Гус всемогущий. Что ждать от назначения голландского специалиста

«Диванный Эксперт» – о потенциальном спасителе сборной России, который уже приводил нашу команду к успеху, а теперь горит желанием сделать это снова.

Спасибо за 2008-й, говорим мы каждый раз, когда речь заходит о Гусе Хидинке. Голландский тренер с русской душой или как ласково величают специалиста болельщики – Гус Иванович, учил русских футболистов играть в футбол да так увлекся процессом, что выиграл с ними бронзу чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии. Затем был неудачный отбор на чемпионат мира в ЮАР, после которого сборная России не пропустила не одного крупного турнира, правда, как с недавних пор шутят российские болельщики – лучше бы пропустила. О том, каким Хиддинк может вернуться в российский футбол – в этом материале.

Взгляд в прошлое

Где-то в Казахстане выступает футболист, без которого представить хиддиновскую сборную практически невозможно. Речь, как вы поняли, про Андрея Аршавина. О российском полузащитнике у матерого голландца остались самые теплые воспоминания. Вот что он говорил в июне 2013 года, когда Аршавин возвращался в «Зенит»: «Мы несколько лет плыли с Аршавиным в одной лодке, и это было прекрасное время. Он отличный игрок и будет приносить немало пользы «Зениту». Надеюсь, он также вернется в сборную». Думаю, комментарии излишне. Сам Аршавин находится в весьма неплохой форме и даже рассматривался Леонидом Слуцким как потенциальная замена Денисову во Франции. Однако в итоге в сборную вызвали Юсупова, не сыгравшего за национальную команду ни минуты.

Вплоть до Кубка Конфедераций сборная России не проведет ни одного официального матча. Более того, из-за включения Гибралтара в отборочный турнир к чемпионату мира, искать партнеров для товарищеских игр придется не из Европы. Но это не важно. Нет, конечно важно, но не настолько, что бы посвящать этому целый абзац. Соперники у сборной России будут, а значит есть отличный повод посмотреть игроков, так или иначе претендующих на попадание в состав. Аршавин из их числа.

Отношение к лимиту на легионеров

Позиция Хиддинка в этом вопросе была ясна еще со времен его работы в «Анжи». Он говорил: «Лимит на легионеров нужно не отменить, а изменить. К примеру, ограничить количество легионеров не на поле, а в заявке на сезон, тогда как остальные места в ней должны занимать россияне. Что бы тренер мог сделать выбор из 23 человек, 12 из которых с российским паспортом». И ведь не поспоришь! Современный регламент чемпионата подразумевает попадание в состав игроков не только по игровым качествам, но и по паспарту с двуглавым орлом, напрочь убивая конкуренцию и желание у молодых игроков развивать свои потенциал в Европе. Гус Хиддинк – человек-баланс. И о сборной заботится, и о статусе российского чемпионата не забывает.

Любовь к молодым и уважение к старшим

На Евро-2008 сборная России была самой молодой командой среди всех участников турнира. Ее средний возраст составлял чуть больше 26 лет, а молодым Павлюченко и Аршавину содействовали более опытные Зырянов и Семак. В случае возвращения Хиддинка, его принцип работы с составом вряд ли претерпит серьезные изменения, так что первые товарищеские матчи обещают быть крайне интересными. Из игроков, находящихся в бальзаковском возрасте, буду ждать Кержакова и Билялетдинова. Уверен, своего последнего слова эти футболисты еще не сказали.

Мотиватор

«Русские научились играть в футбол». Именно с таким заголовком вышла польская газета после триумфа российской сборной в четвертьфинале с Голландией. Весь мир не мог поверить, что сборная, вползшая на тот турнир лишь по воле боевитых хорватов расправилась с главными претендентами на победу, показав при этом футбол высочайшего уровня. Многие специалисты долго не могли разгадать истинную причину российского успеха. Им помог Аршавин, рассказавший, что в раздевалке перед игрой с Голландией Хиддинк сказал одну единственную фразу: «Сыграйте как со шведами». И всем все стало ясно.

Финальный аккорд

Даже если Хиддинк действительно возглавит сборную России и будет готовить ее к домашнему чемпионату мира, с большой долей вероятности данное место работы станет последним в карьере дедушки Гуса. А значит, есть отличный повод хлопнуть дверью и красиво проводить Иваныча на заслуженный отдых. Что же, будем надеяться, что слухи, связанные с его назначением вскоре окажутся подтвержденным фактом и с нетерпением будем ждать 2018 год. Быть может, спустя десять лет мучений, российский футбол наконец-то встанет с колен, отряхнется и начнет новую жизнь.