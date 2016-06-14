Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Касильяс, Байя и еще три вратаря с наибольшим количеством «сухарей» в истории Евро

    14 июня 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает голкиперов, имеющих наибольшее количество матчей без пропущенных мячей за всю историю главного европейского турнира сборных команд.

    Продолжаем знакомить читателей с разными статистическими выкладками, касающимися истории чемпионатов Европы. Сегодня мы показываем самых «непробиваемых» вратарей в истории Евро.

    Ханс ван Брёкелен

    Команда: Голландия

    Турниры Евро: 1988, 1992

    Игры в финальных стадиях: 9

    Количество «сухих» матчей: 4

    Витор Байя

    Команда: Португалия

    Турниры Евро: 1996, 2000

    Игры в финальных стадиях: 8

    Количество «сухих» матчей: 4

    Дино Дзофф

    Команда: Италия

    Турниры Евро: 1968, 1980

    Игры в финальных стадиях: 7

    Количество «сухих» матчей: 5

    Эдвин ван дер Сар

    Команда: Голландия

    Турниры Евро: 1996, 2000, 2004, 2008

    Игры в финальных стадиях: 16

    Количество «сухих» матчей: 7

    Икер Касильс

    Команда: Испания

    Турниры Евро: 2004, 2008, 2012

    Игры в финальных стадиях: 14

    Количество «сухих» матчей: 7

    Великолепная семерка: герои 1-го тура Евро-2016

    Маттеус, Руни, Шифо и еще семь самых юных дебютантов в истории чемпионатов Европы

    Дзофф, Леманн, Маттеус и еще семь самых возрастных игроков в истории чемпионатов Европы

    В качестве постскриптума. Двоевластие на вершине может завершиться лишь в том случае, если восьмой «сухарь» покорится испанцу Касильясу. Но для этого Икеру необходимо как минимум попасть в стартовый состав. Минимальный шанс обойти ван дер Сара имеют Петр Чех и Джанлуиджи Буффон. Для этого чешскому и итальянскому ветеранам нужно сыграть по пять матчей «на ноль». Ну, и есть вариант, совсем близкий к области фантастики: если сборная Германии выиграет турнир, а Мануэль Нойер оставит свои ворота в неприкосновенности во всех матчах, то на вершину заберётся как раз бессменный кипер «бундестим» последних лет. Но опять же – при условии, что Касильяс не увеличит свой результат.

    Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2008?

    Шесть причин, почему сборная России выиграет чемпионат Европы

    Туран, Пуйоль, Тольдо и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

    Фото: www.zimbio.com, www.pinterest.com, www.corriere.it

    Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!

    Рейтинг: 4 Голосов: 17
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11