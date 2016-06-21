Кто виноват? И что делать?

Сборная России завершила своё выступление на Евро-2016, размышления о будущем и настоящем нашей сборной, и попытки найти выход из сложившейся ситуации.

Это два главных вопроса которые интересуют сейчас вех болельщиков сборной России. В прессе появится много высказываний от «разогнать всех игроков» до «разогнать всё руководство», но хотелось бы взглянуть на все без пристрастно в попытке найти хоть немного истины...

Игры сборной на евро.

Не хочу ни кого обидеть, но как мне показалось, первые 2 тура игры с участием нашей сборной, были по скоростям самые медленные на турнире. Не хватало заряженности на борьбу, желания, оно появлялось только в конце матча когда мы проигрывали, 5 минут в матче с Англией и 18 минут со Словакией. Последний матч с Уэльсом показал всё на что мы способны.

Игроки сборной России отыграли всего один реальный тайм (45 минут) на тех скоростях на которых надо играть в современном футболе, и это было с 21-й минуты по 66-ю, когда счет был уже 2:0 не в нашу пользу. Но к сожалению не все игроки могли поддерживать такой темп матча, что приводило к серьезным ошибкам и провалам в обороне. Не точные передачи на чужой половине поля, а иногда и даже у штрафной соперника оборачивались опасными контр-атаками, завершающимися ударами по воротам Акинфеева, который спасал наши ворота или же сопернику не хватало точности. В нападении наша сборная к сожалению так и не смогла создать что-то серьезное, не считая 3-х ударов Дзюбы, два из которых пришлись на конец матча при счете 0:3.

А теперь чуть подробней о матчах, первый из них с Англией. Сборная вышла играть вторым номером, что было сразу видно, не только по составу. Благодаря Акинфееву, он сыграл все матчи на высоком уровне, как мне кажется, и он единственный к кому не должно быть претензий, мы держались до злосчастного штрафного, но .... увы. А дальше игроки нашей сборной долго приходили в себя и на 90+2 минуте подарили нам надежду на светлое будущее благодаря Березуцкому.

Следующий матч со сборной Словакии, и здесь уже начались вопросы. С первых минут выходит тот же состав, что и с англичанами, мы будем играть от обороны? В середина поля игроки которые привыкли больше разрушать, чем создавать молодой Головин (это вообще отдельный вопрос) и Нойштедтер, которые по мнению многих провалили предыдущий матч. Но что же делать как говорится «будем посмотреть», и что увидели, словаки отдали нам мяч, и мы не знали что с ним делать, как доставить «нападающим», хотя по факту он один – Дзюба, и Кокорин со Смоловым больше как крайние полузащитники. Потеря мяча на половине соперника приводит к тому, что Вайс убегает к нашим воротам, но кажется что всё может обойтись его настигают два наших защитника Березуцкий и Смольников, но они просто пробегают мимо него, поймавшись на прием который даже в малыши в футбольных школах могут сделать... Здесь вопрос зачем бежать обоим параллельно? один из них должен был страховать, игроки с большим опытом , но сыграли как во дворе обычные пацаны. А дальше нападающий словацкой сборной спокойно пробил в дальний угол ворот Акинфеева, но к сожалению это не все минусы этого момента, Игнашевич успел прибежать в центр штрафной и просто смотрел, что будет делать игрок противников, хотя его действия были очевидны. Второй гол это просто шедевр от Гамшика, такие мячи залетают редко и нам не повезло, но все закономерно, потому-что кто-то поправляет гетры, кто в «носу ковыряется» кто-то дает пять другому, если нет концентрации то получите и распишитесь, а дальше второй тайм: замены, гол, создали еще пару полу-моментов и всё, поражение. Позитива после этого матча было мало, но надежда умирает последней.

