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    Евро 2016 игроки, cыгравшие больше 115 матчей за сборную

    18 июня 2016
    Игнашевич, Роналду и остальные.

    10. Сергей Игнашевич в сборной России с 2002 г. (119 матчей 8 голов)

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