Российский фанат: английские болельщики – девочки

Российский футбольный хулиган по имени Владимир рассказал о массовом побоище в Марселе между болельщиками сборных Англии и России.

Спустя несколько дней после кровавого побоища в Марселе, мировые СМИ по-прежнему тиражируют кадры, на которых российские болельщики избивают английский фанатов.

Один из участников тех событий, отец двоих детей и обычный фанат по имени Владимир согласился рассказать изданию AFP об этой «бойне».

«Это не имеет значения, какую команду мы поддерживаем дома. Главное, что все мы из России. Мы будем бить англичан всегда и везде. Англичане говорят, что они являются основателями хулиганского движения? На самом деле, английские болельщики – девочки.

Наша цель была в том, чтобы доказать всем, что английские болельщики не хулиганы – они никто, и не умеют драться. Многие наши ребята приехали специально с этой целью. Это, как спорт.

Они сразу схватились за бутылки и стулья, наш стиль – только кулаки. Не было желания убить или покалечить, было лишь желание показать всем нашу силу.

Вы знаете, было забавно смотреть на французских полицейских, они вмешивались в самый последний момент, было видно, что им страшно», – сказал Владимир.

Напомним, после этого побоища в УЕФА заявили, что в случае повторного инцидента с участием российских и английских болельщиков – сборные Англии и России будут исключены с Евро-2016.