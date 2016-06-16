Дневник чемпионата Европы-2016. День шестой.

Блог MyFootball – про шестой день чемпионата Европы

И даже шестой игровой день не подарил нам матча, где забили бы больше 3-х мячей. В который раз уже автор блога надеется на мегарезультативную игру, но она всё не случается и не случается. Вполне возможно, что сегодня команды исправят это недоразумение, ибо пора бы уже. Сборная России слишком поздно взялась за дело, румыны чуть было не хлопнули швейцарцев, а Албания продемонстрировала чудеса игры в обороне.

Открывать игровой день предстояло очень нами ожидаемому матчу Россия – Словакия. Сразу же удивил аналогичный игре с Англией состав русской дружины. Уж не знаю на что уповал Слуцкий, но выпускать пару опорников Головин – Нойштедтер значило вызвать много вопросов к своей персоне. Игра наглядно показала, что это была ооочень большая ошибка. Леонид Викторович подтвердил это, в перерыве поменяв их на Глушакова с Мамаевым. Но было поздно. По крайней мере уж для борьбы за победу точно. Наши сдержали в прошлой игре целую россыпь английских талантов и звезд...А одного Гамшика не смогли. Для начала словак выпилил шикарнейший пас на Вайсса, который ну элементарнейшим движением убрал Васю и Смольникова. Далее расстрелять Акинфеева игроку такого уровня труда не составило. Аккурат перед финишем первой половины встречи Гамшик пробил без шансов для вратаря ЦСКА. Ударившись о штангу, мяч занырнул в ворота. Как так легко позволили разыграть угловой...В общем в перерыве матча болельщикам сборной России было что обсудить.

Второй тайм прошел под попытки нашей команды забить хотя бы гол, дабы вернуться в игру да возродить интригу. Это получилось, но поздно. На 80-й минуте Денис Глушаков головой после наброса Шатова сократил отставание, однако на большее футболисты сборной России не сподобились. Конечно, они пытались второй раз огорчить словаков, но те образцово отстояли свои ворота в остававшиеся минуты матча. Финальный свисток, и перспективы выхода из группы опустились в туман. Однако не настолько густой,как многим кажется. Просто пообдумывайте у себя в голове различные варианты развития событий в квартете B, и сами это осознаете. На этом закончим повествование о печальном поединке и обратим взор на два других.

На домашнем стадионе ПСЖ выяснять отношения в футбольном плане предстояло сборным Румынии и Швейцарии. Следить за этим матчем нужно было и по причине того, что обслуживал его наш русский судья Сергей Карасёв. На 17-й минуте наша судейская бригада правильно разобралась в эпизоде с фолом Лихтштайнера, назначив пенальти в ворота Янна Зоммера. 1-0, и румыны продолжали давить. На 27-й минуте Сэпунару попал в штангу, заставив подопечных Владимира Петковича как-то уже собраться да заиграть. На 56-й минуте Адмиру Мехмеди позволили ударить по отскочившему к нему мячу, чем тот и воспользовался. Счёт стал равным, и теперь уже обе команды заново в равной степени претендовали на 3 очка. Но забрать их никому не удалось. В целом по игре лучше выглядели швейцарцы, однако и сборная Румынии в очередной раз доказала что на Евро они поехали вполне заслуженно.

Завершал игровой день матч Франции и Албании, в котором ребята Джованни Де Бьязи проявили чудеса стойкости и выносливости. Хотя всё-таки немного терпения им не хватило. Албанцы отвечали своими атаками, даже попали в штангу, здорово оборонялись. Лишь на 90-й минуте Антуан Гризманн сумел изловчиться и головой подправил мяч в угол. Ну а следом и Димитри Пайет убрал на замахе уставших соперников и крутанул мяч в дальний угол. Ну в принципе хозяева первенства победили заслуженно. Но не похвалить албанцев за старание просто нельзя. Очень очень достойно провели матч новички чемпионатов Европы, проглотив массу горечи и обиды после первого пропущенного...

Таким вот и вышел шестой игровой день Евро-2016. Завершу эту страницу дневника привычными словами – наслаждайтесь чемпионатом, цените каждый прожитый его момент, болейте за нравящиеся вам команды и не бросайте сборную России в трудную минуту!