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    Топ-10 самых дорогих продаж российских клубов

    1 июля 2016
    Халк, Аршавин, Павлюченко и другие супертрансферы из российского чемпионата. Вспоминаем и удивляемся громадным суммам.

    Кристофер Самба («Анжи» – КПР, 15 млн. евро)

    Милош Красич (ЦСКА – «Ювентус», 15 млн. евро)

    Андрей Аршавин («Зенит» – «Арсенал», 16.5 млн. евро)

    Хосе Саломон Рондон («Зенит» – ВБА, 17 млн. евро)

    Картинки по запросу рондон зенит

    Роман Павлюченко («Спартак» – «Тоттенхэм», 17.4 млн. евро)

    Умар Ниасс («Локомотив» – «Эвертон», 17.9 млн. евро)

    Юрий Жирков (ЦСКА – «Челси», 21 млн. евро)

    Жо (ЦСКА – «Манчестер Сити», 24 млн. евро)

    Рейтинг: 4.7 Голосов: 20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 1 июля 2016, 19:31

      Когда была новость про переход Тейшейры за 50 млн., тут какой-то русский украинец или наоборот утверждал, что российские клубы так не могут продавать игроков! Ан нет! Могут!))
      Только толку-то, было б чем гордиться!

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 1 июля 2016, 19:25

      скоро китай всех скупит

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 1 июля 2016, 18:43

      перешел бы Юра в любой другой суперклуб, но только не в Челси.........

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