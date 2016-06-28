Великолепная семерка: герои 1/8 финала Евро-2016

Блог «Футбол в стиле Ретро» называет самых ярких игроков первого раунда плей-офф чемпионата Европы.

Евро-2016 все ближе к своему завершению. 27 июня состоялись последние матчи 1/8 финала, подведя черту под очередным своеобразным «матчдэем» турнира. Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает свою «совсем оффтопную сагу» и выделяет лучших, по мнению автора, футболистов данной стадии чемпионата Европы.

Формат прежний. Вниманию читателей предлагаются семь лучших футболистов 1/8 финала Евро-2016.

Гарет Бейл

Команда: Уэльс

Амплуа: нападающий

Матч: Уэльс – Северная Ирландия – 1:0

Звёздный валлиец не сумел вписать своё имя на табло «Парк де Пренс», где проходил отчётный поединок, но именно его смело можно считать соавтором гола. Гарет Макаули именно после прострела своего тёзки срезал мяч в собственные ворота. И именно Бейл эпизодами пытался взорвать откровенно скучноватую и вялотекущую встречу соперников. Лидер сборной Уэльса несколько раз не без успеха пытался пойти в обводку и пару раз прикладывался по воротам североирландцев. А для гола, как оказалось, хватило и прострела.

Антуан Гризманн

Команда: Франция

Амплуа: полузащитник

Матч: Франция – Ирландия – 2:1

После неудачного первого тайма в исполнении французской сборной, именно Гризманн «сыграл роль Зидана» и избавил Евро-2016 от громкой сенсации. Антуан не только забил два мяча за три минуты и обеспечил своей команде победный счет. Еще через пять минут реактивный француз заставил сфолить Шейна Даффи, чем и отправил оппонента в раздевалку. Ирландцы и без того мало что могли противопоставить поймавшей кураж французской сборной, а оставшись вдесятером заметно снизили свои шансы спасти игру.

Юлиан Дракслер

Команда: Германия

Амплуа: полузащитник

Матч: Германия – Словакия – 3:0

22-летний немец великолепно провел отчетный поединок, отметившись забитым мячом и результативной передачей. А будь товарищи по команде чуть точнее и расторопнее, то ассиcтов у Дракслера могло бы быть и больше.

Кевин Де Брейне

Команда: Бельгия

Амплуа: полузащитник

Матч: Венгрия – Бельгия – 0:4

Забить в матче плеймейкеру сборной Бельгии не удалось, но это ему не помешало на «отлично» справиться со своими прямыми обязанностями. Де Брейне прекрасно исполнил роль конструктора атак, за что его и отблагодарили партнёры, дважды воплотив передачи Кевина в забитые мячи.

Эден Азар

Команда: Бельгия

Амплуа: полузащитник

Матч: Венгрия – Бельгия – 0:4

Капитан бельгийской сборной в течение минуты развеял надежды венгров на положительный исход матча. При счете 1:0 в пользу своей команды, Азар сначала ассистировал Миши Батшуайи, а спустя минуту отличился забитым мячом и сам. Нокдаун и мощный нокаут, бельгийцы идут дальше.

Джанлуиджи Буффон

Команда: Италия

Амплуа: вратарь

Матч: Италия – Испания – 2:0

Матч соперников по сути превратился в состязание вратарей. И хотя у испанского коллеги по амплуа, Давида Де Хеа, работы было на порядок больше, победителем в дуэли вышел именно итальянский кипер. Очередной матч «на ноль» в исполнении Буффона. А сумасшедший сейв Джиджи в концовке встречи после удара Жерара Пике, пожалуй, один из лучших на турнире.

Рагнар Сигурдссон

Команда: Исландия

Амплуа: защитник

Матч: Англия – Исландия – 1:2

Очень сложно выделить в исландской сборной кого-то отдельно после этой фантастической победы. Однако есть такой человек! Защитник, представляющий РФПЛ в команде-сенсации, не только сравнял счет почти сразу же после пропущенного гола. Сигурдссон просто восхитительно справился со своей основной задачей. Задачей по сдерживанию грозного английского нападения. А уж его подкаты во втором тайме в противостоянии с Варди – просто вишенка на торте отличной игры защитника. Браво, Рагнар! Браво, Исландия!

Герои 1-го, 2-го и 3-го туров Евро-2016 по версии блога.

В качестве постскриптума. Все-таки... есть одна-две спорные кандидатуры. Если есть возражения по списку, велкам ту комменты. Критика, свои варианты ярко проявивших себя игроков только приветствуются!

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Фото: www.zimbio.com

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