Дневник чемпионата Европы-2016. День четвертый

Блог «MyFootball» – о перипетиях четвертого игрового дня, в котором Испания и Италия выиграли, а Златан не забил.

Ну никак не хотят команды пробивать ТБ 3.5... Для тех, кто незнаком с терминологией ставок на спорт – ну никак не хотят команды забивать в матче больше 3-х голов. Четвертый игровой день вместил в себя минимальную победу действующих чемпионов Европы, боевую ничью Швеции и Ирландии и футбольный десерт в виде противостояния Бельгии и Италии.

Испанцы уверенно по игре, но не по счету, обыграли чехов. Достигнув привычного уровня владения мячом (67%), создав немало хороших шансов на гол и забив лишь на 87-й минуте... Иньеста выпилил классный точный навес на голову Пике, и тот использовал конфетный пас по назначению. Кстати, автор блога не особо разделяет дикой радости футбольной общественности по поводу фантастичности сделанной каталонским плэймэйкером передачи. Да, это было красиво, точно и эффективно... Но это был всего лишь классный навес. Но не более. Чехи не собирались сдаваться, да и, собственно, что им было терять? Владимир Дарида нанёс мощный удар на 92-й минуте, но Давид Де Хеа спокойно с ним справился. В принципе, по такой игре за остававшиеся после гола испанцев 5 минут создать хотя бы один реальный голевой шанс для чехов уже было успехом. Ежели кто захочет поспорить – зайдите в раздел послематчевой статистики и сами все увидите.

Ну что еще сказать об этом матче... Испанцы были явными фаворитами – они и выиграли, Пике спас миллионы ставок по всему миру, его партнеры показали что существуют в механизме «красной фурии» некоторые сложности с регулярным отправлением мяча в сетку ворот соперника. Ну а чехи молодцы, они старались, сопротивлялись, пытались обострять ситуацию у владений Де Хеа. Ну и сама чешская команда должна осознавать, что отобрать очки у испанцев они могли лишь при крайне маловероятном стечении обстоятельств. Да, испанцы забили лишь на 87-й минуте, но не дожать они не могли.

Второй встречей был матч Ирландия – Швеция. Если обратить взор на статистику – вырисовывается предположение о достаточно равной игре. Хотя многие, кто наблюдали за матчем, согласятся что все-таки ребята О'Нила были ближе к победе, да и заслужили ее больше своих оппонентов. В общем если выявлять самые яркие оставшиеся впечатления о данной игре – классно игравшие ирландцы, так и не нащупавшие свою игру шведы, обиднейший автогол Кирана Кларка... Могут шведы играть лучше, продуктивнее и быстрее. Златан хоть и соорудил гол, но его фамилия на табло так и не зажглась – хотя это событие, я уверен, еще произойдет.

В следующей игре шведам необходимо соблюдать концентрацию с первых же минут матча и пора бы уже заиграть на должном уровне. Ведь после пропущенного гола они начали обострять ситуацию у ворот ирландцев, то бишь неиспользованный в первом тайме игровой запас они начали применять. После того, как счет стал равным, ирландцы могли снова забить. Показалось, будто выполнив задачу по установлению равновесия на табло, шведы снова вернулись в игровое состояние первого тайма, за что чуть не поплатились. Кстати шведы стали первой за последние 26 лет сборной, поразив ворота соперника на Евро ни разу не ударив в створ.

Ну и третьим матчем был поединок Бельгии и Италии. Итальянцы победили более чем заслуженно, сыграв в обороне с должным уровнем концентрации и старания, подкрепленными мастерством защитной линии чемпиона Италии «Ювентуса». Гол Джаккерини, кстати ставший для него первым за сборную начиная с 2013 года, был создан после шикарного навеса вперед от «профессора» Бонуччи. Причем этот гол словно обухом по голове ударил звездное скопление бельгийцев, в котором в очередной раз выявилась проблема присутствия надежной обороны в отсутствии Компани. Вообще бельгийцы сами подарили 3 очка своему сопернику. Моменты в атаке поролись с ужасающей неловкостью принимавших в них участие футболистов, явно были проблемы с настроем. Да и итальянцы очень круто оборонялись, ну нельзя это еще раз не сказать. Даже наличие техничных индивидуальностей в лице Азара и Де Брюйне не помогло зажечь на табло хотя бы цифру 1 возле надписи «Belgium». Ну а Ромелу Лукаку, который вторую половину сезона отыграл из рук вон плохо, итальянцы связали по рукам и ногам.

Вот бывает что одна команда сыграла плохо, поэтому вторая и победила. А бывает, что вторая прыгнула выше собственной головы, поэтому первая осталась ни с чем. Мнений может быть много, но автор блога считает что в рассматриваемом нами матче совпали оба этих случая. Бельгия могла и должна была провести эту игру куда лучше, а итальянцы не то чтобы прыгнули выше головы, но, согласитесь, именно вот такого уровня их действий ну мало кто ждал. Безусловно, все знали что Италия есть Италия, команда классная и с наличием громких имен, но такая уверенная победа... Да, может в данной ситуации степень уверенности не такая, какую мы обычно вкладываем в это понятие, но ведь отыграли на ноль, забили два гола, пусть второй и влетел в сетку ворот Куртуа на 92-й минуте. Итальянцы проявили характер и скрытое до матча наличие хитрых тренерских замыслов Антонио Конте, что вылилось в демонстрацию амбиций на первое место в квартете. С такой игрой переиграть шведов будет вполне себе реально, даже учитывая скандинавский настрой, а с Ирландией матч обещает быть весьма крутым и непредсказуемым. Ну конечно же при аналогичном уровне действий со стороны ребят О'Нила.

Вот так и прошел четвертый игровой день любимого нами чемпионата Европы-2016. Ждем последние 2 матча первого круга, коими будут противостояния Австрии и Венгрии да интереснейшая битва Исландии против некогда часто называвшихся «европейскими бразильцами» португальцев.