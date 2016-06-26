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    Не драма, а комедия: информационная война с лимитом на легионеров

    26 июня 2016
    Развенчание мифа о «безлимитной» сборной и мысли вслух о том, кому могут быть выгодны крики об отмене лимита на легионеров в России.

    Несколько дней назад сборная России подвела жирную черту под своим выступлением на чемпионате Европы, после которой (словно в школьной тетрадке) так и подмывает выставить отметку – такую же жирную «единицу». Руководство российского футбола, эксперты, тренеры, бывшие заслуженные игроки и даже рядовые болельщики начали в срочном порядке искать причину, послужившую истоком того удручающего зрелища, которое собой представляла наша команда – сборная великой и могучей (без тени иронии и сарказма) страны. Как не странно, по общему сложившемуся мнению, «крайним» был назначен не конкретный человек или группа лиц, а предмет неодушевлённый. Точнее даже: не предмет, а такое явление, статья регламента – «Лимит на легионеров».

    Некогда великолепный футболист, а ныне перспективный тренер Владислав Радимов, едва ли не сразу после финального свистка в «тулузском кошмаре», с экрана телевизора возвестил: «Уберите этот лимит к чертовой матери! Если этого не сделать, через два года мы получим то же самое, что сегодня». Экс-футболист, а ныне ведущий Матч-ТВ Евгений Савин в большом интервью «Бомбардиру» также был категоричен: «Лимитом мы убиваем немногочисленные таланты. У них нет цели – уехать в Европу, развиваться». В той или иной степени сетовали на лимит и призывали его «взять и отменить»: Виктор Гончаренко, Александр Панов, Сергей Семак, Валерий Газзаев и другие известные футбольные люди. В общем, если послушать, что говорят, или почитать, что пишут, то причина найдена – ату её!

    Но больше всего умиляют возгласы о том, что «бронзовая» сборная 2008 года, выросла без лимита и поэтому так была крута. А давайте разберёмся, так ли это? Давайте слегка пробежим по персоналиям?

    Роман Павлюченко до своей спартаковской эпохи отбегал два полных сезона в составе «Ротора», который принципиально не брал легионеров из дальнего зарубежья. На 18-летнего пацана была сделана ставка, представляете? Футболист получил приличную игровую практику, и не затерялся на лавках «больших» клубов.

    Братья Березуцкие и Газзаев – это притча во языцех для болельщиков со стажем. Валерий Георгиевич целенаправленно наигрывал братьев, совершенно не обращая внимания на критику. А братья по молодости куролесили на футбольном поле – будь здоров. Но Газзаев упорно верил в ребят и не ошибся. Когда Артур Жорже стал наигрывать Юрия Жиркова вместо дорогущего Османа Феррейеры, многие покрутили у виска в адрес тренера. Да и не сказать, что Юра сразу вошёл в колею. Но тренерская вера сделала своё дело. После нескольких матчей, ушедших на адаптацию, Жирков начал раскрывать свой потенциал. И как!

    Сергей Игнашевич до перехода в «Локомотив» пару лет отыграл за «Крылья Советов», где и раскрылся под чутким взором Александра Тарханова. Легионеров в «Крылышках» тех лет можно пересчитать по пальцам одной руки. И прямых конкурентов-иноземцев за позицию у Игнашевича попросту не было. То же самое и Александр Анюков. Игроку помогло раскрыться тренерское доверие. Там же – в Самаре. Иностранных конкурентов на краю обороны не имел. Игравший одновременно с Анюковым Патрик Овие занимал позицию центрального защитника.

    У Динияра Билялетдинова единственным конкурентом «без паспорта» был бразилец Жорже Вагнер (помните такого, а?), не проходивший в основной состав задолго до того, как Динияр дебютировал в составе «Локо».

    В Санкт-Петербурге в первой половине 2000-х годов к своим воспитанникам было весьма трепетное отношение. И футболист, обладавший маломальским талантом, имел все шансы закрепиться в составе. Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Александр Кержаков (на Евро-2008 не играл, но не упомянуть лучшего бомбардира страны – святотатство и преступление) своими шансами воспользовались. То же самое касается и Игоря Денисова, который на Евро-2008 не поехал. Только вот почему никто с таким же придыханием не вспоминает целый ряд других молодых на то время игроков «Зенита», по разным причинам или не заигравших на уровне вышеупомянутых игроков, либо и вовсе его покинувших. Филатов, Катульский, Цветков, Коноплёв, Осипов, Астафьев, Макаров, Лобов… Сей список можно продолжать до бесконечности. К чему этот список? Да к тому, что политика питерского клуба в те годы была такова, что любой российский футболист (особенно воспитанник) имел массу шансов, чтобы заиграть. На попытку реализовать себя давались целые сезоны, а не пара матчей или того хуже – минут за сезон.

