Смолов, Дзюба и другие успешные трансферы минувшего сезона РФПЛ

5. Маурисио («Зенит»)

Зенит подписал Маурисио зимой 2016 года из Терека свободным агентом, провел довольно продуктивно матчи в составе «Зенита». В чемпионате России провёл 10 матчей и забил один гол (неплохая статистика за полгода при имеющийся, конкуренции). Важнейший вклад Маурисио сделал в игре против «Терека» в Кубке России, забив в дополнительное время со штрафного, тем самым помог выиграть единственный трофей «Зенита» в текущем сезоне.

4. Сесар Навас («Ростов»)

Пришел летом из «Рубина» свободным агентом в 35-ем возрасте, успел провести 28 матчей на текущее время пропустил лишь 1 матч, а Ростов пропустил всего лишь 20 мячей. Замечательный трансфер, который принес во многом «Ростову» Лигу чемпионов в следующем сезоне.

3. Сердар Азмун («Ростов»)

Проделал уже знакомый многим игрокам «Рубина», а именно переход в «Ростов» (аренда). Азмун начал чемпионат не очень успешно, но конец сезона провел отлично, забив в семи матчах подряд, вчерашний гол в ворота Урала официально принес ЛЧ, а полностью его статистика в сезоне 23 матча и 9 голов, а это почти 1\4 часть забитых мячей Ростовом. Снова Бердыев выжимает максимум из игроков и теперь мы будем лицезреть Ростов в ЛЧ!!!

2. Артем Дзюба («Зенит»)

Громкий летний переход свободным агентом из «Спартака» в «Зенит». Дзюба провел все матчи на текущее время, а именно 29 матчей и 14 голов для Артёма замечательные цифры. Продолжал забивать Дзюба в ЛЧ и за сборную России (важнейший мяч шведам), с уеётом лимита и продажи Рондона, Артем отлично вписался в игру Зенита, отметим успешные действия менеджмента.

1. Фёдор Смолов («Краснодар»)

Победитель нашего рейтинга, конечно же, Федор Смолов, который пришел летом из «Урала» свободным агентом. На текущий момент Смолов провел каждый матч чемпионата России его статистика 29 матчей 20 забитых голов фантастические цифры, давно русский футболист не достигал отметки в 20 мячей. Комбинационный стиль «Краснодара» отлично подошел Смолову, а его связка с Мамаевым – лучший забивной дуэт, состоящий из русских футболистов. На Евро-2016 мы возлагаем большие надежды на нашу сборную, а наши лучшие бомбардиры пришли в свои клубы летом бесплатно, очевидно, что хорошего футболиста можно найти не потратив не копейки даже в России.

Фото: rfpl.org