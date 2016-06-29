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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2012?

    29 июня 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить участников чемпионата Европы 2012 года.

    Пока на Евро-2016 возникла пауза между матчами плей-офф, блог «Футбол в стиле Ретро» завершает серию «игрулек-вспоминалок» прошлых турниров.

    Предлагаем вспомнить богатый на эмоции чемпионат Европы 2012 года. Сегодняшний тест о футболистах, сыгравших на том Евро. Вы готовы? Поехали!

    Предыдущие тесты о Евро от блога «Футбол в стиле Ретро»: 2008, 2004, 2000, 1996.

    Лучшие игроки Евро-2016: 1-го, 2-го, 3-го туров и 1/8 финала по версии блога.

    Видео: Вилья, ван Бастен и еще пять авторов хет-триков в истории Евро

    Валлийская сказка, которая может стать былью

    Укрощение строптивой: кто должен возглавить сборную России

    Не драма, а комедия: информационная война с лимитом на легионеров

    Руни, Роналду и еще три самых юных голеадора в истории Евро

    Шевченко, Карагунис и еще три самых возрастных голеадора в истории Евро

    Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com, www.gettyimages.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 12
    Комментарии12
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      Рейтинг: +16

      Плюня 16 сентября 2017, 10:41

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 8 октября 2016, 12:41

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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 1 июля 2016, 05:37

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      Рейтинг: +165

      BURNIK 30 июня 2016, 10:25

      57 процентов

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      Рейтинг: +17971

      арейская 30 июня 2016, 03:50

      Неплохо, 52%, но могло быть лучше

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      Рейтинг: +36

      roma3003 29 июня 2016, 21:33

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      Рейтинг: +40

      Gliscure 29 июня 2016, 21:10

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      Igorello97 29 июня 2016, 13:40

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      007R 29 июня 2016, 13:01

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 29 июня 2016, 12:36

      Не понимаю, а почему в таких вот тестах, используют футболистов, которые не являются ключевыми? Если на то пошло, то нужно будет на тесте "Помните ли вы игроков с ЕВРО-2016", поставить фото игроков сборной Албании, Румынии и Австрии . . .

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      Рейтинг: +137

      serg30 > Аристократ Олжик 29 июня 2016, 14:04

      Простите, а кого вы тут считаете "не являющимися ключевыми футболистами"? Если основательно придраться, то таковых тут трое: Рыбус, Дуймович и Ревейер. Но первые двое при этом хорошо знакомы по РФПЛ, а третий - легенда "Лиона" в прямом смысле. Тест составлен по принципу: по игроку из каждой сборной, от финалистов - по двое.

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      Рейтинг: +137

      serg30 > Аристократ Олжик 29 июня 2016, 14:07

      Простите, а кого вы тут считаете "не являющимися ключевыми футболистами"? Если основательно придраться, то таковых тут трое: Рыбус, Дуймович и Ревейер. Но первые двое при этом хорошо знакомы по РФПЛ, а третий - легенда "Лиона" в прямом смысле. Тест составлен по принципу: по игроку из каждой сборной, от финалистов - по двое.

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