И наконец Уэльс, долгожданные замены, но только в середине, а края? опять два нападающих на позиции крайних полузащитников, это же ни их работа!!! они должны бить по воротам и забивать голы, а не подавать на голову Дзюбы, который в свою очередь не понятно чем занимался, постоянные скидки кому?! зачем?! ты нападающий бей по воротам мяч сам туда не залетит. И началось, мы катаем мяч, Кокорин, пытаясь начать атаку, дает пас Дзюбе, почему-то в спину а не на ход, который перехватывает игрок Уэльса и отдает партнёру, который убегает один на один 0:1. Тут уже мозг сказал «всё игра проиграна», но сердце верит, надо же попасть в самую ж... и потом героически вылезти от туда. Дольше характерный момент Березуцкий пошел в обводку на половине соперника, это наш защитник!, и не кто не открывается все стоят и смотрят, что же он сделает, но он молодец нашел все-таки кому отдать пас. Дольше наблюдение за матчем наши игроки продолжили уже возле своей штрафной, когда впятером стояли вокруг Бэйла, тот отдает пас и 0:2, причем игрок сначала попал во вратаря, а потом уже со второй попытки добил спокойно мяч в пустые ворота. И тут произошло чудо, наша сборная забегала, стали передачи точнее даже видна была какая-то мысль в них, и сердце поверило а что, а вдруг, почему нет, но ошибки и нежелание особо возвращаться в оборону вселяло тревогу. Валийцы нас ловили на контр-атаках даже при потере мяча возле их штрафной, Бэйл убегал от наших игроков, некоторые даже не пытались его догнать, и если в середине был перевес 6 против 2 в нашу пользу, то возле ворот это уже было 2 в 2. И если наши доходили до штрафной, то начинались непонятные скидки на партнёров от нападающих, вы же должны бить по воротам! тем более из пределов штрафной, но .... А потом стало 0:3 и тут даже сердце успокоилось и стало биться ровно и спокойно, впрочем как и игра стала снова медленной и неторопливой. Тут мне даже игроков не хочется винить за последние минуты, если даже болельщики захотели выключить телевизор или уйти со стадиона. Но в этом матче были и позитивные моменты, понравилось наконец-то как сыграл Головин, вышел заряженным на борьбу, выигрывал единоборства, отдавал передачи по мысли правильные для поддержания атак, чего не хватало в предыдущих матчах. 45 минут скоростного футбола, с жаждой борьбы, от нашей сборной, который давал надежду, за это надо сказать спасибо игрокам. Их вины на этом ЧЕ я не вижу они старались, может мало хотели или хотели но не те, все вопросы должны быть заданы другим людям.....

Так кто же виноват? и что делать?

Не знаю почему, но у меня есть две версии.Первая виноват тренер, он выбрал тех игроков кого мы видели, он определял состав, и ссылаться, что нет других игроков не надо, есть! много достойных игроков не попали в сборную, вызывая недоумение у болельщиков и специалистов.

Выход в таком случае только один, менять тренера. Кто-то спросит почему, потому-что он решил сделать ставку на своих, опытных (тут может быть) и не очень (большой минус стоит подумать зачем? поднять цену игрока?), и тех кто играл до этого, при других тренерах. Хотя многие руководители говорили, и тот же Мутко что «мы едем сыграть три игры» и будем готовить команду к ЧМ 2018. Здесь назревает другой вопрос, зачем брать «стариков» если они на ЧМ не сыграют? возьмите молодых или тех кто сможет играть на ЧМ, пусть наберутся опыта, посмотрят на большой турнир изнутри, пропитаются этой атмосферой...

Или же тут уже вырисовывается второй вариант этой ситуации, игроков определял не Слуцкий, ему просто дали список и сказали кто должен выйти и когда. Сборная на сколько я помню ни когда не играла в три нападающих, за исключением замен во время игры, когда надо было выигрывать. Получается выпустив сразу всех нападающих, усилить игру сборной в нападении ни как бы не удалось, а хотелось. Играли в основном игроки ЦСКА и Зенита, тут тоже вроде логично, связи и все подобное, но команда играла лучше с другими игроками. Тренер всё прекрасно понимал, он не глупый человек и больше всех нас понимает в футболе. И это все и натолкнуло на такую мысль. А смысл прост во всем этом – деньги, игроки сборной в клубе престиж, игрок в сборной цена дороже, но только кому они нужны после такого Евро?

Какой же выход, менять руководство, рыба гниёт с головы, но к сожалению мы ничего не сможем сделать, или надеяться, что придёт тренер который не будет слушать тех кто выше, а делать своё дело и вызывать тех игроков кто достоин.

Кто достоин тренировать сборную?

У меня есть только три кандидата, Слуцкого не считаем, Бердыев, Черчесов и Карпин, да да именно В.Г. не смейтесь я объясню.

Бердыев, тренер доказал всем что может тренировать и добиваться результата и не только с топ-клубами, но это долгий этап он выбирает каждого игрока вводит в состав, наигрывает, я за него, что бы он был у руля сборной, но сможет ли он за несколько дней которые команда проводит вместе, настроить игроков и объединить в одну команду. Не очень уверен, как ни печально.

Черчесов, он тоже доказал, что может тренировать и добиваться успеха и не только в России. Но он очень жесткий, как я понял, тренер, и опять те же проблемы, ему надо время на создание атмосферы в команде, и настраивания на игру. Но у него плюс, он сейчас свободен не тренирует ни кого, может не спроста?...

Карпин, что он доказал, особо ничего, но он может зарядить команду на матч, не спроста же говорят, что он хороший мотиватор, а это для сборной как мне кажется намного важнее. Вспомните Хидинга и Капелло, первый мотиватор, не спорю тренер с большой буквы, и второй тоже великий тренер, но он не мотивирует а дает указания, что и как делать, и теперь сопоставьте результаты при этих тренерах....