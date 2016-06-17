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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Топ-10 самых красивых футболистов Евро-2016

    17 июня 2016
    «Бомбардир» решил покончить с сексизмом хотя бы на час и посредством блога «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» разбавить посты с девушкам дня. Сегодня мы представляем вам самых красивых футболистов Евро. И да, среди них есть Дмитрий Комбаров.

    10. Жерар Пике

    Сборная: Испания; Клуб: «Барселона»; Позиция: центральный защитник; Возраст: 29 лет.

    9. Марио Гомес

    Сборная: Германия; Клуб: «Бешикташ» Позиция: нападающий; Возраст: 30 лет.

    8. Дмитрий Комбаров

    Сборная: Россия; Клуб: «Спартак» Позиция: левый защитник; Возраст: 29 лет.

    7. Сальваторе Сиригу

    Сборная: Италия; Клуб: «Пари Сен-Жермен» Позиция: вратарь; Возраст: 29 лет.

    6. Альваро Мората

    Сборная: Испания; Клуб: «Ювентус» Позиция: нападающий; Возраст: 23 года.

    5. Икер Касильяс

    Сборная: Испания; Клуб: «Порту» Позиция: вратарь; Возраст: 35 лет.

    4. Оливье Жиру

    Сборная: Франция; Клуб: «Арсенал» Позиция: нападающий; Возраст: 29 лет.

    3. Джордан Хендерсон

    Сборная: Англия; Клуб: «Ливерпуль» Позиция: полузащитник; Возраст: 25 лет.

    2. Роман Широков

    Сборная России; Клуб: «ЦСКА» Позиция: полузащитник; Возраст: 34 года.

    1. Криштиану Роналду

    Сборная: Португалия; Клуб: «Реал Мадрид» Позиция: нападающий; Возраст: 31 год.

    Рейтинг на основе выводов журнала ОК!

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    Рейтинг: 4 Голосов: 20
    Комментарии10
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 18 июня 2016, 13:44

      Что такое мужская привлекатательность, это вопрос сложный. Так что не мне судить. Но вот у меня сходу вопрос возник, как только я заголовок увидел - а кто оценивал? Что за дамы? У меня даже мысли нет, что это мужчинки красивеньких выбирали :).

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2016, 10:02

      последнего можно и в список женщин включить

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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 июня 2016, 05:57

      Наши и впрямь хороши, вот только побриться бы не мешало

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      Рейтинг: +88

      Marvianu 17 июня 2016, 22:47

      С сексизмом покончили, а с расизмом нет. Нцнцнц

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 17 июня 2016, 22:04

      пост просто для геев! Еще тут комменты пишут! Ухахахаха

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      Рейтинг: +148

      grafff 17 июня 2016, 21:51

      С Комбаровым перебор!!!!!!!!!!!!!!!! он же урод

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 17 июня 2016, 21:05

      Комбаров??

      3
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      Рейтинг: +112

      vovchegg 17 июня 2016, 20:11

      Что за бред?))

      7
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      Рейтинг: +12

      love_Pall 17 июня 2016, 20:09

      роналду???

      3
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 17 июня 2016, 19:52

      Широков ??? ))))

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