Топ-10 самых красивых футболистов Евро-2016

«Бомбардир» решил покончить с сексизмом хотя бы на час и посредством блога «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» разбавить посты с девушкам дня. Сегодня мы представляем вам самых красивых футболистов Евро. И да, среди них есть Дмитрий Комбаров.

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