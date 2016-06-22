Руни, Роналду и еще три самых юных голеадора в истории Евро

Молодость и полное отсутствие опыта больших турниров – голам не помеха! Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает о самых юных футболистах, забивавших в финальных стадиях чемпионатов Европы.

21 июня на чемпионате Европы забитым мячом отметился Озан Туфан, отличившийся в противостоянии Турции и Чехии (2:0). Это лишь второй случай на Евро-2016, когда гол забил футболист, относящийся категории «футбольная молодежь», в ее общепринятом понимании. В марте турку исполнился лишь 21 год, и он вполне мог бы еще выступать за молодежную сборную своей страны. Кстати, на данный момент, гол забитый турецким полузащитником является самым «юным» на турнире. А вторым (а точнее – первым, если говорить о событиях в хронологическом порядке) молодым футболистом, забившим на Евро-2016 был словак Анджей Дуда, отличившийся еще в первом туре в ворота Уэльса (1:2). Талантливый словацкий полузащитник также приехал на Евро-2016 в возрасте 21 года.

Пока молодежь не шибко радует результативностью на текущем турнире, блог «Футбол в стиле Ретро» решил рассказать о самых юных голеадорах чемпионатов Европы. Вашему вниманию предлагается пятерка* самых молодых футболистов, забивавших в финальных турнирах Евро.

Ференц Бене

Турнир Евро: 1964

Команда: Венгрия

Амплуа: нападающий

Возраст: 19 лет и 6 месяцев

Дата достижения: 17 июня 1964 года

Ранний гол вундеркинда, ставшего впоследствии легендой венгерского футбола, в полуфинале против сборной Испании не помог одержать победу в матче. «Фурия Роха» выгрызла путёвку в финал в дополнительное время. Ну, а Бене, спустя несколько месяцев, помог венгерской футбольной сборной одержать убедительную победу на Олимпийских Играх в Токио, став лучшим бомбардиром турнира с космическим результатом – 12 мячей в 5 играх.

Криштиану Роналду

Турнир Евро: 2004

Команда: Португалия

Амплуа: полузащитник

Возраст: 19 лет, 4 месяца и 7 дней

Дата достижения: 12 июня 2004 года

Ныне один из лучших футболистов современности и лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов Европы взял с места в карьер, забив в своем дебютном матче в финальных стадиях Евро. Впрочем, португальцам это не помогло, матч-открытие турнира они проиграли грекам – 1:2. Как, собственно, затем и финал турнира (0:1).

Драган Стойкович

Турнир Евро: 1984

Команда: Югославия

Амплуа: полузащитник

Возраст: 19 лет, 3 месяца и 16 дней

Дата достижения: 19 июня 1984 года

Впоследствии один из лучших футболистов «последней югославской эпохи», многолетний лидер и капитан сборной Югославии 1990-х годов, на Евро-1984 был едва ли не единственным светлым пятном в составе команды. Югославы откровенно провалились на турнире, проиграв все три матча в группе с разностью мячей 2-10. Лучший свой матч балканцы, как не странно, сыграли против будущих триумфаторов – французов (2:3), где голом с пенальти отметился и Стойкович. Крайне любопытно, что первый удар Драгана с «точки» намертво взял в нижнем углу французский кипер Жоэль Бат, но арбитр углядел что-то «преступное» со стороны французов и потребовал перебить одиннадцатиметровый. Со второй попытки Пикси (как ласково называли футболиста болельщики – в честь мультипликационного героя) вколотил мяч в «девятку» с небольшим рикошетом от перекладины – без единого шанса для вратаря.

Уэйн Руни

Турнир Евро: 2004

Команда: Англия

Амплуа: нападающий

Возраст: 18 лет, 7 месяцев и 24 дня

Дата достижения: 17 июня 2004 года

Первый и лучший турнир Евро в карьере Руни – это чемпионат Европы 2004 года. Вдохновенно игравший вундеркинд, отгрузил 4 мяча в 4 играх, стреляя дуплетами. И кто его знает, как бы завершился турнир для англичан, не получи Уэйн травму ещё в первом тайме четвертьфинала против португальцев (2:2, пен. – 5:6). Ну, а первый гол ныне капитана сборной Англии состоялся в матче 2-го тура группового этапа против Швейцарии (3:0).

Йохан Фонлантен

Турнир Евро: 2004

Команда: Швейцария

Амплуа: полузащитник, нападающий

Возраст: 18 лет, 4 месяца и 20 дней

Дата достижения: 21 июня 2004 года

Фонлантен – одно из главных открытий Евро-2004. Футболисту прочили большое будущее, но серьезная травма, полученная в 2006 году, перевернула все. Йохан порвал «кресты» перед самым мундиалем, а затем травма перешла разряд хронических. Карьера игрока пошла по нисходящей, он несколько раз объявлял о желании закончить с футболом, но возвращался в игру снова и снова. Но пока без особых успехов. После блистательных юных лет, последний свой матч за швейцарскую команду он сыграл в 23 года (2009 год). А свой гол на Евро-2004 он забил в ворота тогда ещё действующих чемпионов Европы – французов (1:3).

* Статистические данные на 22 июня 2016 года.

В качестве постскриптума. Евро-2016 хоть и не шибко богат россыпью очень юных суперталантов, однако и на текущем турнире есть футболисты, способные побороться за попадание в данный рейтинг. Это англичанин Маркус Рэшфорд, португалец Ренату Саншеш, турок Эмре Мор, поляк Бартош Капустка или швейцарец Брель Эмболо. На первое место им уже не запрыгнуть, в силу возраста, но вот кого-нибудь подвинуть из первой пятерки – вполне. В общем, продолжаем смотреть французский Евро. Ждем сюрпризов и сенсаций.

Бытие Леонида в сборной России: лишь вопросы без ответов

Шевченко, Карагунис и еще три самых возрастных голеадора в истории Евро

Платини, Роналду и еще шесть лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы

Касильяс, Байя и еще три вратаря с наибольшим количеством «сухарей» в истории Евро

© Футбол в стиле Ретро

Фото: www.zimbio.com, www.mirror.co.uk, www.pinterest.com, www.canchachica.com, www.telegraph.co.uk, www.blick.ch

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог и жги в комментах!