Бытие Леонида в сборной России: лишь вопросы без ответов

Откровенно провальное выступление российской команды на Евро-2016 заставило-таки сказать то, что давно просилось наружу.

Вот и перевернута еще одна страница истории сборной России, Евро-2016 закончился для нашей национальной сборной оглушительным провалом. Валлийцы смачным пинком отправили российскую команду прочь с праздника европейского футбола. А глава под названием «Бытие Леонида» в летописи национальной сборной получилась настолько неоднозначной, скомканной и по итогу (?) бесславной, что хочется как можно быстрее о ней забыть и больше не вспоминать.

Теперь можно смело говорить, что Леонид Викторович за тот неполный год работы с командой породил массу риторических вопросов, которые можно лишь задать, но ответа на них так и не дождаться.

Кадровая политика и комплектование состава. Почему именно так?

После своего назначения Леонид Викторович ясно дал понять, что отныне в сборной будут играть лишь опытные игроки. Этим решением тренер, словно скальпелем, отрезал от команды массу перспективной молодежи и превратил сборную в «закрытый клуб ветеранов», пустившись в свободное плавание на багаже предыдущего тренера. Нынешний состав сборной – это три категории футболистов. Первая – футболисты, которые в сборной очень давно: Игнашевич, Василий Березуцкий, Акинфеев, Широков. Вторая – те, кто вызывался (или впервые был вызван) и до Капелло, но ставшие игроками основного состава или обоймы именно при итальянце: Кокорин, Комбаров, Дзюба, Глушаков, Самедов. И третья – это игроки, которых в сборную привлёк непосредственно Капелло: Шатов, Смолов, Смольников, Головин (неожиданно, да?), Щенников (да, да, это так).

Что, Слуцкий совсем никого не пригласил в сборную? Нет, это не так. Свой десант дебютантов и «возвращённых» игроков был и у Леонида Викторовича. Например, Алексей Березуцкий, забракованный Капелло. Или Павел Мамаев, которому у итальянца не находилось места в команде. Были и совсем дебютанты: Роман Нойштедтер, Олег Кузьмин, Владислав Игнатьев, Артур Юсупов, Илья Максимов... О вратарях говорить – смысла нет, наверное, всё и так понятно. А вот из всех фамилий, кого призвал или вернул под знамёна сборной непосредственно Слуцкий, не вызывает никаких вопросов лишь Мамаев.

Подводя черту под оценкой кадровой политики пока еще (?) нынешнего главного тренера, можно смело сказать, что кропотливая трехлетняя работа по смене поколений, проводимая предыдущим специалистом, была разрушена до основания.

Что случилось с игрой в атаке?

Многолетняя проблема с атакующей игрой заметно трансформировалась. Раньше бичом сборной России была дичайшая реализация (со знаком «минус», естественно). Создавать-то – худо-бедно создавали, но забивали с трудом. В 2016 году сборная России перестала даже создавать моменты. Перекатывание мяча в центре поля при счете 0:2 в матче со словаками – это все, что нужно знать об атакующей мощи нашей команды на Евро.

Куда подевалась добротная игра в обороне?

Как не крути, оборона при Капелло была монолитной. Почти все, что пропустили при итальянце, это были индивидуальные привозы отдельных игроков, ни о каких командных позиционных ошибках из матча в матч и речи быть не могло. На этом Евро мы наблюдали полную неразбериху в оборонительных порядках: защитники теряли позиции, расступались перед игроками атаки соперника и вообще не страховали друг друга. Один сплошной и беспросветный кошмар.

В какой футбол пыталась играть сборная России и футбол ли это вообще?

Во что пытался играть Леонид Викторович – большая загадка. Игра с оглядкой на оборону, но с тремя чистыми центрфорвардами – это видимо такое ноу-хау, хай-тек и нанотехнологии. Причем, все и сразу. Даже, простите, с дивана хорошо видно, что Смолов, Кокорин и Дзюба, когда они одновременно на поле, говоря словами классика – лебедь, рак и щука. Зачем эти эксперименты с опорной зоной при наличии уймы полузащитников центральной оси, так и не сыгравших на турнире?

Но и это все – полбеды. Главное – это то, что команда попросту стояла на поле, не зная, что и как делать с мячом. Смело можно сказать, что худшего командного движения на турнире, чем у сборной России, не было ни у кого. Как и взаимопонимания тоже.

Кстати, где обещанная «физика», байками о постановке которой нас кормили после унылых «товариков» в начале июня? Видимо, ещё один, но менее значимый, вопрос в пустоту.

В то, что футболисты в одночасье разучились выполнять элементарные действия, почему-то совсем не верится. Ну, а почему так произошло, что сборная России выглядела так, как откровенно стесняются выглядеть многие команды даже в ЛФЛ, мы скорее всего тоже никогда не узнаем.

Несомненно можно ссылаться и жаловаться на потери ключевых игроков перед турниром. Но вылет двух игроков не может так повлиять на игру команды. Её попросту не было. Этой игры. Ни в атаке, ни в обороне.

В качестве постскриптума. Предыдущие тренеры, видя бесперспективность создания «идеальной команды», делали ставку на что-то одно и целенаправленно доводили это до ума. Капелло – на строгую оборону, Адвокат – на контроль мяча, Хиддинк – на рваный ритм игры и взрывные атакующие пяти-десятиминутки, Семин – на оборону и резкие контратаки. И так далее. У каждого тренера была своя «изюминка», доведенная до автоматизма. У кого-то получалось хуже, у кого-то лучше, но всегда было видно и понятно: во что играет или пытается играть тренер. У команды был тренерский почерк и так называемый стиль игры. Слуцкий, увы, не показал ничего. Точнее – показал то, что мы уже неоднократно видели в еврокубковых матчах ЦСКА, но немного под другим соусом. Но это совсем другая история. Более удивительно то, что никакой ненависти к Леониду Викторовичу нет. Его даже немного жаль, достанется ему: и за дело, и без дела. Но отсутствие ненависти никак не отменяет тех вопросов, которые породила его работа у руля сборной России.

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Фото: www.zimbio.com

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