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    Красно-сини цвет тоннеля

    4 января 2016
    ЦСКА Москва , Анализ прошедшего футбольного года . а также мысли о необходимой кадровой мобилизации .


    Армейские потуги , или рассказ о том, как мужик на 15 лошадях до заветного чемпионства доехать пытался . Речь как вы уже поняли пойдет о ЦСКА , клубе который занимает лидирующую позицию в данный момент в турнирной таблице РФПЛ .

    Складывается впечатление что Леонид Слуцкий перед каждым поединком дает установку : парни сегодня нам будет тяжело ,но мы на жилах вытянем эту игру . И действительно ЦСКА исповедует комбинационный футбол , так сказать волевого типа . Такое чувство что Армейцы специально иногда показывают невнятную игру в защите, для того что бы загорелись глаза у всех игроков и появилась та самая спортивная злость ,которая позволяет футболистам находить в себе резервы и совершать эти немыслимые камбеки как в матче против Мордовии , когда отыгрались после 0-3 , а как же обойти вниманием матч в Праге ? . мало того что дома сыграли не лучшим образом ,а конкретно в ничью , так еще и на выезде летели 2-0 и после 16 минуты казалось бы все,поезд ушел , какие еще могут везтись разговоры о лигочемпионской осени , здесь бы лицо сохранить и проиграть достойно ,но происходит необъяснимое и этот матч ЦСКА заканчивает в ранге побидителя . Также стоит выделить потрясающий по накалу матч против Спортинга в Москве , перед самим матчем настроение у болельщиков клуба было отнюдь не оптимистическое ,ведь в голове все еще оставались воспоминания об проигранном выезде в Лиссабоне 2-1 , надежды на победу Российской дружины Слуцкого таяли прямо на глазах , неудачное начало и счет после первого тайма 1-0 , в пользу подопечных Жорже Жезуша ,для того что бы выходить дальше Красно-Синим необходимо было забивать 3 мяча и помимо всего прочего не пропустить самим , если в первое верилось с трудом, то во второе и подавно ,но команда продемонстрировала истинные бойцовские качества и прорубила в буквальном смысле этого слова, выход в групповую стадию лиги чемпионов . подобные победы , показали что у команды все в порядке и с атмосферой в коллективе и с волевыми качествами лидеров .

    Но есть одно но и но довольно весомое , это последнии игры с участием ЦСКА ,стоит ли говорить что их результаты не впечатлили .Сетовать можно и на креативный кризис в действиях полузащиты и на огромное количество огрехов в обороне начиная от претенциозных попыток центральных защитников исполнить пресловутую ловушку офсайд (в матче против Крыльев не прокатило получили сразу две оплеухи) заканчивая неразберихой в собственной штрафной , конечно ЦСКА набрал бешеный темп и можно эту стагнацию объяснять накопившейся усталостью, а также совмещением постов Cлуцкого ,но вот внятно оправдать безуспешные попытки ротации игроков , почему то не удается , к примеру в матче против Вольфсбурга в Москве ,счет 1-0 производится замена на 73 минуте поле покидает Набабкин вместо него входит в игру Натхо, но замена не по позиции ,Натхо смещается в центр а на левый фланг оброны переводится универсал Миланов из под которого забивается второй гол и крайне важный матч проигрывается ,замена сделана не от лучшей жизни , но кого это волнует когда результат не был достигнут , еще пример так скать более свежий матч против амкара тогда Слуцкий заменил Набакина на Панченко , на позицию Набакина был переведен Миланов сыграл отвратительно ,а Панченко хоть оказался под нападающими Думбией и Мусой но был явно лишним на поле смысл этой замены мне до сих пор не ясен ,стоит ли еще говорить о постоянных плановых заменах в ЦСКА к примеру выход Головина на последние 10 минут матча когда уже исход его предрешен ,однако в ротации Слуцкого есть и позитивные моменты, которые связаны с началом поиска альтернативы паре Игнашевич В Березцкий , да они не вечны и пора вносить изменения в центр обороны ,допуск к основе Васина это отрадно ,но если быть предельно честным то пока ,об какой-то стоящей конкуренции говорить не приходиться ,не смотря на, уже не молодой возраст Васин кажется еще сыроватым если в чемпионате он не испортил картину (статистика встреч ЦСКА с Васином в основном составе следующая 3 матча одно поражения, одна ничья. одна победа , то в лиги чемпионов конечно сыграл не лучшим образом и виновен как минимумм в 1 из 2 мячей забитых Вольсбургом мячей .Однако кто -знает возможно этого парня прорвет и он действительно станет незыблемым игроком основы .
    Из этого всего следует что конечно ЦСКА с учетом ухода Думбии кровь из носу нужен нападающий , и желательно с именем , без острого наконечника копья , на европейской арене делать нечего , конечно можно поразглагольствовать на тему приобретений ,допустим прикупить для усиления обоймы , левого защитника ,правого полузащитника или атакующего полузащитника ,но все это в условиях колоссальных трат на строительство стадиона и общей кризисной ситуации в стране ,может и подождать до следующего и до последующего трансфертного окна ,сейчас же ЦСКА испытываетm лишь огромную необходимость в приобретении высококлассного форварда.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 января 2016, 20:57

