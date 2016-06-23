Великолепная семерка: герои третьего тура Евро-2016

Блог «Футбол в стиле Ретро» выделяет лучших игроков 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы.

Вот и завершился групповой раунд 15-го турнира сильнейших европейских сборных. Третий тур Евро-2016 подарил болельщикам разных стран целую гамму полярных эмоций, ведь и определились первые неудачники турнира, и случились первые сенсации. Кто-то закономерно подтвердил свой класс, кто-то неожиданно провалил турнир…

Но речь сегодня не о командах. Блог «Футбол в стиле Ретро» (уже по традиции и всё в том же замысловатом формате) выделяет героев Евро по персоналиям. Семь лучших футболистов 3-го тура по версии автора блога.

Гарет Бейл

Команда: Уэльс

Амплуа: нападающий

Матч: Россия – Уэльс – 0:3

По признанию самого футболиста, этот матч для него – лучший в футболке сборной Уэльса. Сложно не согласиться с героем тура. В матче против российской команды, у Гарета получалось буквально всё: он в буквальном смысле тиранил оборону соперника на протяжении всего матча. Именно после его прохода в первом тайме, Широков, пытаясь отобрать мяч, выкатил его точно на ногу Нилу Тейлору, который воспользовался подарком и удвоил преимущество валлийцев. А в тайме втором Бейл забил сам, чем окончательно разбил надежды тех болельщиков сборной России, которые пытались верить в лучшее, несмотря на удручающее положение любимой команды.

Иван Перишич

Команда: Хорватия

Амплуа: полузащитник

Матч: Хорватия – Испания – 2:1

Потрясающая игра Перишича позволила хорватам одержать волевую победу над действующими чемпионами Европы. Сначала Иван накрутил на фланге нескольких защитников сборной Испании и выдал идеальную передачу в район вратарской, где Калиничу осталось лишь не промазать с трёх метров. А в концовке матча сумел-таки протолкнуть мяч в испанские ворота, выиграв единоборство у Жерара Пике.

Эмре Мор

Команда: Турция

Амплуа: полузащитник

Матч: Чехия – Турция – 0:2

Несмотря на то, что забивали в отчётном матче другие футболисты, отметить хочется именно этого полузащитника турецкой команды. 18-летний футболист показал не по годам зрелый футбол, не боясь вступать в единоборства, идти в обводку и дирижировать игрой более опытных партнёров. А настоящей наградой за смелость стала голевая передача на победный мяч в исполнении Йилмаза.

Криштиану Роналду

Команда: Португалия

Амплуа: нападающий

Матч: Венгрия – Португалия – 3:3

Безусловный лидер португальской сборной наконец-то сделал то, что от него ждали болельщики на протяжении двух матчей. Криштиану «затащил». Португальцы трижды отыгрывались, уступая в счёте, и все три гола не обошлись без участия главной звезды команды. Сначала Роналду отдал отличную разрезающую передачу на Нани, ставшую голевой, а затем дважды забил самостоятельно.

Стоит отметить, что первый гол блистательного португальца наверняка станет украшением телевизионных заставок будущих турниров Евро. Эстетски. Пяткой. Без шансов для вратаря. И именно этот гол позволил Роналду установить абсолютный рекорд финальных стадий чемпионатов Европы: португалец первым в истории футбола отметился забитым мячом на четырёх разных турнирах Евро.

Балаж Джуджак

Команда: Венгрия

Амплуа: полузащитник

Матч: Венгрия – Португалия – 3:3

Если Роналду «тащил» Португалию, то Джуджак проделал то же самое со своей командой. Два дальних выстрела Балажа, пусть и не без помощи рикошетов, дважды заставили Руя Патрисиу, вратаря португальцев, выполнить не очень приятную процедуру – вынимать мяч из сетки собственных ворот. Благодаря дублю Джуджака, венгры сенсационно зацепились за ничью с фаворитом и не менее сенсационно финишировали первыми в группе.

Арнор Траустасон

Команда: Исландия

Амплуа: полузащитник

Матч: Исландия – Австрия – 2:1

Знал ли лишь полгода назад дебютировавший в составе национальной команды футболист, выходя в своём первом матче на чемпионате Европы лишь на 80-й минуте, что именно ему будет суждено забить самый важный гол в истории своей сборной? Наверняка о чём-то подобном он мечтал с детства. И вот мечта стала явью! 23-летний Траустасон принёс Исландии победу на четвёртой добавленной к матчу минуте. Гол Арнора позволил исландцам опередить в турнирной таблице грозную Португалию. Сборная Исландии, впервые играющая на крупном турнире, со второго места напрямую вышла в плей-офф!

А вот португальским болельщикам после такой развязки в срочном порядке пришлось искать регламент турнира и калькулятор. Чтобы всё-таки понять: удалось ли им выйти в 1/8 финала или нет.

Роберт Брэди

Команда: Ирландия

Амплуа: полузащитник

Матч: Италия – Ирландия – 0:1

Полузащитнику сборной Ирландии удалось сделать то, что ещё никому не удавалось сделать на этом турнире. Брэди пробил-таки «итальянскую стену», забив гол в ворота сборной Италии. Злопыхатели наверняка скажут, что у итальянцев не играл оплот последнего рубежа Джиджи Буффон, и именно это помогло ирландцу распечатать неприступные доселе ворота. Но это, друзья, совершенно не отменяет того факта, что Брэди своим голом вывел Ирландию в плей-офф Евро! Сумасшедшая развязка в группе «Е».

Герои 1-го и 2-го туров Евро-2016.

В качестве постскриптума. Вам кажется, что выбор автора не так очевиден? Предложите ваши варианты в комментариях. В очередной раз напоминаем, что критика не только не возбраняется, но и категорически приветствуется!

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Фото: www.zimbio.com

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