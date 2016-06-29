Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2012?

99
Пока на Евро-2016 возникла пауза между матчами плей-офф, блог «Футбол в стиле Ретро» завершает серию «игрулек-вспоминалок» прошлых турниров.
Предлагаем вспомнить богатый на эмоции чемпионат Европы 2012 года. Сегодняшний тест о футболистах, сыгравших на том Евро. Вы готовы? Поехали!
Предыдущие тесты о Евро от блога «Футбол в стиле Ретро»: 2008, 2004, 2000, 1996.
Лучшие игроки Евро-2016: 1-го, 2-го, 3-го туров и 1/8 финала по версии блога.
Видео: Вилья, ван Бастен и еще пять авторов хет-триков в истории Евро
Валлийская сказка, которая может стать былью
Укрощение строптивой: кто должен возглавить сборную России
Не драма, а комедия: информационная война с лимитом на легионеров
Руни, Роналду и еще три самых юных голеадора в истории Евро
Шевченко, Карагунис и еще три самых возрастных голеадора в истории Евро
Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com, www.gettyimages.com
Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог и жги в комментах!