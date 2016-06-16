Англия, вперед! Или коротко о шансах сборной России на выход из группы на Евро

Что нужно сборной России, чтобы точно выйти из группы? Автор блога «Футбол в стиле Ретро», несмотря на уныние вселенского масштаба, рассказывает о самом лучшем варианте.

Проиграв ключевой поединок второго тура в группе «B», сборная России значительно снизила свои шансы на выход в плей-офф. Если говорить прямо, то выход в 1/8 финала не очевиден. Даже если обыграем Уэльс. Текст ниже касается только данного исхода последнего матча российской сборной.

Рассчитывать на железобетонно «проходное» третье место – наивно. Просто необходимо учитывать тот факт, что четыре группы проведут свои заключительные матчи гораздо позже. Претенденты из групп «C», «D», «E» и «F» уже будут знать итоговые результаты групп «A» и «B» и с большой долей вероятности сыграют так, как им это будет необходимо. И конечно же никто и никогда затем не найдёт ни намёка на что-то крамольное. Всё будет кристально честно. Кто не верит, пусть обратится к статистике ЧМ-1994, когда наши футболисты (также в группе «B») выиграли у Камеруна с безумной разницей мячей (необходимой на теоретический выход с третьего места), но три из четырёх соперников из групп, игравших позднее, без проблем решили свои собственные задачи, отправив российскую дружину восвояси. Особенно смешным был момент, когда в двух группах из четырёх, игравших после сборной России, по три команды набрали по шесть очков. Какой заговор или сговор, что вы? Это просто очень напряжённая и бескомпромиссная борьба до самого финиша групповой стадии турнира! Ага.

Чтобы точнее просчитать расклады со спасительным третьим местом, необходимо дождаться результатов второго тура во всех группах. Может быть, там и сможет сложиться выгодная для сборной России ситуация перед последним туром. А может и не сложиться. Как уже было сказано выше, надеяться на выход с третьего места конечно же можно, но чересчур раскатывать губу на такой расклад всё-таки не стоит. В теории, возможные четыре очка – задел хороший, но это в теории. Если побеждать Уэльс, то побеждать нужно крупно, так как и один «лишний» мяч может повлиять на сводную таблицу третьих мест.

Ну и теперь самое интересное. А что там со вторым местом в группе? Теоретические шансы занять второе место в группе у нас есть. Несомненно, есть. Но тут (по старинной русской традиции) приходится уповать на помощь вчерашних соперников. Всё дело в регламенте Евро. При равенстве очков у команд в одной группе первостепенны… (барабанная дробь) личные встречи. Помните, как мы эпично вылетели с Евро-2012, пропустив греков вперёд – как раз по «личкам»? Так вот и тут может произойти ровно то же самое – в той же самой обёртке.

Если в двух словах, то словакам достаточно сыграть вничью с англичанами, чтобы оказаться в турнирной таблице выше России. Поэтому россиянам нужно не только обыгрывать сборную Уэльса, но и надеяться и на «помощь» сборной Англии в борьбе со словацкой сборной. Есть и более фантастические варианты – с тремя командами, набравшими по четыре очка, где придётся считать дополнительные показатели… но тут необходимо хотя бы дождаться результата британского дерби, чтобы были основания рассуждать о них всерьёз.

В данный момент самым «вкусным» для нас исходом видится вариант, при котором сборная России должна обыгрывать сборную Уэльса, а сборная Англии обязательно должна брать три очка в матче со словаками и до этого не проиграть Уэльсу.

В случае ничейного результата в матче Англия – Уэльс и нашей победы над валлийцами, мы будем выше Уэльса за счёт личной встречи. И именно ничья в британском дерби оставляет возможность для манёвра, и гарантированно заставит сборную Англии играть на победу в матче со словаками.

Все расклады на «железное» второе место сборной России в группе «B»:

№1. Англия – Уэльс – П1, Россия – Уэльс – П1, Словакия – Англия – П2. Итог: Англия – 7, Россия – 4, Уэльс – 3, Словакия – 3.

№2. Англия – Уэльс – Н, Россия – Уэльс – П1, Словакия – Англия – П2. Итог: Англия – 5, Россия – 4, Уэльс – 4, Словакия – 3.

№3. Англия – Уэльс – Н, Россия – Уэльс – П1, Словакия – Англия – П1. Итог: Словакия – 6, Россия – 4, Уэльс – 4, Англия – 2.

Остальные исходы в оставшихся матчах нашей группы в лучшем случае приводят к тому, что для определения команды, которая займёт второе место, нужно будет считать разность мячей. Из перечисленных вариантов, третий почему-то видится самым маловероятным (вот не верится, что фаворит группы потеряет ещё пять очков). Ну, и именно Словакия – самый неприятный из всех соперников. Почему? Да потому что «личку» мы словакам уже проиграли, и дополнительные показатели (при возможном равенстве очков с ними) уже не в нашу пользу. Поэтому и крайне желательно набрать очков больше, чем наши обидчики.

И самое главное. Перефразируя пословицу: на англичан надейся, но сам не плошай! Снова хочется напомнить, что побеждать в своём матче нужно обязательно. Без вариантов. Иначе все рассуждения и расчёты исходов – совершенно бессмысленны.

В качестве постскриптума. Верим! Ну, а что ещё остаётся? Как говорил Фёдор Иванович Тютчев ещё 150 лет назад:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить!

Великолепная семерка: герои 1-го тура Евро-2016

Маттеус, Руни, Шифо и еще семь самых юных дебютантов в истории чемпионатов Европы

Дзофф, Леманн, Маттеус и еще семь самых возрастных игроков в истории чемпионатов Европы

Касильяс, Байя и еще три вратаря с наибольшим количеством «сухарей» в истории Евро

© Футбол в стиле Ретро

Фото: www.zimbio.com

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!