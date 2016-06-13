Аршавин, Погребняк и другие провальные трансферы минувшего сезона РФПЛ

Пять главных провальных переходов в РФПЛ прошедшего сезона.

Рейтинг топ-5 провальных бесплатных трансферов Российской Премьер Лиге сезона 2015-2016 годов.

5. Роман Павлюченко (Кубань)

Пришёл летом 2015 года из Спартака свободным агентом, правда на зарплату с шестью нулями в год,(по неофициальной информации) ну и не рублей, конечно же. Провёл за это время 10 матчей и забил 2 мяча, кажется мало, но принесли Кубани 6 очков и практически обеспечили прописку в Лиге на следующий сезон, если бы не забивал Роман в последних двух турах, очевидно был бы лидером рейтинга, а так просто 1 гол за поллимона зелени.

4. Владимир Гранат (Спартак)

Летом перешёл из Динамо в Спартак практически за весь чемпионат сыграл всего 14 матчей появляясь пару раз в конце матчей, в общем сезон лично Владимир провалил однозначно, а его игра в обороне и болельщиков Спартака вызывала «тихий ужас». Сделав ставку в оборне на молодёжь в конце чемпионата, Аленичев получил плоды успеха в виде 4 побед подряд походу летом придётся продавать Граната Спартаку.

3. Динияр Билялетдинов (Рубин)

Перешёл в Рубин летом свободным агентом (до этого была аренда) вначале сезона играл довольно много успел забить даже 2 мяча, хотя прямого влияния на набор очков Рубином это не оказала, всего провёл 13 матчей голов больше не забивал. Во второй половине сезона практически не играл, но как мы понимаем зарплату получал и не малую.

2. Андрей Аршавин (Кубань)

Снова непонятный трансфер менеджмента Кубани, Аршавин пришёл из Зенита летом свободным агентом, правда на зарплату 2,5 млн евро, успел сыграть 8 матчей голов не забил. Сыграть больше помешала, плюс зимой разорвал контракт с Кубанью, а феврале подписал контракт с Кайратом. Но за полгода заработал больше 1 млн евро, один выход на поле Аршавина около 150 тыс. евро, ну что можно сказать «отличный трансфер».

1.Павел Погребняк (Динамо)

«Победитель» рейтинга присоединился к Динамо летом 2015 пришёл из Рединга на зарплату 2 млн евро, успел сыграть 16 матчей даже забыл один гол в дерби Спартаку, правда игру всё равно проиграли 3:2. Но в отличии от Аршавина Павлу удалось отыграть весь сезон и получит он всё причитающиеся. Да, странное решение руководство на такую зарплату в нынешнем Динамо можно содержать 4-5 игроков молодых и перспективных, а так он становится победителем нашего рейтинга.