Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2012?

Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить участников чемпионата Европы 2012 года.

Пока на Евро-2016 возникла пауза между матчами плей-офф, блог «Футбол в стиле Ретро» завершает серию «игрулек-вспоминалок» прошлых турниров.

Предлагаем вспомнить богатый на эмоции чемпионат Европы 2012 года. Сегодняшний тест о футболистах, сыгравших на том Евро. Вы готовы? Поехали!



Предыдущие тесты о Евро от блога «Футбол в стиле Ретро»: 2008, 2004, 2000, 1996.

Лучшие игроки Евро-2016: 1-го, 2-го, 3-го туров и 1/8 финала по версии блога.

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Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com, www.gettyimages.com

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