      Улыбнула детская вера автора в сверхъестественные способности коней вытягивать уже проигранные матчи. А только ли своими силами кони выиграли в Праге? Напомнить, как и сколько арбитр посодействовал ЦСКА? Результат домашнего матча со Спортингом в ещё большей степени обеспечен судейским волюнтаризмом. Да и в Саранске готовность судейки уравнять составы в начале 2-го тайма тоже была на руку ЦСКА. Все прочие твои нарекания по части замен и прочих ротаций явно не по адресу: нет денег - нет скамейки, если Гинер экономит на чемпе России, полагая на рубль вложений получить сторублёвую отдачу в ЛЧ, то очередное фиаско с пролётом мимо ЛЕ вполне закономерно.

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      StrongerRedBLueWarriors > Aztec58 5 января 2016, 13:10

      Aztec58 , вообще моя вера подкреплена доказательствами ,хотя глупость все это конечно ЦСКА - это дворовая команда и если бы не помощь арбитров то ЦСКА бы конкурировал со Спартаком 2 в ФНЛ не правда ли ?
      ,а вообще если серьезно ну ваша аргументация выглядит как-то по детски что ли,хорошо в чемпионате ( допустим в чемпионате Гинер все купил ) но на Европу то его юрисдикция его не распространяется ,но хотя что вам объяснять в чужом глазу соринку ищем ,а в своем бревно не замечаем , понимаете если рассуждать так ,как рассуждает типичный болельщик Спартака , то можно случайно найти причину всех поражений в Масонском заговоре (евреи договорились между собой и мир разделили на сферы своего влияния ,а ведь еще и Гинер еврей ну все теперь становится понятным почему ЦСКА чемпионаты подряд брал ) что будет если все начнут рассуждать подобным образом хаос . Вот к примеру в сезоне 2014-2015 был матч ЦСКА-Спартак в котором назначали абсолютно левый пенальти и ЦСКА проиграл ,и что мне теперь кричать везде где только можно , что Спартаку под суживают ,что Федун забашлял судье (и ведь не единичный случай похожий сценарий уже повторялся и не раз и не только в матчах против ЦСКА но и в матчах сучастием других команд ) , так что мне остается делать с вашей точки зрения ? - утверждать ,что это поражение надломило мою команду и из-за этого она не стала чемпионов , на самом деле все значительно проще ЦСКА в прошлом году был хуже Зенита , Зенит стал чемпионом потому что набрал больше очков и выиграл больше матчей вот и все судьи также ошибались в пользу Зенита ,но какое это теперь имеет значение Зенит чемпион сезона 2014-2015 и точка .
      Понимаете побеждает сильнейший и ничего просто так в этом мире не происходит ,а искать везде Заговоры ,(болельщики Спартака в этом отношении больше других преуспели_ ) против твоей команды команды , и т.д и это уже паранойя ,теперь что же касается очередного фиска и пролета мимо Ле вы видимо ветку Спартака с ЦСКА перепутали , или можем быть в параллельной реальности находитесь и в ней не ЦСКА последние 3 года выходит и играет в Лиги чемпионов ,а Спартак ? а так вы правы Армейцы действительно хотят потерпеть фиаско и пролететь мимо Ле ,они всего лишь хотят стать чемпионом и попасть в лч ,но просто для Спартака это чемпионство этот выход в лч это не показатель это настоящие фиаско провал и последние 10 лет без побед ,ваше руководство , тренеры приучили вас болельщиков упорно искать везде заговоры и отводить глаз от собственный команды и тешить себя воспоминания ,что когда в махровом году Спратак был лучшим клубом страны ,а также они научили вас довольствоваться малым ,ведь действительно Cпартак ставит куда более весомые задачи чем ЦСКА это борьба за зону Ле , или же победа в очередном Солнечном кубке в Испании , и это показатель уровня и класса команды .

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