Марсельская рулетка

Есть такое выражение – ничья равна победе. Блог MyFootball объясняет почему к итогам матча Англия – Россия применима эта фраза.

Все эмоции от поединка с англичанами уже остыли, поэтому на трезвую холодную голову можно порассуждать о итогах игры. Футбольный люд, как обычно, разделился на тех, кто ругал нашу сборную, и тех кто благодарил за самоотдачу. Автор блога присоединяется ко вторым, и от души говорит спасибо нашим ребятам.

Сразу начнём с факторов, повлиявших на степень готовности бодаться с одной из сильнейших сборных на планете. Первый из них это травмы. Согласитесь, особенно в первом тайме, чувствовалась нехватка Дзагоева и Жиркова в стартовом составе. Головин и Нойштедтер сыграли не так ярко как хотелось всем тем, кто переживал в этот вечер за русскую дружину, однако лучше сыграть они вряд ли могли. Не будем забывать, что для обоих это был первый матч на чемпионате Европы, да тут еще и против англичан выпало играть. Конечно, у каждого из читателей, безусловно, своё мнение и видение футбола, но присутствие Алана вместо Головина в центре поля, на мой взгляд, сидело большим желанием в головах русских болельщиков. Да и в голове Леонида Викторовича тоже. Но что поделать, Дзагоев сыграть не мог ни при каких разумных обстоятельствах. Неуверенные действия и манёвры Щенникова тоже натолкнули на сожаление об отсутствии на его позиции Юры Жиркова, который со своим опытом явно оказал бы куда большее сопротивление неугомонному Уокеру.

Вот вам и первая причина почему ничья с Англией это очень круто. Сыграй у нашей сборной супермегаосновной состав – шансы на победу были бы куда выше. Однако почему-то многие, особенно те, кто футболом увлекается лишь в период крупных турниров, как-то либо вообще упустили данный фактор, либо уж точно снизили степень его влияния. И хочется кинуть камень в тех, кто предъявляет претензии Головину и Нойштедтеру. За то небольшое время, что было в распоряжении Слуцкого, наиграть надежную пару опорников для игры на уровне чемпионата Европы – ну дело если не фантастическое, то уж крайне трудновыполнимое уж точно. Вместо Щенникова могли бы выйти и Дмитрий Комбаров и, теоретически, его тёзка Торбинский. Но мне кажется причина тут проста – Слуцкий уповал на сыгранность армейской обороны. По сути, проблемы с составом у нас были только в опорной зоне и на позиции левого защитника, и всё-таки на должном уровне решить их не удалось.

Сам ход игры целиком и полностью намекал на победу родоначальников футбола. До определенной поры нам везло, вспомнить хотя бы промахи в сантиметрах от каркаса и суперсэйв Акинфеева в моменте с последующим добиванием Лалланы. Но везение вещь быстро исчерпывающаяся, поэтому ввиду частого использования благосклонности фортуны, лимит удачи превысился и, случилось так, что итальянский рефери назначил очень спорный штрафной. Далее наши футболисты пытались пытаться креативить моменты и шансы у ворот Харта, но получалось неубедительно. Но традиция наличия проблем англичан в стартовых матчах Евро продолжилась и на сей раз. Заброс Щенникова на брата Березуцкого – и вот он гол! Вторая причина почему ничья аналогична победе – просто взгляните на статистику и минуту забитого нашими игроками гола. Думаю тут всё станет ясно.

Для тех, кто не заглядывал в статистический послематчевый раздел, расскажу о цифрах что там содержатся. Уступили наши лишь по ударам и голевым моментам. Количество пасов и их точность практически одинаковы. 426 пасов у британцев против наших 406. Точность у них немного выше – 87% против нашей 80%. Пробежали игроки обеих сборных тоже примерно равное расстояние. 110.8 км у ребят Ходжсона и 109.9 у подопечных Слуцкого. Владение мячом итого получилось 52% vs 48%.Ну и что неудивительно, наши в 2 раза больше совершили фолов.

Таким образом, подводя итоги вчерашнего матча, не совсем основной состав нашей сборной и неудачно складывавшийся ход игры стали главными причинами для того, чтобы быть довольными ничьей. Давайте будем верить и надеяться что тренерский штаб во главе с Леонидом Викторовичем придумает как играть в оставшихся матчах и сумеет настроить наших футболистов на борьбу. И самое главное, вселить уверенность что они способны на большие свершения. Ведь ресурсы то есть. Достать их из внутренних резервов и грамотно применить – будет ключом к гордости за нашу сборную! Продолжаем наслаждаться чемпионатом Европы и поддерживать сборную России!