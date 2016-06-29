«Зенит» на пути «Динамо» или перестройка к победе?

Все возможные трансферы футболистов «Зенита». Сможет ли Мирча Луческу найти достойные замены ушедшим игрокам?

Футболисты «Зенита» создают большой ажиотаж на трансферном рынке. Многие европейские топ-клубы хотят купить игроков питерской команды, хотя официальных предложений по некоторым игрокам не поступало. Китайский клуб «Шанхай Теллэйс» заинтересован в приобретении бразильца Халка по рекордной сумме за всю историю РФПЛ 56 миллионов евро! Сам Халк не отказывается от такого предложения, ведь зарплата у него будет очень большая. Так же существует интерес со стороны «Интера» и «Челси» к защитнику сине-бело-голубых Эсекьелю Гараю, но договоренности ни с кем не достигнуто. Клубы из серии А проявляют интерес к Акселю Витселю, а именно «Наполи», но тоже определенностей пока нет. Сам футболист мечтает попробовать себя в этом чемпионате. «Андерлехт» снова пытается приобрести Николаса Ломбертса, ранее появлялась информации, что голландские клубы «ПСВ» и «Аякс» тоже им интересуется. К защитнику «Зенита» Доменико Кришито проявляют интерес сразу 4 топ-клуба: «Ливерпуль», «Фиорентина», «Рома» и «Интер», сам же игрок хочет вернуться в итальянский чемпионат и готов зарабатывать меньше, чем в «Зените».

Безусловно, все эти футболисты при Андре Виллаше-Боаше являлись ключевыми футболистами, но времена меняются. Сегодня «у руля» питерского клуба новый тренер– Мирча Луческу. Возможно, если он даст этим игрокам уйти, то он не видит их в новой игре «Зенита». Но ему нужно понимать. что уход ключевых футболистов может и негативно сказаться на клубе. Ведь тренеру и футболистам нужно время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новым требованиям и предписаниям, а времени остается не так уж и много: скоро старт российского чемпионата, Лига Европы, но еще раньше Суперкубок России, где мы и надеемся увидеть новую «победную» команду опытного тренера. Но нужно учитывать и еще один нюанс: болельщики «Зенита» уже привыкли к победам своего клуба, но все равно они еще «голодны» и хотят больше успеха, и я надеюсь, что их «аппетит» сможет удовлетворить новый тренер.