Есть ли жизнь после Словакии?

«Диванный Эксперт» – о перспективах команды Слуцкого на Евро-2016

«Диванный Эксперт» – о перспективах команды Слуцкого на Евро-2016.

Мы проиграли этому «колхозу"? Как?

Очень просто. Несмотря на низкий уровень словацкого чемпионата, центральные матчи которого больше похожи на перестрелку аутсайдеров ФНЛ, уровень национальной команды Словакии вполне соответствует средней европейской сборной. А по количеству игроков, представляющих Словакию за рубежом, она полностью превосходит Россию. В составе сборной Словакии четыре игрока выступают в итальянской Серии А («Милан», «Наполи», «Рома», «Самптдория»), два – в немецкой Бундеслиге («Герта», «Кельн») и один – в английской премьер-лиге («Ливерпуль»). Если мне не изменяет память, в составе сборной России таких игроков всего один – новый русский Нойштедтер, который представляет «Шальке», но по слухам может оказаться в ЦСКА.

Вся игра сборной Словакии строится на индивидуальном мастерстве Гамшика, помноженном на его взаимодействие с Вайссом. Судите сами, первый гол в ворота Акинфеева был забит именно Вайссом поле роскошной передачи Гамшека, сделанной им из центрального круга. Второй гол – чистое мастерство полузащитника «Наполи», отправившего мяч рикошетом от штанги после розыгрыша углового. Ассистент, конечно же, Вайсс.

Можно сколько угодно обвинять Слуцкого в неправильном выборе состава, однако предугадать, что Головин и Нойштедтер не войдут в игру, было невозможно, ведь в матче с англичанами и тот и другой действовали довольно неплохо. Стоит отметить, что Леонид Викторович признал ошибку и постарался повлиять на ход матча уже в перерыве, выпустив Глушакова и Мамаева. Игра стала лучше, но спасти ее все-равно не удалось.

Понятно, что если бы не травмы Дзагоева и Денисова, игра сборной России выглядела бы совсем иначе. Не будем забывать и про Жиркова с Черышевым, без которых левый фланг нашей национальной команды смотрится весьма понуро.

У сборной России нет своего Гамшика, способного в одиночку перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Но попрекать наших футболистов в нежелании покидать российский чемпионат, ставя им в пример словацких легионеров, все же не стоит. Про уровень местного первенства я рассказывал выше, тогда как чемпионат России уверенно входит в десятку лучших в Европе и выступать в нем – не значит лишить себя прогресса. Просто этот прогресс несколько отличается от прогресса в условной Англии.

Изменится ли состав сборной перед матчем с Уэльсом?

Безусловно изменения коснуться средней линии. Увидеть Нойштедтера и Головина больше не представляется возможным. С большой долей вероятности их заменят Глушаков и Мамаев. Было бы интересно посмотреть на Юсупова, но зенитовец, заменивший в составе травмированного Денисова, не сыграл пока ни минуты. А ждать экспериментов в важнейшей игре турнира, думаю, не стоит.

Как играть против Уэльса?

Просматривая матчи нашей сборной, периодически создается впечатление, что Слуцкий до сих пор не определился, какая модель игры нам подходит больше, а какая меньше. То ли действовать от обороны, выманивая соперника на свою половину поля и обострять игру с помощью забросов на Дзюбу, то ли контролировать мяч впереди, не боясь получить контратаку в свои ворота.

С Уэльсом придется играть в атаку, ведь команду Гарета Бэйла вполне может устроить ничья, тогда как сборной России нужна только победа. Кокорин и Смолов должны еще больше содействовать Дзюбе, подбирая каждый мяч, выигранный Артемом в верховых единоборствах. В тоже время не стоит забывать и про оборону, ведь Уэльс неоднократно «раздевал» соперников, пользуясь скоростными данными своей главной звезды.

Уэльс – регбийная страна, однако футбол играет немаловажную роль в жизни каждого валлийца. И конечно же, они не забыли то поражение 2003 года, которое сборная России нанесла их команде в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы в Португалию. Весь Уэльс жаждет реванша, поэтому настрой у футболистов будет запредельный.

Если сборная России обыграет Уэльс, то...

С большой долей вероятности выйдет в 1/8 как минимум с третьего места. Так же возможен вариант, при котором нервно грызть ногти в ожидании результатов других групп не придется. Для этого необходимо, что бы сборная Англии обыграла Словакию, тогда ситуация в нашей группе будет выглядеть именно так:

1 место - Англия (7 очков)

2 место - Россия (4 очка)

3 место - Уэльс (3 очка)

4 место - Словакия (3 очка)

Блог «Диванный Эксперт» желает сборной России успеха и призывает болельщиков поддерживать нашу команду вне зависимости от поставленных целей и достигнутых результатов.