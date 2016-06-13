Дневник чемпионата Европы-2016. День третий.

Блог MyFootball подводит итоги третьего игрового дня

Третий день Евро-2016 не подарил любителям футбола желанного объёма голов, ограничившись лишь четырьмя. Хорваты с ходу начали демонстрацию своих амбиций, переиграв Турцию 1-0. Следом поляки даже без голов Левандовски справились с Северной Ирландией. Ну и заканчивал игровой день самый интересный его матч – Германии и Украины.

Хорваты довольно здорово провели первый тайм, дополнив свою уверенную игру красивейшим голом Луки Модрича. Резво они начали и вторую половину встречи – Дарио Срна как он умеет исполнил штрафной, но мяч попал в перекладину. Затем подопечные Антэ Чачича продолжали давить, попадать в каркас, доминировали и вели игру к своей победе. Что у них в итоге и получилось. Сборная Турции хоть и старалась, но никакой внятной игры с регулярным созданием опасности у ворот Субашича не показала. Сборная Хорватии победила вполне заслуженно и уверенно. Перспективы выхода турков из группы довольно туманны, учитывая что на одном старании против Испании очки не урвать, да и неизвестно пока как сложится матч с чехами, ибо результат их подготовки к Евро в виде поставленной игры мы еще не видели. Ну а хорваты, безусловно, поборятся и с ребятами Дель Боске и являются фаворитами в игре с чехами, даже учитывая фактор, изложенный в предыдущем предложении.

Вторым матчем было противостояние Польши и Северной Ирландии, где польские фаны ждали голов форварда мюнхенской «Баварии». Главная ударная сила нападения их любимой команды в лице Роберта Левандовски нивелировалась как стараниями ирландцев, так и помехами со стороны партнеров. Да да, я про тот эпизод когда Милик помешал Роберту пробить и ударил в итоге сам. Однако Аркадиуш к тому времени уже был автором единственного, к тому же и в итоге победного, гола, поэтому ему вроде как простительно. Игроки в зеленой форме пытались всеми возможными способами сопротивляться и забить, но не вышло. В результате получилась очень уверенная победа поляков, что подтверждает и статистика встречи. Северная Ирландия, скорее всего, ограничится удовольствием участия на Евро-2016, так как следующий матч играть с украинцами, которые если будут играть как в игре с Германией, то могут и поляков одолеть. Ну а третью встречу ребята Майкла О'Нила проведут с немцами...Ну тут и пояснять ничего не нужно.

Сборная Украины очень здорово и достойно сыграла против сборной Германии. В некоторых эпизодах «бундестим» откровенно везло, к тому же украинцы попытались устроить некий финальный штурм ворот Нойера, однако допустили ошибку, следствием которой стала контратака немцев и гол Бастиана Швайнштайгера. Конечно, сборная Германии была фаворитом встречи, заслуженно победила, пусть и не сыграла в полную свою силу и иногда допуская странные ошибки. Например как в моменте когда Мустафи сделал скидку головой назад, нечаянно перекинув вратаря «Баварии». Но обошлось. Всё-таки по мнению автора блога украинцы сыграли не на пределе своих возможностей, я уверен, что игровой запас мастерства, концентрации и сил у них есть. И достать его надо будет уже в игре с Северной Ирландией, дабы увеличить шансы на выход из группы перед битвой с поляками. Ну а подопечные Йоахима Лёва всегда были, есть и будут претендентами на золотые медали.

Таким образом, третий игровой день запомнился минимальными победами фаворитов в первых двух играх, после которых тотал больше 1.5 уже должен был пробиться. Пусть даже и за секунды до финального свистка. Ждем следующих матчей, наслаждаемся чемпионатом Европы, и конечно же поддерживаем сборную России!