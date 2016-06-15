Пять причин, почему сборная России может добиться успеха на Евро-2016

Никита Константинов – о том, почему успех сборной России на Евро это вполне реально.

Никита Константинов – о том, почему успех сборной России на Евро это вполне реально.

Чемпионат Европы только стартовал и делать какие-то выводы по итогам первого тура еще рано. Однако сборная России – предмет очень сложный. Мы ее любим, но порицаем, обижаемся на ее игроков, но как правило их прощаем, руководствуясь формулировкой, что других у нас все-равно нет. И пусть на Евро-2016 мы не являемся фаворитами, я до сих пор уверен, что страна, пока так и не сумевшая взрастить на своих просторах юного Златана, Месси или Роналду, все-равно имеет неплохие шансы на успех. Почему – давайте разбираться.

Во-первых, Слуцкий – новичок. А новичкам везет

Аргумент, возможно, спорный, однако имеет место быть. Слуцкий начал свою тренерскую карьеру в 22 года, и с каждым клубом, в котором ему доводилось работать, добивался определенных успехов. С волгоградской «Олимпией» выигрывал Кубок России среди КФК и выводил команду во вторую лигу. С «Ураланом» занимал второе место в первенстве дублирующих составов. С «Москвой» боролся за первые в истории клуба медали чемпионата, а также выводил команду в финал кубка, а про успехи в ЦСКА можно и не говорить. И только в самарских «Крыльях» Слуцкий ограничился шестым местом. Однако этот результат вполне можно считать успехом.

И вот новый вызов. Да еще какой! Сборная России пробилась на чемпионат Европы, избежав участи стыковых матчей, хотя при Фабио Капелло даже такой итог рассматривался как благоприятный. Пришел Слуцкий и одержал четыре победы в четырех матчах. А в дебютной игре с англичанами сумел зацепить ничью. Теперь мы ждем матча со Словаками и надеемся, что после него наша сборная сделает большой шаг на пути к плей-офф.

Во-вторых, чрезмерный негатив по отношению к российской сборной

Поясню. Европейский футбольный союз условно дисквалифицировал Россию до конца чемпионата и теперь любое правонарушение российских болельщиков в пределах стадиона приведет условное наказание в реальное. Болельщики сборной Англии специально приехали в Лилль, чтобы спровоцировать новые столкновения, а Гари Линекер назвал болельщиков сборной России животными. Пол Европы желает нам вылета с турнира как можно раньше, а также грезят отбором у России домашнего чемпионата мира.

Но Василий Березуцкий выпрыгивает выше всех в чужой штрафной и сравнивает счет в важнейшем для нашей сборной матче, а Артем Дзюба горит желанием втоптать всех оставшихся соперников в газон. Так может быть скажем Европе спасибо, за то, что разбудила в наших сурках инстинкт убийцы, и теперь они готовы убивать?

В-третьих, слабый уровень изначальных фаворитов турнира

По-большому счету, чемпионскую игру показала только сборная Италии, классно сыгравшая от обороны со звездным поколением бельгийцев. Немцы отбивались от грозных атак украинцев, испанцы еле дожали чехов, французы не показали командной игры и победили только за счет индивидуального мастерства Пайета, а Англия так и не смогла забить гол с игры, ограничившись выстрелом Эрика Дайера со штрафного. А еще есть сборная Португалии, которая не смогла переиграть исландцев, но рассматривать европейских бразильцев как фаворитов Евро я бы не стал.

В-четвертых, Игорь Акинфеев

Очень не хочу сглазить российского вратаря, но не отметить его блестящую игру в матче с англичанами было бы преступлением. Игорь учел все ошибки чемпионата мира в Бразилии и теперь отбивает мячи кулаками, а не пытается поймать их намертво. А тот сейв, который совершил Акинфеев после удара Уэйна Руни, наверняка войдет в топ-5 вратарских сейвов турнира.

В-пятых, традиции

Есть у чемпионата Европы такая традиция, что каждые 12 лет его выигрывает сборная, изначально и рядом не стоящая с фаворитами. В 1992-ом ей оказалась Дания, в 2004-ом – Греция. Руководствуясь незамысловатой формулой легко предположить, что чемпионом Европы во Франции станет сборная, увидеть которую даже в 1/4 мало кто ожидал. С расширением финальной стадии до 24 команд, теневых претендентов на чемпионство стало значительно больше. Однако это не означает, что в списке потенциальных счастливчиков нет сборной России. Возможно Евро-2016 станет для россиян сказкой, о которой раньше они могли только мечтать.

Давайте болеть за сборную России вместе!