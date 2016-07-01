Уэльс – чемпион Европы! Валлийская сказка, которая может стать былью

Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает, почему стоит ждать победы сборной Уэльса на Евро-2016, и как к этому причастна сборная России.

Евро-2016 уже сейчас называют одним из самых скучных турниров в истории. Основания для этого имеются без всякого сомнения. Команды не радуют результативностью, а некоторые и играют в откровенно скучный футбол. Но помимо этих не радующих глаз моментов, текущий турнир и богат сенсациями. Влюбившая в себя самоотдачей сборная Венгрии, потрясающе боевитая сборная Исландии. Ну, а пару участников плей-офф Уэльс – Северная Ирландия наверняка никто и представить себе не мог.

Вот именно об одном из участников этого матча так и подмывает сказать несколько слов. Если немного поверить в чудо, в сказку, то Уэльс способен и выиграть Евро-2016. Почему? А потому что магия статистики на это намекает.

Магия 12-летнего интервала

Для начала хочется в очередной раз напомнить про набившую уже оскомину любителям футбола историю о двенадцатилетнем промежутке. За последнюю четверть века на турнирах Евро дважды случались громкие сенсации. В 1992 году датчане нежданно-негаданно для самих себя оказались на Евро и в блестящем стиле стали победителем турнира. В 2004 году греки настолько круто парковали «автобус», что об него вдребезги разбились все фавориты чемпионата. По этой логике, громкую сенсацию нужно ждать и на Евро-2016. Кто самый маловероятный победитель из оставшихся команд? Уэльс, Польша и Исландия. Так что, ждём победы от кого-то из этих участников?

Магия сборной России

Вот уж совсем неожиданно, правда? Казалось бы, при чём тут сборная России, давно покинувшая турнир? А всё дело в том, что есть одна закономерность, на которую вот совсем никто не обратил внимания. И лишь упоротый автор блога «Футбол в стиле Ретро» углядел вот какую чудо-штуку.

Сборная России трижды играла свои матчи 20 июня.

20 июня 1994 года. ЧМ-1994. Бразилия – Россия – 2:0. Бразильцы затем стали победителями турнира.

20 июня 2004 года. ЧЕ-2004. Россия – Греция – 2:1. Греки выиграли Евро-2004.

20 июня 2016 года. ЧЕ-2016. Россия – Уэльс – 0:3. Как говаривал известный киногерой Джонии Деппа в российском дубляже: «Смекаешь?»

И да, из четырёх предыдущих участий сборной России в турнирах Евро, будущий победитель трижды играл как раз в группе с россиянами: Германия-1996, Греция-2004, Испания-2008. И в двух случаях из этих трёх, будущий победитель на групповой стадии обыгрывал сборную России с крупным счётом: Германия-1996 – 3:0, Испания-2008 – 4:1.

И пара объективных причин

Во-первых, Гарет Бейл. То, что этот игрочище может «затащить» в одиночку, наверное, ни у кого сомнений не осталось. Пока Гарет делает все, чтобы заслуженно получить звание «Man of the Euro-2016». Осталось несколько шажочков, все в его руках.

Ну, и причина вторая. Согласно данным статистических маньяков с WhoScored, Уэльс объективно входит в число лучших команд турнира, в общем рейтинге на данный момент лишь уступая Германии, Бельгии и Франции. По числу перехватов валлийцы и вовсе лучшие из оставшихся команд (в среднем – 17,8 за матч). Уэльс наравне с бельгийцами и меньше всех фолит (в среднем – по 10 за матч). А по числу ударов в створ входит в пятёрку (в среднем – 5,8 за матч).

В качестве постскриптума. Резюмируя, можно сказать, что мистика на стороне валлийцев – однозначно. Статистика – так-сяк, но немножко намекает. В общем, с помощью сверхъестественных сил, вдохновением Бейла и безумной самоотдачей Уэльс вполне может вот так глобально вписать название своей страны в историю футбола. А что? А вдруг?

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Фото: www.zimbio.com, www.tweaktown.com

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