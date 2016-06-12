Цифры не врут: почему Англия сыграет с Польшей в финале Евро?

Немножко несерьезное исследование нашего блога о футбольной экипировке сборных, представленных на Евро

Если бы цвет формы что-то решал при определении победителя, то в финале Чемпионата Европы в 2016 сошлись бы сборные Польши и Англии. Хотя, возможно, им бы навязали борьбу Германия или Словакия. Как бы это странно не звучало, но логика в этих словах присутствует – в квалификации 25% голов было забито этими 4 командами, игравшими в форме, где белый цвет был основным!

Англия имеет шансы не только из-за цвета формы – в квалификации к чемпионату Европы они были непобедимы, да и в матче со сборной России им удалось, по крайней мере, не проиграть. Польша, так же игравшая в белых футболках, забила больше всех голов в квалификационном раунде. Интересное совпадение, не так ли?



Кстати, самыми успешными были так же команды, игравшие как в белой, так и в красной форме. И если составить десятку самых успешных сборных отборочного раунда, основываясь на разнице забитых и пропущенных мячей, то единственной командой, игравшей не в белой или красной основной форме будет Ирландия в её традиционных футболках зеленого цвета. Может быть, играй Голландцы в красной форме, они и отобрались бы на Евро...



Ещё больше фактов о форме участников Евро вы можете увидеть на нашей инфографике ниже:



Источник: sporticos.com