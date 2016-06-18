Евро 2016 игроки, cыгравшие больше 115 матчей за сборную

Игнашевич, Роналду и остальные.

10. Сергей Игнашевич в сборной России с 2002 г. (119 матчей 8 голов)

9. Петр Чех в сборной Чехии с 2002 г. (123 матча)

8. Ким Чельстрём в сборной Швеции с 2001 г. (125 матчей 16 голов)

7-6. Лукас Подольски в сборной Германии с 2004 г. (127 матчей 48 голов)

7-6. Андреас Исакссон в сборной Швеции с 2002 г. (127 матчей)

4-5. Криштиану Роналду в сборной Португалии с 2003 г. (128 матчей 58 голов)

4-5. Дарио Срна в сборной Хорватии с 2002 г. (128 матчей 22 гола)

3. Шей Гивен в сборной Ирландии с 1996 г. (133 матча)

2. Серхио Рамос в сборной Испании с 2005 г. (134 матча10 голов)

1.Робби Кин в сборной Ирландии с 1998 г. (143 матча 67мачей)