Касильяс, Байя и еще три вратаря с наибольшим количеством «сухарей» в истории Евро

Интересно однако
Продолжаем знакомить читателей с разными статистическими выкладками, касающимися истории чемпионатов Европы. Сегодня мы показываем самых «непробиваемых» вратарей в истории Евро.
Ханс ван Брёкелен
Команда: Голландия
Турниры Евро: 1988, 1992
Игры в финальных стадиях: 9
Количество «сухих» матчей: 4
Витор Байя
Команда: Португалия
Турниры Евро: 1996, 2000
Игры в финальных стадиях: 8
Количество «сухих» матчей: 4
Дино Дзофф
Команда: Италия
Турниры Евро: 1968, 1980
Игры в финальных стадиях: 7
Количество «сухих» матчей: 5
Эдвин ван дер Сар
Команда: Голландия
Турниры Евро: 1996, 2000, 2004, 2008
Игры в финальных стадиях: 16
Количество «сухих» матчей: 7
Икер Касильс
Команда: Испания
Турниры Евро: 2004, 2008, 2012
Игры в финальных стадиях: 14
Количество «сухих» матчей: 7
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В качестве постскриптума. Двоевластие на вершине может завершиться лишь в том случае, если восьмой «сухарь» покорится испанцу Касильясу. Но для этого Икеру необходимо как минимум попасть в стартовый состав. Минимальный шанс обойти ван дер Сара имеют Петр Чех и Джанлуиджи Буффон. Для этого чешскому и итальянскому ветеранам нужно сыграть по пять матчей «на ноль». Ну, и есть вариант, совсем близкий к области фантастики: если сборная Германии выиграет турнир, а Мануэль Нойер оставит свои ворота в неприкосновенности во всех матчах, то на вершину заберётся как раз бессменный кипер «бундестим» последних лет. Но опять же – при условии, что Касильяс не увеличит свой результат.
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Фото: www.zimbio.com, www.pinterest.com, www.corriere.it
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