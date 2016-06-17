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    Диванный Эксперт Все блоги -

    Есть ли жизнь после Словакии?

    17 июня 2016
    «Диванный Эксперт» – о перспективах команды Слуцкого на Евро-2016

    «Диванный Эксперт» – о перспективах команды Слуцкого на Евро-2016.

    Леонид Слуцкий

    Мы проиграли этому «колхозу"? Как?

    Очень просто. Несмотря на низкий уровень словацкого чемпионата, центральные матчи которого больше похожи на перестрелку аутсайдеров ФНЛ, уровень национальной команды Словакии вполне соответствует средней европейской сборной. А по количеству игроков, представляющих Словакию за рубежом, она полностью превосходит Россию. В составе сборной Словакии четыре игрока выступают в итальянской Серии А («Милан», «Наполи», «Рома», «Самптдория»), два – в немецкой Бундеслиге («Герта», «Кельн») и один – в английской премьер-лиге («Ливерпуль»). Если мне не изменяет память, в составе сборной России таких игроков всего один – новый русский Нойштедтер, который представляет «Шальке», но по слухам может оказаться в ЦСКА.

    Вся игра сборной Словакии строится на индивидуальном мастерстве Гамшика, помноженном на его взаимодействие с Вайссом. Судите сами, первый гол в ворота Акинфеева был забит именно Вайссом поле роскошной передачи Гамшека, сделанной им из центрального круга. Второй гол – чистое мастерство полузащитника «Наполи», отправившего мяч рикошетом от штанги после розыгрыша углового. Ассистент, конечно же, Вайсс.

    Можно сколько угодно обвинять Слуцкого в неправильном выборе состава, однако предугадать, что Головин и Нойштедтер не войдут в игру, было невозможно, ведь в матче с англичанами и тот и другой действовали довольно неплохо. Стоит отметить, что Леонид Викторович признал ошибку и постарался повлиять на ход матча уже в перерыве, выпустив Глушакова и Мамаева. Игра стала лучше, но спасти ее все-равно не удалось.

    Понятно, что если бы не травмы Дзагоева и Денисова, игра сборной России выглядела бы совсем иначе. Не будем забывать и про Жиркова с Черышевым, без которых левый фланг нашей национальной команды смотрится весьма понуро.

    У сборной России нет своего Гамшика, способного в одиночку перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Но попрекать наших футболистов в нежелании покидать российский чемпионат, ставя им в пример словацких легионеров, все же не стоит. Про уровень местного первенства я рассказывал выше, тогда как чемпионат России уверенно входит в десятку лучших в Европе и выступать в нем – не значит лишить себя прогресса. Просто этот прогресс несколько отличается от прогресса в условной Англии.

    Изменится ли состав сборной перед матчем с Уэльсом?

    Безусловно изменения коснуться средней линии. Увидеть Нойштедтера и Головина больше не представляется возможным. С большой долей вероятности их заменят Глушаков и Мамаев. Было бы интересно посмотреть на Юсупова, но зенитовец, заменивший в составе травмированного Денисова, не сыграл пока ни минуты. А ждать экспериментов в важнейшей игре турнира, думаю, не стоит.

    Денис Глушаков

    Как играть против Уэльса?

    Просматривая матчи нашей сборной, периодически создается впечатление, что Слуцкий до сих пор не определился, какая модель игры нам подходит больше, а какая меньше. То ли действовать от обороны, выманивая соперника на свою половину поля и обострять игру с помощью забросов на Дзюбу, то ли контролировать мяч впереди, не боясь получить контратаку в свои ворота.

    С Уэльсом придется играть в атаку, ведь команду Гарета Бэйла вполне может устроить ничья, тогда как сборной России нужна только победа. Кокорин и Смолов должны еще больше содействовать Дзюбе, подбирая каждый мяч, выигранный Артемом в верховых единоборствах. В тоже время не стоит забывать и про оборону, ведь Уэльс неоднократно «раздевал» соперников, пользуясь скоростными данными своей главной звезды.

    Уэльс – регбийная страна, однако футбол играет немаловажную роль в жизни каждого валлийца. И конечно же, они не забыли то поражение 2003 года, которое сборная России нанесла их команде в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы в Португалию. Весь Уэльс жаждет реванша, поэтому настрой у футболистов будет запредельный.

    Если сборная России обыграет Уэльс, то...

    С большой долей вероятности выйдет в 1/8 как минимум с третьего места. Так же возможен вариант, при котором нервно грызть ногти в ожидании результатов других групп не придется. Для этого необходимо, что бы сборная Англии обыграла Словакию, тогда ситуация в нашей группе будет выглядеть именно так:

    1 место - Англия (7 очков)

    2 место - Россия (4 очка)

    3 место - Уэльс (3 очка)

    4 место - Словакия (3 очка)

    Блог «Диванный Эксперт» желает сборной России успеха и призывает болельщиков поддерживать нашу команду вне зависимости от поставленных целей и достигнутых результатов.

    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      slawianka 18 июня 2016, 07:24

      Перед стартом Евро, тренерский штаб говорил , что состав атакующий. Зачем он нужен? Если Смолов и Кокорин должны по установке тренера играть в защите? Лучше взять тогда двух защитников, поставить автобус, а впереди пусть Дзюба цепляется за мечи. А так получилось и атаки нет и в защите толком не отрабатывают, к Смолову претензий поменьше чем к Какорину.

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