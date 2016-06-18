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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Платини, Роналду и еще шесть лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы

    18 июня 2016
    Все, что нужно знать о бомбардирах Евро. Самая подробная статистическая выкладка от блога «Футбол в стиле Ретро».

    Евро-2016 не шибко радует болельщиков высокой результативностью, а лучшие на данный момент бомбардиры турнира записали на свой счет лишь по два гола. Но с другой стороны, «двушечку» на свой счет уже успели записать аж пять футболистов: француз Димитри Пайе, валлиец Гарет Бейл, испанец Альваро Мората, бельгиец Ромелу Лукаку и румын Богдан Станку. На безрыбье, как говорится... берут количеством.

    В ожидании большего количества мячей красивых и разных на текущем Евро, блог «Футбол в стиле Ретро» приводит очередную крутейшую статистику для читателей «Бомбардира».

    Сегодняшняя выкладка* посвящена лучшим бомбардирам финальных стадий чемпионатов Европы за всю историю проведения турнира.

    Криштиану Роналду

    Команда: Португалия

    Турниры Евро: 2004, 2008, 2012, 2016

    Турниры с забитыми мячами: 3

    Игры в финальных стадиях: 16

    Всего сыграно минут: 1350

    Забитые мячи: 6

    Средняя результативность: 1 гол / 225 мин.

    Златан Ибрагимович

    Команда: Швеция

    Турниры Евро: 2004, 2008, 2012, 2016

    Турниры с забитыми мячами: 3

    Игры в финальных стадиях: 12

    Всего сыграно минут: 1038

    Забитые мячи: 6

    Средняя результативность: 1 гол / 173 мин.

    Тьерри Анри

    Команда: Франция

    Турниры Евро: 2000, 2004, 2008

    Турниры с забитыми мячами: 3

    Игры в финальных стадиях: 11

    Всего сыграно минут: 1010

    Забитые мячи: 6

    Средняя результативность: 1 гол / 168 мин.

    Нуну Гомеш

    Команда: Португалия

    Турниры Евро: 2000, 2004, 2008

    Турниры с забитыми мячами: 3

    Игры в финальных стадиях: 14

    Всего сыграно минут: 829

    Забитые мячи: 6

    Средняя результативность: 1 гол / 138 мин.

    Рууд ван Нистелрой

    Команда: Голландия

    Турниры Евро: 2004, 2008

    Турниры с забитыми мячами: 2

    Игры в финальных стадиях: 8

    Всего сыграно минут: 741

    Забитые мячи: 6

    Средняя результативность: 1 гол / 124 мин.

    Патрик Клюйверт

    Команда: Голландия

    Турниры Евро: 1996, 2000

    Турниры с забитыми мячами: 2

    Игры в финальных стадиях: 9

    Всего сыграно минут: 591

    Забитые мячи: 6

    Средняя результативность: 1 гол / 99 мин.

    Алан Ширер

    Команда: Англия

    Турниры Евро: 1992, 1996, 2000

    Турниры с забитыми мячами: 2

    Игры в финальных стадиях: 9

    Всего сыграно минут: 856

    Забитые мячи: 7

    Средняя результативность: 1 гол / 122 мин.

    Мишель Платини

    Команда: Франция

    Турниры Евро: 1984

    Турниры с забитыми мячами: 1

    Игры в финальных стадиях: 5

    Всего сыграно минут: 480

    Забитые мячи: 9

    Средняя результативность: 1 гол / 53 мин.

    * Статистические данные на 19 июня 2016 года.

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    В качестве постскриптума. Самые реальные шансы сместить с лидирующей позиции блистательного в прошлом полузащитника Мишеля Платини имеют Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Португальскому и шведскому нападающим нужно забить «всего-то ничего» – по четыре мяча. Получится ли? Возможностей для этого становится всё меньше и меньше... Но Евро-2016 даст ответ на этот вопрос! Продолжаем смотреть европейский футбол и наслаждаться турниром!

    Фото: www.wsc.co.uk, www.zimbio.com, www.maisfutebol.iol.pt, www.pinterest.com

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