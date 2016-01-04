Красно-сини цвет тоннеля



Армейские потуги , или рассказ о том, как мужик на 15 лошадях до заветного чемпионства доехать пытался . Речь как вы уже поняли пойдет о ЦСКА , клубе который занимает лидирующую позицию в данный момент в турнирной таблице РФПЛ .

Складывается впечатление что Леонид Слуцкий перед каждым поединком дает установку : парни сегодня нам будет тяжело ,но мы на жилах вытянем эту игру . И действительно ЦСКА исповедует комбинационный футбол , так сказать волевого типа . Такое чувство что Армейцы специально иногда показывают невнятную игру в защите, для того что бы загорелись глаза у всех игроков и появилась та самая спортивная злость ,которая позволяет футболистам находить в себе резервы и совершать эти немыслимые камбеки как в матче против Мордовии , когда отыгрались после 0-3 , а как же обойти вниманием матч в Праге ? . мало того что дома сыграли не лучшим образом ,а конкретно в ничью , так еще и на выезде летели 2-0 и после 16 минуты казалось бы все,поезд ушел , какие еще могут везтись разговоры о лигочемпионской осени , здесь бы лицо сохранить и проиграть достойно ,но происходит необъяснимое и этот матч ЦСКА заканчивает в ранге побидителя . Также стоит выделить потрясающий по накалу матч против Спортинга в Москве , перед самим матчем настроение у болельщиков клуба было отнюдь не оптимистическое ,ведь в голове все еще оставались воспоминания об проигранном выезде в Лиссабоне 2-1 , надежды на победу Российской дружины Слуцкого таяли прямо на глазах , неудачное начало и счет после первого тайма 1-0 , в пользу подопечных Жорже Жезуша ,для того что бы выходить дальше Красно-Синим необходимо было забивать 3 мяча и помимо всего прочего не пропустить самим , если в первое верилось с трудом, то во второе и подавно ,но команда продемонстрировала истинные бойцовские качества и прорубила в буквальном смысле этого слова, выход в групповую стадию лиги чемпионов . подобные победы , показали что у команды все в порядке и с атмосферой в коллективе и с волевыми качествами лидеров .

Но есть одно но и но довольно весомое , это последнии игры с участием ЦСКА ,стоит ли говорить что их результаты не впечатлили .Сетовать можно и на креативный кризис в действиях полузащиты и на огромное количество огрехов в обороне начиная от претенциозных попыток центральных защитников исполнить пресловутую ловушку офсайд (в матче против Крыльев не прокатило получили сразу две оплеухи) заканчивая неразберихой в собственной штрафной , конечно ЦСКА набрал бешеный темп и можно эту стагнацию объяснять накопившейся усталостью, а также совмещением постов Cлуцкого ,но вот внятно оправдать безуспешные попытки ротации игроков , почему то не удается , к примеру в матче против Вольфсбурга в Москве ,счет 1-0 производится замена на 73 минуте поле покидает Набабкин вместо него входит в игру Натхо, но замена не по позиции ,Натхо смещается в центр а на левый фланг оброны переводится универсал Миланов из под которого забивается второй гол и крайне важный матч проигрывается ,замена сделана не от лучшей жизни , но кого это волнует когда результат не был достигнут , еще пример так скать более свежий матч против амкара тогда Слуцкий заменил Набакина на Панченко , на позицию Набакина был переведен Миланов сыграл отвратительно ,а Панченко хоть оказался под нападающими Думбией и Мусой но был явно лишним на поле смысл этой замены мне до сих пор не ясен ,стоит ли еще говорить о постоянных плановых заменах в ЦСКА к примеру выход Головина на последние 10 минут матча когда уже исход его предрешен ,однако в ротации Слуцкого есть и позитивные моменты, которые связаны с началом поиска альтернативы паре Игнашевич В Березцкий , да они не вечны и пора вносить изменения в центр обороны ,допуск к основе Васина это отрадно ,но если быть предельно честным то пока ,об какой-то стоящей конкуренции говорить не приходиться ,не смотря на, уже не молодой возраст Васин кажется еще сыроватым если в чемпионате он не испортил картину (статистика встреч ЦСКА с Васином в основном составе следующая 3 матча одно поражения, одна ничья. одна победа , то в лиги чемпионов конечно сыграл не лучшим образом и виновен как минимумм в 1 из 2 мячей забитых Вольсбургом мячей .Однако кто -знает возможно этого парня прорвет и он действительно станет незыблемым игроком основы .

Из этого всего следует что конечно ЦСКА с учетом ухода Думбии кровь из носу нужен нападающий , и желательно с именем , без острого наконечника копья , на европейской арене делать нечего , конечно можно поразглагольствовать на тему приобретений ,допустим прикупить для усиления обоймы , левого защитника ,правого полузащитника или атакующего полузащитника ,но все это в условиях колоссальных трат на строительство стадиона и общей кризисной ситуации в стране ,может и подождать до следующего и до последующего трансфертного окна ,сейчас же ЦСКА испытываетm лишь огромную необходимость в приобретении высококлассного форварда.