттенхэм», 17.4 млн. евро)
Умар Ниасс («Локомотив» – «Эвертон», 17.9 млн. евро)
Юрий Жирков (ЦСКА – «Челси», 21 млн. евро)
Жо (ЦСКА – «Манчестер Сити», 24 млн. евро)
Виллиан («Анжи» – «Челси», 35.5 млн. евро)
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