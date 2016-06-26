Не драма, а комедия: информационная война с лимитом на легионеров

Развенчание мифа о «безлимитной» сборной и мысли вслух о том, кому могут быть выгодны крики об отмене лимита на легионеров в России.

Несколько дней назад сборная России подвела жирную черту под своим выступлением на чемпионате Европы, после которой (словно в школьной тетрадке) так и подмывает выставить отметку – такую же жирную «единицу». Руководство российского футбола, эксперты, тренеры, бывшие заслуженные игроки и даже рядовые болельщики начали в срочном порядке искать причину, послужившую истоком того удручающего зрелища, которое собой представляла наша команда – сборная великой и могучей (без тени иронии и сарказма) страны. Как не странно, по общему сложившемуся мнению, «крайним» был назначен не конкретный человек или группа лиц, а предмет неодушевлённый. Точнее даже: не предмет, а такое явление, статья регламента – «Лимит на легионеров».

Некогда великолепный футболист, а ныне перспективный тренер Владислав Радимов, едва ли не сразу после финального свистка в «тулузском кошмаре», с экрана телевизора возвестил: «Уберите этот лимит к чертовой матери! Если этого не сделать, через два года мы получим то же самое, что сегодня». Экс-футболист, а ныне ведущий Матч-ТВ Евгений Савин в большом интервью «Бомбардиру» также был категоричен: «Лимитом мы убиваем немногочисленные таланты. У них нет цели – уехать в Европу, развиваться». В той или иной степени сетовали на лимит и призывали его «взять и отменить»: Виктор Гончаренко, Александр Панов, Сергей Семак, Валерий Газзаев и другие известные футбольные люди. В общем, если послушать, что говорят, или почитать, что пишут, то причина найдена – ату её!

Но больше всего умиляют возгласы о том, что «бронзовая» сборная 2008 года, выросла без лимита и поэтому так была крута. А давайте разберёмся, так ли это? Давайте слегка пробежим по персоналиям?

Роман Павлюченко до своей спартаковской эпохи отбегал два полных сезона в составе «Ротора», который принципиально не брал легионеров из дальнего зарубежья. На 18-летнего пацана была сделана ставка, представляете? Футболист получил приличную игровую практику, и не затерялся на лавках «больших» клубов.

Братья Березуцкие и Газзаев – это притча во языцех для болельщиков со стажем. Валерий Георгиевич целенаправленно наигрывал братьев, совершенно не обращая внимания на критику. А братья по молодости куролесили на футбольном поле – будь здоров. Но Газзаев упорно верил в ребят и не ошибся. Когда Артур Жорже стал наигрывать Юрия Жиркова вместо дорогущего Османа Феррейеры, многие покрутили у виска в адрес тренера. Да и не сказать, что Юра сразу вошёл в колею. Но тренерская вера сделала своё дело. После нескольких матчей, ушедших на адаптацию, Жирков начал раскрывать свой потенциал. И как!

Сергей Игнашевич до перехода в «Локомотив» пару лет отыграл за «Крылья Советов», где и раскрылся под чутким взором Александра Тарханова. Легионеров в «Крылышках» тех лет можно пересчитать по пальцам одной руки. И прямых конкурентов-иноземцев за позицию у Игнашевича попросту не было. То же самое и Александр Анюков. Игроку помогло раскрыться тренерское доверие. Там же – в Самаре. Иностранных конкурентов на краю обороны не имел. Игравший одновременно с Анюковым Патрик Овие занимал позицию центрального защитника.

У Динияра Билялетдинова единственным конкурентом «без паспорта» был бразилец Жорже Вагнер (помните такого, а?), не проходивший в основной состав задолго до того, как Динияр дебютировал в составе «Локо».

