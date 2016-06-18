Платини, Роналду и еще шесть лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы

Евро-2016 не шибко радует болельщиков высокой результативностью, а лучшие на данный момент бомбардиры турнира записали на свой счет лишь по два гола. Но с другой стороны, «двушечку» на свой счет уже успели записать аж пять футболистов: француз Димитри Пайе, валлиец Гарет Бейл, испанец Альваро Мората, бельгиец Ромелу Лукаку и румын Богдан Станку. На безрыбье, как говорится... берут количеством.
В ожидании большего количества мячей красивых и разных на текущем Евро, блог «Футбол в стиле Ретро» приводит очередную крутейшую статистику для читателей «Бомбардира».
Сегодняшняя выкладка* посвящена лучшим бомбардирам финальных стадий чемпионатов Европы за всю историю проведения турнира.
Криштиану Роналду
Команда: Португалия
Турниры Евро: 2004, 2008, 2012, 2016
Турниры с забитыми мячами: 3
Игры в финальных стадиях: 16
Всего сыграно минут: 1350
Забитые мячи: 6
Средняя результативность: 1 гол / 225 мин.
Златан Ибрагимович
Команда: Швеция
Турниры Евро: 2004, 2008, 2012, 2016
Турниры с забитыми мячами: 3
Игры в финальных стадиях: 12
Всего сыграно минут: 1038
Забитые мячи: 6
Средняя результативность: 1 гол / 173 мин.
Тьерри Анри
Команда: Франция
Турниры Евро: 2000, 2004, 2008
Турниры с забитыми мячами: 3
Игры в финальных стадиях: 11
Всего сыграно минут: 1010
Забитые мячи: 6
Средняя результативность: 1 гол / 168 мин.
Нуну Гомеш
Команда: Португалия
Турниры Евро: 2000, 2004, 2008
Турниры с забитыми мячами: 3
Игры в финальных стадиях: 14
Всего сыграно минут: 829
Забитые мячи: 6
Средняя результативность: 1 гол / 138 мин.
Рууд ван Нистелрой
Команда: Голландия
Турниры Евро: 2004, 2008
Турниры с забитыми мячами: 2
Игры в финальных стадиях: 8
Всего сыграно минут: 741
Забитые мячи: 6
Средняя результативность: 1 гол / 124 мин.
Патрик Клюйверт
Команда: Голландия
Турниры Евро: 1996, 2000
Турниры с забитыми мячами: 2
Игры в финальных стадиях: 9
Всего сыграно минут: 591
Забитые мячи: 6
Средняя результативность: 1 гол / 99 мин.
Алан Ширер
Команда: Англия
Турниры Евро: 1992, 1996, 2000
Турниры с забитыми мячами: 2
Игры в финальных стадиях: 9
Всего сыграно минут: 856
Забитые мячи: 7
Средняя результативность: 1 гол / 122 мин.
Мишель Платини
Команда: Франция
Турниры Евро: 1984
Турниры с забитыми мячами: 1
Игры в финальных стадиях: 5
Всего сыграно минут: 480
Забитые мячи: 9
Средняя результативность: 1 гол / 53 мин.
* Статистические данные на 19 июня 2016 года.
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В качестве постскриптума. Самые реальные шансы сместить с лидирующей позиции блистательного в прошлом полузащитника Мишеля Платини имеют Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Португальскому и шведскому нападающим нужно забить «всего-то ничего» – по четыре мяча. Получится ли? Возможностей для этого становится всё меньше и меньше... Но Евро-2016 даст ответ на этот вопрос! Продолжаем смотреть европейский футбол и наслаждаться турниром!
Фото: www.wsc.co.uk, www.zimbio.com, www.maisfutebol.iol.pt, www.pinterest.com
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