Трансферная жара ФНЛ

Пока все следят за Евро, блог MyFootball рассказывает о трансферных делах ФНЛ в межсезонье

Ясное дело, футбольное событие номер один на данный момент – проходящий ныне чемпионат Европы. В связи с этим активность интереса к Футбольной Национальной Лиге естественным образом поубавилась. Для тех, кто хочет ознакомиться с основными трансферными новостями и слухами второй по силе футбольной лиги России – милости просим продолжать чтение данной статьи.

Главное внимание футбольного народа обращено к спустившемуся погостить в ФНЛ московскому «Динамо». Совершенно точно московский коллектив за следующий сезон должен исправить случившуюся ошибку, ибо ресурсы для выполнения этой задачи имеются. На тот бюджет, каким располагают динамовцы, можно купить несколько некоторых команд ФНЛ. Логично будет начать с трансферных новостей из стана «бело-голубых». Первыми приобретениями стали бывший полузащитник нижегородской «Волги» бразилец Леандро, защитники Рыков из «Мордовии» и Темников из «Томи». Ходят слухи, что велика вероятность обмена Алексея Ионова на игрока ЦСКА Кирилла Панченко. Также динамовцы интересуются приглашением Александра Сапеты и защитника «Волгаря» Терехова. В клуб вернулся из аренды и Борис Ротенберг, решение о будущем которого примет руководство команды, ибо контракт его действует еще год.

«Мордовия» потеряла несколько ведущих игроков, в числе которых Ломич, Фибель, Луценко,Мухаметшин, Рыков и Шешуков. Официального подтверждения по некоторым из них пока еще нет, но предварительная договорённость судя по слухам присутствует. Интересы команды распространяются на двух игроков «Тосно» Смирнова и Пазина, защитника Осипова из «Уфы» и нападающего воронежского «Факела» Касьяна. Также на просмотре в саранском коллективе находятся и два игрока саратовского «Сокола» – один из самых известных игроков ФНЛ Александр Дегтярёв и правый защитник Артём Молодцов.

К слову на автора знаменитого гола в ворота «ПСВ» претендуют несколько клубов ФНЛ. Своими регулярными полезными игровыми действиями Дегтярёв обратил на себя внимание уже упомянутой «Мордовии», «Нефтехимика», «Тамбова», «Факела» и «Кубани».

Последний из выше перечисленных клубов пока официально оформил только 2 трансфера – состав команды пополнили полузащитник Олег Алейник и защитник Азат Байрыев – оба из нашумевшего астраханского «Волгаря».Игрок сборной Армении Артур Саркисов тоже входит в число желаемых клубом футболистов. Ну и по словам агента Дана Петреску, наконец-то завершились переговоры тренера с руководством «Кубани», следствием чего станет сегодняшнее подписание контракта.

Астраханский «Волгарь» начал стремительно терять состав. Пока не было подписано еще ни одного новичка, зато команду покинули аж 7 игроков, в том числе и главный нападающий Шамиль Асильдаров.

Из-за финансовых проблем чуть не потерял место в ФНЛ саратовский «Сокол», который почти полностью обновит состав на следующий сезон. Камиль Муллин вернулся из аренды обратно в «Рубин», полузащитники Трусевич и Шевчук оформились в «Тамбов», Александром Дегтярёвым, как уже было сказано выше, интересуется далеко не один клуб, других два Александра – Горбатюк и Столяренко проходят смотрины в тульском «Арсенале», и очередной Александр в составе саратовской команды – на этот раз Коротаев, находится на просмотре в «Томи». Ну учитывая его игру в весенней части розыгрыша ФНЛ – неудивительно. Пятый Александр – Серасхов, вернулся в расположение московского «Локомотива». Судьба остальных игроков пока неизвестна, за исключением почти стопроцентной вероятности расставания с «Соколом». А вот приобретёт саратовский коллектив довольно сомнительных по уровню ФНЛ игроков – на просмотр приехали Никита Имуллин ( «Динамо» Брянск), Владислав Семёнов («Спартак» Нальчик), Александр Закускин («Строгино») и молодой форвард «Локомотива» Денис Анисимов.

Новичок ФНЛ ФК «Тамбов» пока подписал только двух игроков «Сокола» – Сергея Шевчука и Максима Трусевича. Также тамбовчане хотят заполучить их одноклубника Дегтярёва, защитника Овсиенко из «Балтики» и Кадиева из команды «Терек-2». А вот расстались они с целым рядом игроков – в статус свободных агентов перешли Азамат Гонежуков, Михаил Тыняный, Сергей Васильев, Вадим Минич и Константин Зимулька.

Уже привычно активен на трансферном рынке «Тосно», забравший к себе защитника армавирского «Торпедо» Радэ Дугалича, защитника «Волги» Константина Гарбуза, нападающего «Факела» Антона Заболотного, защитника «Волги» Буйволова и защитника Абазова из «Ростова». Из аренды вернулся вратарь Денис Книга, также на правах аренды за тосненцев будет играть Александр Макаров из ЦСКА. Покинули команду Марцин Ковальчик, Михаил Смирнов, Андрей Пазин, Максим Астафьев, Михаил Комков и Андрей Бочков. По имеющимся слухам «Тосно» интересуется несколькими футболистами команды «Зенит-2», а именно Рамилем Шейдаевым, Дмитрием Богаевым, Павлом Кириеенко и Максимом Палиенко.

Воронежский «Факел» также не дремлет и приобрёл следующих игроков – Дмитрия Иванова из растерзанного «Волгаря» и Никиту Саталкина из «Газовика». Пополнил состав и взятый в аренду у ФК «Краснодар» нападающий Руслан Болов. Рассталась команда Павла Гусева с Александром Дутовым, Даниилом Гридневым и Дмитрием Терновским. В списках интересов значатся Александр Дегтярёв, принадлежащий «Анжи» вратарь Криворучко, полузащитник «Енисея» Владимир Лешонок и Иван Лукьянов из «Волгаря».

На этом завершаем повествование о трансферных перипетиях ФНЛ, и если вдруг автор блога упустил какой-то важный трансфер или информацию, пишите в комментариях.