В Санкт-Петербурге в первой половине 2000-х годов к своим воспитанникам было весьма трепетное отношение. И футболист, обладавший маломальским талантом, имел все шансы закрепиться в составе. Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Александр Кержаков (на Евро-2008 не играл, но не упомянуть лучшего бомбардира страны – святотатство и преступление) своими шансами воспользовались. То же самое касается и Игоря Денисова, который на Евро-2008 не поехал. Только вот почему никто с таким же придыханием не вспоминает целый ряд других молодых на то время игроков «Зенита», по разным причинам или не заигравших на уровне вышеупомянутых игроков, либо и вовсе его покинувших. Филатов, Катульский, Цветков, Коноплёв, Осипов, Астафьев, Макаров, Лобов… Сей список можно продолжать до бесконечности. К чему этот список? Да к тому, что политика питерского клуба в те годы была такова, что любой российский футболист (особенно воспитанник) имел массу шансов, чтобы заиграть. На попытку реализовать себя давались целые сезоны, а не пара матчей или того хуже – минут за сезон.

Игорь Семшов раскрывался в «Торпедо», когда легионерами там и не пахло. Кстати, тоже не без помощи Александра Тарханова, а затем Виталия Шевченко. Константин Зырянов расцвёл по футбольным меркам очень поздно. Как раз в первые годы лимита. Так что, он тоже «лимитчик»? Отнюдь. Сначала Костя прошёл все круги ада низших дивизионов с «Амкаром», а затем почти сходу стал незаменимым в «Торпедо». Да и в сборную впервые попал именно из московского клуба.

Значит, лукавят игроки того поколения, заявляя о том, что и без лимитов пробивались в люди? Лимитов хоть и не было, но и такого засилья легионеров тоже не было. А может и не в лимитах дело? А в нежелании тренеров забивать себе голову работой с молодёжью? Ведь готового игрока-легионера купить быстрее и проще. С ними и работать веселее, и задачи можно ставить повыше, не отвлекаясь на «лепку из пластилина».

Вопрос сложный, на самом деле. Лимит быть может и зло, особенно в том виде, который он приобрёл перед началом сезона 2015/2016, но помимо лимита есть ещё масса проблем в российском футболе. От совершенно плачевного состояния инфраструктуры – до слабо развитого детского футбола.

А возвращаясь к тому, с чего была начато это повествование, к вселенскому «плачу Ярославны» об отмене лимита, можно сказать следующее. Судя по интенсивности и силе натиска, очень смахивает на спланированную акцию. Если это действительно акция, то причин такой «акции» может быть несколько.

Первая. Кто-то в футбольном руководстве хочет отвлечь от реальных проблем в футболе или отвести от кого-то удар за провал. Поэтому и стали давить на то, что у всех давно уже на слуху. Этот приём всегда используют фокусники. Он так и называется – «отвлечение внимания».

Вторая. То, что лимит откровенно мешает целому ряду клубов РФПЛ – это факт. Некоторые этого даже не скрывают. Вполне может быть, что кто-то из самых находчивых клубных управленцев решил вот так достучаться до власть имущих. На волне неудачной игры сборной. Общественное мнение, знаете ли, иногда чудеса творит.

Ну, и причина третья. Она косвенно пересекается с первыми двумя, но имеет немного иной подтекст. Дело в том, что в сентябре грядут выборы главы РФС. Кто-то вот таким популистским, но действенным методом может пытаться сесть в кресло руководителя. Поддержка клубов обеспечена будет точно, если кандидат пообещает убрать «чёртов лимит». И по этому случаю подготовить «правильную» почву крайне необходимо.

В качестве резюме. То, что лежит на поверхности, не всегда является доподлинно верным решением. Отменить лимит можно, только эта разовая полумера не принесёт никакого положительного результата для сборной. Нужен глобальный комплекс мер по спасению пациента. И не нужно путать интересы клубов и интересы сборной. Они совершенно разные.

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В качестве постскриптума. Есть прекрасное осознание того, что статья будет заминусована в хлам. Так тому и быть. Но, если хотя бы пара человек задумается после прочтения этого скопления букв, то это значит, что затевался текст не зря. Ну, а считать, что «сейчас вот лимит отменят, и как заиграют, как заиграют», несколько наивно.

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