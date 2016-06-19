Великолепная семерка: герои второго тура Евро-2016

Закончился и второй тур группового раунда Евро-2016. Автор блога «Футбол в стиле Ретро», решивший на время турнира периодически отвлекаться от основной тематики блога, выдаёт очередной «явный оффтопик» и делится своими мыслями о главных героях турнира.
От формата, выбранного в предыдущем подобном выпуске, было принято решение не отступать, и вашему вниманию предлагается «Великолепная семёрка» 2-го тура чемпионата Европы.
Марек Гамшик
Команда: Словакия
Амплуа: полузащитник
Матч: Россия – Словакия – 1:2
Лидер сборной Словакии провёл выдающийся матч и буквально в одиночку обыграл российскую команду. На счету Марека феноменальный гол и не менее феноменальная голевая голевая передача. Оба результативных действия вполне могут претендовать на то, чтобы стать лучшими на турнире.
Антуан Гризманн
Команда: Франция
Амплуа: полузащитник
Матч: Франция – Албания – 2:0
Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам изрядно удивил, оставив одного из ключевых игроков команды на скамейке запасных. Если целью такого шага были воспитательные меры, то задумка наставника сработала на 200%. Гризманн появился на поле лишь в середине второго тайма, но отведённого времени хватило с горкой, чтобы стать героем встречи. Победный гол на 90-й минуте матча стал холодным душем для болельщиков сборной Албании, уже приготовившихся отпраздновать ничью с одним из фаворитов турнира.
Гарет Макаули
Команда: Северная Ирландия
Амплуа: защитник
Матч: Украина – Северная Ирландия – 0:2
36-летний защитник не только блестяще справился со своими прямыми обязанностями, чем помог своей команде сыграть «на ноль», но и стал автором первого гола североирландцев в истории чемпионатов Европы.
Альваро Мората
Команда: Испания
Амплуа: нападающий
Матч: Испания – Турция – 3:0
Испанский форвард сполна реабилитировался за неудачный стартовый поединок против чехов, где он не использовал кучу созданных для него партнёрами моментов. В отчётном матче Мората сделал дубль, который стал первым на Евро-2016 среди всех игроков чемпионата.
Дэниел Старридж
Команда: Англия
Амплуа: нападающий
Матч: Англия – Уэльс – 2:1
Старридж блестяще справился с ролью спасителя, возложенную на него главным тренером команды Роем Ходжсоном. Ливерпульский бомбардир был брошен в бой лишь во втором тайме, когда на табло стадиона в Лансе горели унылые для англичан – 0:1. Сначала Старридж поучаствовал в первом голе: именно после его навеса ошибся валлийский защитник Уильямс, сбросивший мяч на ногу Варди. А под занавес матча уже самостоятельно «нашёл щёлочку» и пропихнул мяч в ворота соперника.
Ромелу Лукаку
Команда: Бельгия
Амплуа: нападающий
Матч: Бельгия – Ирландия – 3:0
Левая нога Лукаку наверняка будет сниться в кошмарах киперу сборной Ирландии Даррену Рэндальфу. Не сильными, но очень точными ударами Ромелу дважды потревожил сетку ирландских ворот без шансов на спасение. Бельгийский гренадёр имел в матче два момента, и оба воплотил в забитые мячи. Потрясающая реализация.
Роберт Альмер
Команда: Австрия
Амплуа: вратарь
Матч: Португалия – Австрия – 0:0
Второй тур подряд сборную Португалии останавливает вратарь. Вслед за исландским коллегой самозабвенно отыграл Роберт Альмер. Австрийский кипер отразил девять ударов по своим воротам, причём пару раз каким-то чудом среагировав на выстрелы португальских футболистов. Ну, а когда и Альмер был бессилен, австрийцев спасала штанга, в том числе и после удара с пенальти. Заговорил ворота Роберт. Заговорил, не иначе.
В качестве постскриптума. Подходя к выбору номинантов, автор максимально отошёл от вопроса «вкусовщины» и постарался быть максимально объективным. Ну, а как это получилось, судить вам. Критика в комментах совершенно не возбраняется, действуйте!
Великолепная семерка: герои 1-го тура Евро-2016
Шевченко, Карагунис и еще три самых возрастных голеадора в истории Евро
Платини, Роналду и еще шесть лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы
Касильяс, Байя и еще три вратаря с наибольшим количеством «сухарей» в истории Евро
Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2008?
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Фото: www.zimbio.com
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