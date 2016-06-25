В бой идут одни старики. Русский футбол спасет лишь дуэт Семин-Газзаев

За два года до домашнего чемпионата мира мы все вдруг всполошились, начали кричать, что все пропало и искать, кто бы нас героически спас. Блог «Подземка качества» знает две прекрасные кандидатуры на роли спасателей.

Оговорюсь сразу, ни о каком тренерском дуэте во главе сборной речи быть не может. У нас в стране и так полно пережитков прошлого, чтобы добавлять и этот. Все куда проще. Юрий Семин возглавит сборную, а Валерий Газзаев – РФС. Для пояснений этой единственно верной версии развития событий разберем участников дуэта по персоналиям.

Валерий Газзаев. Киевское «Динамо» стало, похоже, последним местом серьезной работы именитого специалиста. После этого Валерий Георгиевич бросил все свои силы и знания на объединения чемпионатов России и Украины, чего, слава Богу, так и не случилось. Но за время всего этого мракобесия Газзаев, несомненно, набрался опыта кабинетной работы, и она, судя по всему, пришлась ему по душе. Недаром Валерий Георгиевич вдруг засобирался баллотироваться в Государственную Думу. Однако с этим ему нужно повременить. Есть работа, где он будет много полезнее. В своем предыдущем материале я уже объявил личный импичмент господину Мутко и попросил его освободить кабинет на Таганке, чтобы его занял более достойный человек.

Неожиданный вопрос. Знаете чем прекрасно правительство Канады? Там министр здравоохранения – врач, министр обороны – военный, экономикой заведует экономист и так далее. Стопроцентное совпадение места в кабмине и профессии. Лишним считаю говорить, что на этот пример нужно равняться и нашим правителям. И начать можно с футбольного хозяйства. Почему бы вместо инженера-механика на судовых машинах (да, именно такое образование у Виталия Мутко), РФС не возглавить успешному футболисту, и еще более успешному тренеру, который в последнее время заматерел в хозяйственной работе. Несколько лет назад у нас вызывало улыбку кандидатура Евгения Ловчева на выборах в РФС. Но время смеха и веселья закончилось. Пора ударно поработать. И эту работу должен возглавить суровый, требовательный профессионал. Такой, как Валерий Георгиевич Газзаев.

Мутко out! У провала во Франции есть лишь один «отец»

Юрий Семин. С кандидатурой главного тренера все не так просто. Главным претендентом сейчас считается Станислав Саламович Черчесов. Честолюбивый человек и неплохой тренер. Но стоит отметить, что он не добился успеха ни в одном амбициозном проекте, в который приходил. Черчесов – тренер из той когорты, что добиваются успеха не благодаря, а вопреки. Тем более, он не имеет опыта работы со сборными, а все мало-мальски адекватные люди понимают разницу между тем, чтобы тренировать команду по 9 месяцев в году и по 9 недель. По той же причине не подходит и лучший тренер РФПЛ прямо сейчас – Курбан Бердыев. Ему банально не будет хватать времени, чтобы тактически выдрессировать сборников. Остальные плоды массовой истерии, такие как пенсионер Гус Хиддинк или человек – «ну и?» Валерий Карпин и вовсе смотрятся, как издевка над здравым смыслом.

Так почему бы в критической ситуации не обратиться к золотому фонду русской тренерской школы? Болельщики «Спартака» могут в ностальгическом припадке сейчас вскрикнуть: «О да! Верните Олега Ивановича!». Но нет. Отбросив грязные инсинуации о хроническом алкоголизме Романцева, можно смело сказать, что он просто не заинтересован в возобновление карьеры. Ведь он не у дел уже больше 10 лет, и не предпринял никаких попыток для возвращения кроме роли тренера-консультанта, читай «свадебного генерала», в штабе Валерия Карпина.

А вот кто действительно хочет работать, так это Юрий Семин. Палыч за последние 2 года прокатился от Саранска до Махачкалы в поисках работы. И везде оставил приятные воспоминания. И уже объявил о готовности принять при необходимости сборную, которая при нем, к слову, не проигрывала. Тот отрезок в 2005 году показал, насколько Семин высоко ставит возможность работать со сборной. Ведь тогда он, пусть и скрипя сердцем, оставил родной «Локомотив», соглашаясь на условия Мутко о невозможности совмещения постов. Пришло время дать Семину второй шанс. Он отлично умеет работать и с молодежью, и с норовистыми звездами. Имеет безусловный авторитет в нашем футболе. Быстро может поставить футбол команде. Да, и, в конце концов, он один из немногих на кого не будет довлеть тень экс-тренера Газзаева-президента РФС.

Сейчас мы прижаты к стенке. За 2 года до домашнего чемпионата Мира мы имеем разобранную сборную с возрастными лидерами, отсутствием какой-либо адекватной игры и проваленной преемственностью поколений. Учиться и слепо верить уже поздно. Нам нужны лучшие. Нам нужны Семин и Газзаев.