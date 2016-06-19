Великолепная семерка: герои второго тура Евро-2016

Блог «Футбол в стиле Ретро» выделяет лучших игроков второго тура чемпионата Европы.

Закончился и второй тур группового раунда Евро-2016. Автор блога «Футбол в стиле Ретро», решивший на время турнира периодически отвлекаться от основной тематики блога, выдаёт очередной «явный оффтопик» и делится своими мыслями о главных героях турнира.

От формата, выбранного в предыдущем подобном выпуске, было принято решение не отступать, и вашему вниманию предлагается «Великолепная семёрка» 2-го тура чемпионата Европы.

Марек Гамшик

Команда: Словакия

Амплуа: полузащитник

Матч: Россия – Словакия – 1:2

Лидер сборной Словакии провёл выдающийся матч и буквально в одиночку обыграл российскую команду. На счету Марека феноменальный гол и не менее феноменальная голевая голевая передача. Оба результативных действия вполне могут претендовать на то, чтобы стать лучшими на турнире.

Антуан Гризманн

Команда: Франция

Амплуа: полузащитник

Матч: Франция – Албания – 2:0

Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам изрядно удивил, оставив одного из ключевых игроков команды на скамейке запасных. Если целью такого шага были воспитательные меры, то задумка наставника сработала на 200%. Гризманн появился на поле лишь в середине второго тайма, но отведённого времени хватило с горкой, чтобы стать героем встречи. Победный гол на 90-й минуте матча стал холодным душем для болельщиков сборной Албании, уже приготовившихся отпраздновать ничью с одним из фаворитов турнира.

Гарет Макаули

Команда: Северная Ирландия

Амплуа: защитник

Матч: Украина – Северная Ирландия – 0:2

36-летний защитник не только блестяще справился со своими прямыми обязанностями, чем помог своей команде сыграть «на ноль», но и стал автором первого гола североирландцев в истории чемпионатов Европы.

Альваро Мората

Команда: Испания

Амплуа: нападающий

Матч: Испания – Турция – 3:0

Испанский форвард сполна реабилитировался за неудачный стартовый поединок против чехов, где он не использовал кучу созданных для него партнёрами моментов. В отчётном матче Мората сделал дубль, который стал первым на Евро-2016 среди всех игроков чемпионата.

Дэниел Старридж

Команда: Англия

Амплуа: нападающий

Матч: Англия – Уэльс – 2:1

Старридж блестяще справился с ролью спасителя, возложенную на него главным тренером команды Роем Ходжсоном. Ливерпульский бомбардир был брошен в бой лишь во втором тайме, когда на табло стадиона в Лансе горели унылые для англичан – 0:1. Сначала Старридж поучаствовал в первом голе: именно после его навеса ошибся валлийский защитник Уильямс, сбросивший мяч на ногу Варди. А под занавес матча уже самостоятельно «нашёл щёлочку» и пропихнул мяч в ворота соперника.

Ромелу Лукаку

Команда: Бельгия

Амплуа: нападающий

Матч: Бельгия – Ирландия – 3:0

Левая нога Лукаку наверняка будет сниться в кошмарах киперу сборной Ирландии Даррену Рэндальфу. Не сильными, но очень точными ударами Ромелу дважды потревожил сетку ирландских ворот без шансов на спасение. Бельгийский гренадёр имел в матче два момента, и оба воплотил в забитые мячи. Потрясающая реализация.

Роберт Альмер

Команда: Австрия

Амплуа: вратарь

Матч: Португалия – Австрия – 0:0

Второй тур подряд сборную Португалии останавливает вратарь. Вслед за исландским коллегой самозабвенно отыграл Роберт Альмер. Австрийский кипер отразил девять ударов по своим воротам, причём пару раз каким-то чудом среагировав на выстрелы португальских футболистов. Ну, а когда и Альмер был бессилен, австрийцев спасала штанга, в том числе и после удара с пенальти. Заговорил ворота Роберт. Заговорил, не иначе.

В качестве постскриптума. Подходя к выбору номинантов, автор максимально отошёл от вопроса «вкусовщины» и постарался быть максимально объективным. Ну, а как это получилось, судить вам. Критика в комментах совершенно не возбраняется, действуйте!

Великолепная семерка: герои 1-го тура Евро-2016

Шевченко, Карагунис и еще три самых возрастных голеадора в истории Евро

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Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2008?

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Фото: www.zimbio.com

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