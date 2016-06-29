Прощай, Халк!

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает интересные факты о бывшем игроке Зенита.

Настоящее имя Халка – Живанилду Вийера де Соуза.

Прозвище Халк Живанилду получил от отца за свое крупное телосложение, придающее ему сходство с известным героем комиксов. Халк любит подражать герою, в честь которого получил прозвище, жестами, мимикой и так далее.

У Халка шесть сестёр.

Живанилдо был единственным мальчиком среди семи детей Джована и Марии.

Халк выступал во 2 дивизионе чемпионата Японии.

В «Кавасаки» он не заиграл! Клуб из одноимённого города дважды одалживал фактурного бразильца командам второго дивизиона, и вот там-то он наконец показал себя во всей красе! За год в «Саппоро» наколотил 25 голов, а в «Токио Верди» улучшил этот результат на 12 мячей и стал лучшим снайпером соревнования.

Сказал – сделал.

Согласно одной из легенд, на стадионе «Порту» Живанилдо впервые оказался 16-летним мальчишкой. Под впечатлением от увиденного он заявил, что когда-нибудь вернётся на «Драгау» игроком местного клуба.

Халк нанёс самый сильный удар в истории футбола

Играя за Порту Халк чуть не порвал сетку во время матча против футбольного клуба «Шахтер» во время группового этапа «Лиги чемпионов». Тогда Халку удалось забить мяч со скоростью полета 214 км/ч. Безоговорочно, это новый мировой рекорд, который пока что никто еще не побил.

Трансфер Халка в Зенит самый дорогой в российском футболе.

Цена вопроса составила 60 млн. евро, очевидно этот трансферный рекорд будет побит не скоро.

Продажа Халка в Китай очередной рекорд РФПЛ.

Зенит умудрился отбить потраченные деньги на Халка, сумма трансфера 56 млн. евро плюс бонусы, очевидно, это самый дорогой исходящий трансфер российского футбола.