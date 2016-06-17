Топ-10 самых красивых футболистов Евро-2016

Что такое мужская привлекатательность, это вопрос сложный. Так что не мне судить. Но вот у меня сходу вопрос возник, как только я заголовок увидел - а кто оценивал? Что за дамы? У меня даже мысли нет, что это мужчинки красивеньких выбирали :).
10. Жерар Пике
Сборная: Испания; Клуб: «Барселона»; Позиция: центральный защитник; Возраст: 29 лет.
9. Марио Гомес
Сборная: Германия; Клуб: «Бешикташ» Позиция: нападающий; Возраст: 30 лет.
Сборная: Россия; Клуб: «Спартак» Позиция: левый защитник; Возраст: 29 лет.
7. Сальваторе Сиригу
Сборная: Италия; Клуб: «Пари Сен-Жермен» Позиция: вратарь; Возраст: 29 лет.
6. Альваро Мората
Сборная: Испания; Клуб: «Ювентус» Позиция: нападающий; Возраст: 23 года.
5. Икер Касильяс
Сборная: Испания; Клуб: «Порту» Позиция: вратарь; Возраст: 35 лет.
Сборная: Франция; Клуб: «Арсенал» Позиция: нападающий; Возраст: 29 лет.
3. Джордан Хендерсон
Сборная: Англия; Клуб: «Ливерпуль» Позиция: полузащитник; Возраст: 25 лет.
Сборная России; Клуб: «ЦСКА» Позиция: полузащитник; Возраст: 34 года.
1. Криштиану Роналду
Сборная: Португалия; Клуб: «Реал Мадрид» Позиция: нападающий; Возраст: 31 год.
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