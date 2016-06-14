Касильяс, Байя и еще три вратаря с наибольшим количеством «сухарей» в истории Евро

Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает голкиперов, имеющих наибольшее количество матчей без пропущенных мячей за всю историю главного европейского турнира сборных команд.

Продолжаем знакомить читателей с разными статистическими выкладками, касающимися истории чемпионатов Европы. Сегодня мы показываем самых «непробиваемых» вратарей в истории Евро.

Ханс ван Брёкелен

Команда: Голландия

Турниры Евро: 1988, 1992

Игры в финальных стадиях: 9

Количество «сухих» матчей: 4

Витор Байя

Команда: Португалия

Турниры Евро: 1996, 2000

Игры в финальных стадиях: 8

Количество «сухих» матчей: 4

Дино Дзофф

Команда: Италия

Турниры Евро: 1968, 1980

Игры в финальных стадиях: 7

Количество «сухих» матчей: 5

Эдвин ван дер Сар

Команда: Голландия

Турниры Евро: 1996, 2000, 2004, 2008

Игры в финальных стадиях: 16

Количество «сухих» матчей: 7

Икер Касильс

Команда: Испания

Турниры Евро: 2004, 2008, 2012

Игры в финальных стадиях: 14

Количество «сухих» матчей: 7

Великолепная семерка: герои 1-го тура Евро-2016

Маттеус, Руни, Шифо и еще семь самых юных дебютантов в истории чемпионатов Европы

Дзофф, Леманн, Маттеус и еще семь самых возрастных игроков в истории чемпионатов Европы

В качестве постскриптума. Двоевластие на вершине может завершиться лишь в том случае, если восьмой «сухарь» покорится испанцу Касильясу. Но для этого Икеру необходимо как минимум попасть в стартовый состав. Минимальный шанс обойти ван дер Сара имеют Петр Чех и Джанлуиджи Буффон. Для этого чешскому и итальянскому ветеранам нужно сыграть по пять матчей «на ноль». Ну, и есть вариант, совсем близкий к области фантастики: если сборная Германии выиграет турнир, а Мануэль Нойер оставит свои ворота в неприкосновенности во всех матчах, то на вершину заберётся как раз бессменный кипер «бундестим» последних лет. Но опять же – при условии, что Касильяс не увеличит свой результат.

Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2008?

Шесть причин, почему сборная России выиграет чемпионат Европы

Туран, Пуйоль, Тольдо и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

Фото: www.zimbio.com, www.pinterest.com, www.corriere.it

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!