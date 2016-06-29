«Слабая» Англия или Исландия новый «Лестер»?

Что способствовало успеху Исландии – недостатки в игре Англии

Когда Исландия сенсационно обыграла Англию многие болельщики и эксперты высказывались о «сыром» футболе сборной Англии, но только единицы говорили о крепости и характере футболистов Исландии. Конечно, для некоторых это не такая уж и сенсация. Многие видели недостатки в игре Англии и на групповом этапе, но благодаря индивидуальному мастерству некоторых игроков удалось избежать больших проблем. Но 1/8 финала-это другой уровень, где важна командная игра и тактика тренера, а известные футболисты в сборных не должны брать все инициативу в свои руки, тем самым «заставляя» партнеров играть только на них, потому что даже у футболистов с «громкими» именами тоже бывают осечки. В игре против Исландии нельзя сказать, что кто-то из футболистов Англии пытался взять под контроль всю игру сборной на себя. Напротив, именитый футболист, такой как Руни показал очень слабую игру: у него часто отбирали мяч в очень простых ситуациях, он не мог сделать длинный заброс на другой фланг и это, по-моему, сказалось негативно на его партнерах, ведь он «умудренный опытом» игрок должен был показывать свой победный настрой при счете 1:1, и вести за собой менее опытных игроков. Ведь на поле были совсем молодые футболисты, обладающие неплохими данными:скоростью, дриблингом и просто нервы помешали им проявить себя, и именно в таких случаях в игру должны вступать более опытные игроки. Возможно, эти нервы и волнение передалось и вратарю, ведь он все видит «со стороны» и может понять, что происходит у футболистов внутри. Может это и стало ключевым моментом в пропущенных голах , где он сыграл недостаточно надежно, а сборная Исландии просто умело пользовалась своими моментами, понимая, что в игре против такого соперника нужно ценить каждый шанс, она использовала высокий прессинг, давая противнику меньше времени на принятие решения. Хотя в ее игре тоже были минусы: в некоторых моментах они просто «отдавали» центр поля и садились достаточно глубоко, но футболисты сборной Англии не воспользовались этим в полной мере. В обоих случаях можно говорить о роли тренера в постановке игры своей команды, если в сборной Исландии она видна, то в игре сборной Англии видна только установка. Подводя итог, могу сказать. что в поражении Англии и победе Исландии сыграли решающую роль большинство факторов, но главными являются неправильный выбор тактики Роя Ходжсона и медленность принятия решения самих футболистов.