    Игорь Семшов раскрывался в «Торпедо», когда легионерами там и не пахло. Кстати, тоже не без помощи Александра Тарханова, а затем Виталия Шевченко. Константин Зырянов расцвёл по футбольным меркам очень поздно. Как раз в первые годы лимита. Так что, он тоже «лимитчик»? Отнюдь. Сначала Костя прошёл все круги ада низших дивизионов с «Амкаром», а затем почти сходу стал незаменимым в «Торпедо». Да и в сборную впервые попал именно из московского клуба.

    Значит, лукавят игроки того поколения, заявляя о том, что и без лимитов пробивались в люди? Лимитов хоть и не было, но и такого засилья легионеров тоже не было. А может и не в лимитах дело? А в нежелании тренеров забивать себе голову работой с молодёжью? Ведь готового игрока-легионера купить быстрее и проще. С ними и работать веселее, и задачи можно ставить повыше, не отвлекаясь на «лепку из пластилина».

    Вопрос сложный, на самом деле. Лимит быть может и зло, особенно в том виде, который он приобрёл перед началом сезона 2015/2016, но помимо лимита есть ещё масса проблем в российском футболе. От совершенно плачевного состояния инфраструктуры – до слабо развитого детского футбола.

    А возвращаясь к тому, с чего была начато это повествование, к вселенскому «плачу Ярославны» об отмене лимита, можно сказать следующее. Судя по интенсивности и силе натиска, очень смахивает на спланированную акцию. Если это действительно акция, то причин такой «акции» может быть несколько.

    Первая. Кто-то в футбольном руководстве хочет отвлечь от реальных проблем в футболе или отвести от кого-то удар за провал. Поэтому и стали давить на то, что у всех давно уже на слуху. Этот приём всегда используют фокусники. Он так и называется – «отвлечение внимания».

    Вторая. То, что лимит откровенно мешает целому ряду клубов РФПЛ – это факт. Некоторые этого даже не скрывают. Вполне может быть, что кто-то из самых находчивых клубных управленцев решил вот так достучаться до власть имущих. На волне неудачной игры сборной. Общественное мнение, знаете ли, иногда чудеса творит.

    Ну, и причина третья. Она косвенно пересекается с первыми двумя, но имеет немного иной подтекст. Дело в том, что в сентябре грядут выборы главы РФС. Кто-то вот таким популистским, но действенным методом может пытаться сесть в кресло руководителя. Поддержка клубов обеспечена будет точно, если кандидат пообещает убрать «чёртов лимит». И по этому случаю подготовить «правильную» почву крайне необходимо.

    В качестве резюме. То, что лежит на поверхности, не всегда является доподлинно верным решением. Отменить лимит можно, только эта разовая полумера не принесёт никакого положительного результата для сборной. Нужен глобальный комплекс мер по спасению пациента. И не нужно путать интересы клубов и интересы сборной. Они совершенно разные.

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    В качестве постскриптума. Есть прекрасное осознание того, что статья будет заминусована в хлам. Так тому и быть. Но, если хотя бы пара человек задумается после прочтения этого скопления букв, то это значит, что затевался текст не зря. Ну, а считать, что «сейчас вот лимит отменят, и как заиграют, как заиграют», несколько наивно.

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    Фото: www.zimbio.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 31
    Комментарии24
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      Рейтинг: +100

      Mark_Tolson 28 июня 2016, 11:48

      да суть не в качестве игры. а в отношении к делу. они не хотят развиваться. сам в это не верил. но когда посмотрел, как кокорин возвращается(а точнее не возвращается) отрабатывать в защиту, и что они о своем позоре говорят и пишут... убирать лимит, пусть деньги не портят следующее поколение, с этими все ясно

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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 27 июня 2016, 19:01

      Выжигающий анусы текст) А за огнетушителем так никто и не обратился(

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 27 июня 2016, 11:55

      Как по мне, так надо переходить на систему Весна-Осень! так как климат у нас не особо европейский и страна большая. Терять 3 теплых месяца лета, но зато играть зимой в морозы это чушь полная, надо переходить со следующего сезона. И сделать лимит только на заявку, чтобы в заявке было минимут 8 русских игроков, из них 4 своих молодых воспитанника. Тогда школы начнут готовить молодеж для первой команды. а на поле можете выпускать хоть 11 иностранцев

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 27 июня 2016, 07:00

      Как-то все подзабыли для чего вводился то лимит на легионеров... Основная мысль была, что :"нужно создать условия для роста молодого поколения в клубах, чтобы их места не были заняты иностранцами."
      Где вся эта молодёжь? В пердиве. Во вторых командах. По возрасту наша сборная перед началом чемпионата была на первом месте! "Подкачал" Кузьмин (здоровья ему и продолжения карьеры). Его заменили и мы отошли на второе место.
      При этом обычно, средний возраст команд "задирают" вратари, которые спокойно могут играть и до сороковника. Но у нас из трёх не один ещё не пенсионер. У нас почти все полевые игроки СтароЖилы! При этом, даже супер лояльные комментаторы, горестно причитали, что звёзд подобных Хамшику? в этом составе нет! Или "такой вот у нас состав на этом евро, но что поделаешь, другого нет..."
      Вопрос: "А, мягко говоря, зачем наш замечательный тренер приехал на чемпионат с таким замечательным составом ветеранов, которые..." Пусть бы молодые получили по полной, но хотя бы опыт приобрели.
      Просто это никому не нужно! Как в клубах, так и в сборной. Все места давно заняты. Даже если талантливый футболист и появляется, он должен не играть на команду, а "доказывать", что он достоин играть рядом с такими звёздами, как ..., ну которые не Хамшик. И это не только в футболе.
      Пока у нас не появится настоящая конкуренция, когда играть будут лучшие, а не самые кем-то любимые, никакой отдачи от футболистов и результатов от команд не будет, как в клубах, так и в сборной!

