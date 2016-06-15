Великолепная семерка: герои первого тура Евро-2016

Автор блога «Футбол в стиле Ретро» выделяет лучших игроков стартового тура чемпионата Европы. Не обошлось без злостного самоуправства.

На французских полях завершился первый тур главного европейского праздника футбола текущего года, и автор блога «Футбол в стиле Ретро» нашел редкий повод впасть в состояния оффтопа, чтобы поделиться своими впечатлениями о главных (по его мнению) героях первой главы Евро-2016.

Над форматом долго думать не пришлось, отчетный материал позаимствовал название у блистательного вестерна 1960 года «Великолепная семерка». Кстати, именно в этот год состоялся первый в истории турнир Евро. Совпадение? Не думаю!

Итак, главные герои первого тура чемпионата Европы.

Ханнес Халлдорсон

Команда: Исландия

Амплуа: вратарь

Матч: Португалия – Исландия – 1:1

Девять! Ровно столько ударов нанесли футболисты сборной Португалии по воротам этого потомка викингов. Блестяще проведший матч Халлдорсон не сумел справиться лишь с одним, когда Нани все-таки удалось пробить кипера исландской сборной. Особняком стоит нереально чумовой сейв на 21-й минуте матча, когда исландец ногой потащил удар в упор с линии вратарской всё от того же Нани.

Бастиан Швайнштайгер

Команда: Германия

Амплуа: полузащитник

Матч: Германия – Украина – 2:0

Многие читатели могут не согласиться с включением этого футболиста в список героев тура. Ведь и сыграл он в матче против украинской команды всего ничего – лишь несколько минут добавленного времени. Однако, по нашему мнению, немецкий ветеран находится здесь на вполне законных основаниях. Лишь две минуты потребовалось Швайни на то, чтобы забить прекрасный гол после молниеносной контратаки и снять совершенно все вопросы о победителе матча.

Димитри Пайе

Команда: Франция

Амплуа: полузащитник

Матч: Франция – Румыния – 2:1

Трудяга Пайе уже в который раз в этом году выступил «спасителем нации». И, если предыдущие подвиги в виде сумасшедших голов по «девяткам» соперников пришлись на товарищеские матчи, то теперь Димитри заколотил шедевр в стартовом матче своей команды на домашнем чемпионате Европы. А если присовокупить сюда и голевую передачу на Оливье Жиру, то Пайе и вовсе самый полезный игрок турнира на данный момент.

Андрес Иньеста

Команда: Испания

Амплуа: полузащитник

Матч: Испания – Чехия – 1:0

Несмотря на подавляющее преимущество действующих чемпионов Европы, мяч в ворота чехов не хотел залетать с завидным упорством, чему во многом мешал поймавший кураж один из главных чехов – Петр Чех. И когда уже начало казаться, что нулевой ничьей быть, в дело вмешался Иньеста, выдавший идеальную передачу на Жерара Пике. Партнёру по клубу и сборной, подключившемуся в атаку, оставалось лишь не промахнуться с нескольких метров.

Василий Березуцкий

Команда: Россия

Амплуа: защитник

Матч: Англия – Россия – 1:1

33-летний защитник сборной России не только здорово справлялся со своими прямыми обязанностями большую часть матча, но и в концовке стал героем страны, забив шикарный по исполнению и точности гол в ворота родоначальников футбола. Ценности забитому мячу добавляет тот факт, что это был по сути единственный реальный голевой момент у российской сборной. Браво, капитан!

Ведран Чорлука

Команда: Хорватия

Амплуа: защитник

Матч: Хорватия – Турция – 1:0

Несмотря на то, что победный гол в матче забил Лука Модрич, в данной игре в большей степени хочется выделить именно этого защитника. Час игрового времени Чорлука в буквальном смысле истекал кровью после столкновения с Дженком Тосуном. Разбитая голова не помешала хорватскому защитнику отыграть на высочайшем уровне почти полтора тайма, раз за разом вступая в верховые единоборства, невзирая на травму. «Сухая» победа хорватской сборной случилась во многом благодаря мужеству и самоотдаче этого футболиста, несколько раз обращавшегося за помощью к врачам, но ни разу даже не намекнувшего о возможной замене.

Леонардо Бонуччи

Команда: Италия

Амплуа: защитник

Матч: Бельгия – Италия – 0:2

Бонуччи блестяще провёл свой стартовый поединок на Евро, сцементировав оборону сборной Италии, о которую и разбились все атаки одной из самых атакующих команд турнира. При этом Лео не только подчищал за партнёрами, но и пытался разгонять резкие контратаки «Скуадры Адзурры», запуская в прорывы Кандреву и Дармиана. Ну, а феноменальный пас на гол Эмануэле Джаккерини, ставший победным, можно смело показывать подрастающим футболистам, как эталон плеймейкерской игры.

В качестве постскриптума. По традиции, старой доброй традиции нашего блога, всех приглашаем в комменты для жесточайшей критики, рассуждений о некомпетентности автора и даже милых няшмяшных спасибок по поводу и без повода. В общем, полная свобода действий и разгул фантазии. Кстати, а кого ты, дорогой читатель, да, да, именно ты, сидящий сейчас по ту сторону экрана, считаешь лучшими игроками первого тура? Интересно же всем, поделись мнением, не стесняйся.

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Фото: www.zimbio.com

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