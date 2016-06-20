Шевченко, Карагунис и еще три самых возрастных голеадора в истории Евро

Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает про футболистов, для бомбардирских способностей которых возраст не является помехой.

Североирландец Гарет Макаули, на днях отгрузивший в ворота сборной Украины, не только стал автором первого гола своей страны в истории финальных стадий чемпионатов Европы, но и стремительно ворвался в своеобразный «ветеранский клуб» бомбардиров европейских первенств. Вот что значит попасть в историю.

Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает об авторах самых «возрастных» голов в истории Евро. Вашему вниманию ТОП-5 футболистов*, отличавшихся забитым мячом на чемпионате Европы в преклонном по футбольным меркам возрасте.

Ян Коллер

Турнир Евро: 2008

Команда: Чехия

Амплуа: нападающий

Возраст: 35 лет, 2 месяца и 16 дней

Дата достижения: 15 июня 2008 года

Самый возрастной чешский гол в истории Евро случился в противостоянии против сборной Турции на групповой стадии Евро-2008. Однако своему достижению чешский гигант после матча особенно не радовался. Турки не только «камбэкнули» в матче с 0:2, но и в итоге вырвали победу на последних минутах встречи (3:2).

Георгиос Карагунис

Турнир Евро: 2012

Команда: Греция

Амплуа: полузащитник

Возраст: 35 лет, 3 месяца и 10 дней

Дата достижения: 16 июня 2012 года

Греческий ветеран самозабвенно провёл решающий поединок на групповой стадии против сборной России и забил единственный гол в матче. По итогам матча сборная Греции неожиданно для самой себя выскочила в плей-офф, а россияне отправились домой – досматривать турнир по телевизору.

Андрей Шевченко

Турнир Евро: 2012

Команда: Украина

Амплуа: нападающий

Возраст: 35 лет, 8 месяцев и 13 дней

Дата достижения: 11 июня 2012 года

Легенда украинского футбола не позволил своей команде проиграть в дебютном матче домашнего Евро против сборной Швеции. Забив первыми, шведы сначала получили «двушку» от Шевы, а затем и «баранку» в графу «набранные очки» в турнирной таблице группы по итогам первого тура.

Гарет Макаули

Турнир Евро: 2016

Команда: Северная Ирландия

Амплуа: защитник

Возраст: 36 лет, 6 месяцев и 11 дней

Дата достижения: 16 июня 2016 года

Про североирландского защитника в последние дни уже было немало написано. Кто-то в истории вляпывается, а Макаули в историю вошёл. Коллекция подвигов знатная, конечно. А перечислим-ка ещё раз: забил первый гол в истории страны на Евро, ворвался в рейтинг возрастных голеадоров, да и чего греха таить – де-юре выписал первый билет с турнира. Под горячую ветеранскую голову попала украинская сборная, чуть позже первой потерявшая все шансы на продолжение турнирной борьбы.

Ивица Вастич

Турнир Евро: 2008

Команда: Австрия

Амплуа: нападающий

Возраст: 38 лет, 8 месяцев и 14 дней

Дата достижения: 12 июня 2008 года

Кто-то считает, что австрийский ветеран немного сжульничал, забив самый «возрастной» гол в истории чемпионатов с пенальти. Но с другой стороны: кто, как не самый опытный футболист должен был взять на себя ответственность пробить одиннадцатиметровый удар на третьей добавленной минуте матча? Вастич уверенно реализовал «пенку» в матче против Польши (1:1) и принёс австрийцам единственное очко на домашнем Евро.

* Статистика на 20 июня 2016 года.

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Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2008?

В качестве постскриптума. Самый возрастной футболист российской заявки Сергей Игнашевич, которому менее чем через месяц стукнет 37 лет, вполне может «подвинуть» новоиспечённого члена клуба «бодрых старичков» на одну ступенечку пониже. Недаром же Серёга является самым результативным защитником в истории сборной России. Осталось дело за малым: забить разок-другой на Евро. Желательно уже сегодня – в ворота Уэльса! Верим!

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Фото: www.zimbio.com

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