Дневник чемпионата Европы-2016. День пятый

Блог «MyFootball» подводит итоги пятого игрового дня, в котором зажигали команды группы F.

Пятый игровой день снова не порадовал любителей футбола обилием забитых мячей. Красавцы венгры совершенно по делу переиграли австрийцев, а португальцы не одержали победу над Исландией. С нетерпением ждём матча, в котором команды пробьют ТБ3.5, и подводим итоги играм, что завершили первый тур Евро-2016.

Уже на 30-й секунде сборная Австрии могла забить и начать вести матч под свою диктовку, но удар Алабы пришелся в штангу ворот Габора Кирая. Единственный на этом первенстве играющий в штанах голкипер очень здорово помог своим партнерам, не раз проявляя имеющийся высокий уровень вратарского мастерства. Неприятности начались для австрийцев на 60-й минуте, когда травмировался Златко Юнузович. Через 2 минуты Кляйнхайслер и Салаи разыграли здоровскую перепасовку, завершившуюся голом. Адам Салаи низом ткнул мяч мимо вратаря соперника и вывел свою команды вперед. Еще через 4 минуты радость австрийцев от забитого гола сменилась резким перепадом настроения, ибо гол засчитан не был, да еще и красную карточку получил Александар Драгович.

Подопечные Марселя Коллера пытались всеми усилиями сравнять счёт и не пропускать ответные атаки, но не вышло...На 87-й минуте Золтан Штибер убежал на рандеву с Робертом Альмером и переиграл того в очной дуэли. 2-0, и венгры вполне заслуженно забирают 3 очка себе. Австрийцы же не показали должного уровня игры, что и стало причиной победы ребят Бернда Шторка. Ну и, разумеется, нельзя не отметить классную игру венгерской сборной, которая здорово сыграла в обороне и реализовала свои шансы впереди. Удаление естественным образом тоже внесло свои коррективы в ход игры, но Драгович виноват сам. Австрийцы очень серьёзно осложнили себе жизнь, поскольку далее предстоят матчи с «европейскими бразильцами» во главе с КриРо и очень очень крепкой сборной Исландии.

Громкие возгласы «Áfram Ísla-and !», выглянувшее незадолго до стартового свистка солнце и шикарно одетые исландские футболисты стали первыми предматчевыми впечатлениями от поединка Португалии и Исландии. Скандинавские новички бодро начали игру, и уже на 4-й минуте усилиями прошедшего школу АПЛ Сигурдссона могли открывать счёт. Но Руй Патрисиу устоял перед мощным ударом бывшего игрока «Тоттенхема». На 21-й минуте голкипер номинальных гостей заставил удивиться весь футбольный люд, что следил за ходом игры. Удар Нани головой был отражен с такой ловкостью игры ногами, что просто диву даёшься...Через 2 минуты Криштиану головой подправлял мяч в девятку ворот Халльдорссона, но немного мимо. Вообще одно из первых посетивших голову удивлений было то, как португальцы переигрывали исландцев в борьбе на втором этаже. На 31-й минуте ребятам Фернанду Сантуша всё-таки удалось забить, после паса Андре Гомеша ударом в ближний угол отличился Нани. Не смотря на приятные впечатления от стараний и игры Исландии, первый тайм остался за португальцами просто по причине добытого минимального преимущества.

Однако уже в начале второго тайма Бьярнасон огорошил фанатов соседей испанцев, воспользовавшись невнимательностью Виериньи, который оставил его у себя за спиной совершенно свободным для каких-либо действий. Биркир не стал даже обрабатывать мяч, в одно касание классно положив его в ворота. Затем португальцы могли забивать второй, исландцы огрызались, но завершился матч двумя подряд штрафными ударами в исполнении Роналду перед самым финальным свистком. Список общих моментов этого матча, что врезались в память – мастерский гол Исландии, несколько умопомрачительных сэйвов Халльдорсона, очень крутая поддержка скандинавских болельщиков. От игры португальцев же остались лишь приятные впечатления от вышедшего на замену Ренату Санчеса, который довольно легко оббегал пытающихся обезмячить его соперников. Ну и постоянные навесы Виериньи, раз за разом попадавшие в блокирующих их исландских игроков обороны.

Как уже говорилось выше, австрийцы весьма осложнили себе жизнь, уступив венгерской дружине. Португальцы обладают всеми необходимыми резервами, так что из группы выходить обязаны. Исландия с такой игрой вообще вполне может претендовать на первое место в квартете. Ну а что дальше будет с Венгрией – пока неясно, но к аутсайдерам группы их уже никак не отнести. Продолжаем смотреть чемпионат Европы и наслаждаться обилием высокопробного футбола!