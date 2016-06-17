Почему Денис Черышев выбрал «Вильярреал»

Россиянин Денис Черышев наконец-то полноценно ушел из «Реала», вернувшись в клуб, где провел пока лучшие моменты своей карьеры. Блог «Русские и тут» рассказывает, зачем Денис принял такое решение, имея на руках множество других вариантов.

Черышев выбрал переход не только в хорошо знакомый ему клуб к тренеру, который раскрыл его талант, но и наиболее простой путь в Лигу чемпионов. «Вильярреал» планомерно строится, прогрессируя с каждым годом, и действительно нуждается в Денисе, в отличие от других претендентов.

В 2013-ом году «Реал» впервые выпустил своего воспитанника Дениса Черышева на просторы испанской Примеры. Аренда в «Севилью» обещала российскому полузащитнику шанс, который сам «Реал» ему предоставить никак не мог. Игровая практика, реклама собственного имени и куча возможностей – всем этим Денису воспользоваться не удалось. Российский полузащитник за год провел в «Севилью» четыре матча в Примере, получил несколько тяжелых травм, но зато выиграл Лигу Европы.

Куда лучше дела пошли позже. «Вильярреал» хотел играть в креативный футбол, а скоростные качества россиянина идеально подошли команде. «Реалу» сдать Черышева в очередную аренду оказалось еще выгоднее. Валенсийцы здесь тыкали пальцем в небо, покупая часто ломающегося футболиста. Однако Черышев начал забивать еще с товарищеских матчей, а потом переквалифицировался в плеймейкера. В первой половине сезона полузащитника дважды признавали лучшим игроком «Вильярреала» по итогам месяца.

«Черышев – перспективный футболист с большими амбициями. Его ждет очень хорошее будущее», – о российском полузащитнике говорили все, но главную характеристику дал ему наставник команды Марселино Гарсия Тораль. При нем Денис играл уверенно, забивал голы и ассистировал партнерам. Черышев стал лидером коллектива, но остаться в «Вильярреале» помешал «Реал», отказавшийся продлевать арендное соглашение.

Для россиянина это было настоящим ударом по самолюбию. «Я должен не только угостить Черышева обедом, но и поставить ему памятник», – восхищался Денисом тогдашний форвард «Вильярреала» Лусиано Вьетто. Сейчас аргентинец просиживает штаны на скамейке мадридского «Атлетико», совершенно растеряв голевое чутье. Но в те времена их атакующая связка с Черышевым действительно удивляла и заставляла соперников «Вильярреала» считаться с командой. В «Реале» же игроку оставалось наблюдать за футболом только со стороны.

В свой прошлый приход в «Вильярреал» Черышев сделал в Примере 11 голевых передач, большая часть из которых пришлась именно на Вьетто. Но на кого Денису пасовать теперь? Есть раскрывшийся в прошедшем сезоне Седрик Бакамбу, никуда не делся Роберто Сольдадо. Сегодняшний «Вильярреал», который продолжает возглавлять Тораль, выглядит даже мощнее того, где раньше выступал Черышев. Перед коллективом поставлены большие задачи, в решении которых существенная роль уготована и Денису.

В следующем сезоне команде предстоит выступить в квалификации Лиги чемпионов, что наверняка стало одной из причин, почему Черышев оказался именно в «Вильярреале». В развалившейся «Валенсии» смутно прослеживаются перспективы скорого возвращения в еврокубки. Ей необходимо разобраться во внутренних проблемах, а полноценный трансфер Черышева в такой ситуации мог помешать не только Денису, но и самому клубу. Но у полузащитника был выбор и из других команд.

Еще зимой россиянином активно интересовался «Ливерпуль». Однако суровый английский футбол мог бы окончательно добить подверженного травмам русского парня. Сейчас он имел вариант продолжения карьеры в «Валенсии», либо мог остаться в «Реале», где снова пришлось бы бесконечно сидеть на скамейке. Нашего игрока это не устраивало. Черышев всегда хотел играть, чтобы развиваться и вызываться в национальную сборную. Впереди домашний чемпионат мира, куда Денис еще сможет поехать в статусе лидера и главной надежды страны. Но сейчас для него важнее всего избавиться от эпидемии травм и снова приносить пользу. «Вильярреал» для возрождения подходит идеально.

Денис Черышев выбрал «Вильярреал» еще и потому, что в этом клубе ему действительно было хорошо. Здесь он больше выходил на поле, чем проводил время в лазарете, а перспективы клубного роста настраивают на хорошее карьерное будущее. «Спасибо «Реалу», что сделал из меня профессионального футболиста», – говорит сам Денис и идет дальше. Теперь новоиспеченный профессиональный футболист наконец-то должен начать расти. Но только предстоящий футбольный год покажет, удастся ли Черышеву стать важной частью «желтой субмарины» и войти с ней дважды в одну реку.

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