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      Рейтинг: +29

      asshunter > Beshanai_svin 27 июня 2016, 08:46

      Ну вот в точку же! Согласен с тобой от "К" до "!" =)

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      Рейтинг: +387

      petlyra 27 июня 2016, 02:57

      Какая-то недалекая статья. Что-то автор в историю ударился. А почему не рассказать про нынешний состав сборной, про игроков, которые сначала все дружно собрались в Анжи, а потом так-же дружно и разбежались? Почему не сравнить зарплаты наших сборников и хотя-бы сборной Уэльса или Словакии? Возникает вопрос почему такой перекос и ответ один: лимит. Не поедут игроки играть за рубеж за меньшую зарплату. И вопрос даже не в этом, а в том, что они там никому такие и не нужны. Ведь там надо бороться за место в составе, на каждой тренировке доказывать свою состоятельность, а у нас можно только паспорт показать, там надо выкладываться почти в каждой игре, а у нас только в 5-6 играх за год. И только отмена лимита может вернуть конкуренцию честную.
      Вообще похоже автор лоббирует чьи-то интересы, наверное, чиновников из РФС.
      И, конечно, с отменой лимита надо принимать еще ряд мер по организации футбола детского, юношеского, о работе клубных школ, т. е. по всем вопросам, которые и должен курировать РФС, а не довольствоваться сиюминутным результатом. Например обязать клубы иметь в заявке (или на поле) 2-3х 20-летних воспитанников своих школ, тогда тренерам резерва будут ставить задачу по подготовке смены.
      И еще нашим футбольным руководителям надо понимать, что времени совсем нет. Надо не готовиться к выборам, а начинать что-то делать уже сегодня. И отмена лимита - это хороший первый шаг. Форма отмены может быть разная, но ее надо утвердить до начала сезона, чтобы у клубов была возможность скорректировать трансферную политику. Надо уважать легов, которые уже на контрактах у нас.
      И надо в прессе наконец признать, что звезд у нас нет, а есть набор среднего уровня игрочишек. А у нас звезды только по высказываниям по ТВ и интернету.

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      Рейтинг: +459

      sour12 > petlyra 27 июня 2016, 04:01

      есть талантливые игроки и не хуже чем в словакии уэльсе( ульсе кроме одного =)))) просто из за лимита как ты верно сказал им смысла нет бороться за место в составе и тренироваться или ехать за рубеж так как там придётся выкладываться и отрабатывать хотя бы 10ю часть того что они имеют здесь вот они и имеют всех здесь....а чинуши и агенты имеют футбол на откатах и рассказывают как лимит помогает футболу....без лимита многие чиновники уйдут так как кормушки не будет и придётся вкладывать бабло в ДЮШС и т.п. которое сейчас идёт им в карман с откатов и так далее.

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      Рейтинг: +151

      VITPO 27 июня 2016, 02:19

      Лимит создает преимущество российским игрокам,что не способствует их стремлению к совершенствованию.Плюс не по мастерству высокие зарплаты.

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      Рейтинг: +5

      geragera 27 июня 2016, 00:03

      вот гонят

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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 26 июня 2016, 23:21

      Недорого продам огнетушитель)

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      Рейтинг: +134

      CF Kellevro 26 июня 2016, 22:44

      Автор, не понимает сути лимита, то что эти футболисты открылись без легионеров не отменяет того что в командах была здоровая конкуренция как раз которую убивает лимит! ИМХО автор так себе в футболе не особо шарит...

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      Рейтинг: +459

      sour12 26 июня 2016, 22:05

      полумеры не помогут или убирать лимит или полностью без легионеров играть )))))))) тогда точно будет сильная сборная вопрос как быстро? уровень чемпионата упадёт так как будет уровень российских слабых игроков. пройдёт много время пока вырастут те кто сможет добиться уровня выше российского и уехать играть в более менее серьёзный клуб.получим сборную сильную лет через 10-20.либо убрать лимит и российские игроки почти не будут попадать в заявку и покупаться....останутся только сильнейшие, но со временем если захотят получать нормальную зарплату начнут тренироваться и пытаться конкурировать с легионерами и это займёт уже меньше времени...при отмене лимита молодые игроки которые реально сильней псевдозвёд нынешних смогут проявить себя и вытеснить их из состава так как будут обходиться дешевле легионера или псевдозвзды типа кокорина и будет шанс проявить себя и в будущем уехать играть заграницу, что бы расти и получать больше денег.

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