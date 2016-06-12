Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Euro-2016 Все блоги -

    Леонид Слуцкий после матча сс Сборной «Англии»

    12 июня 2016
    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал оценку игре своей команды в матче со сборной Англии (1:1).

    «Могу поблагодарить ребят за то, что в концовке они сумели сыграть в давление. Они спасли матч, который было тяжело спасти. Соперник играл с преимуществом, но нам удавалось его сдерживать. Станет ли это традицией, пока сказать трудно. Что касается беспорядков, то мне сложно это комментировать. Мы были целиком сконцентрированы на подготовке к матчу. Но это точно не лучшая составляющая футбола.

    У Англии два основных варианта построения игры. Мы были готовы к обоим и пытались играть интенсивно. Хотя Англия – одна из самых быстрых команд в мире. Не могу сказать, что все получилось. Головину и Нойштедтеру сложно предъявлять претензии. Они сыграли на сегодняшнем максимуме», – передает слова Леонида Слуцкого корреспондент «Матч ТВ» Ярослав Кулемин.

    Сборная России сыграла вничью с командой Англии 1:1. Счет в добавленное арбитром время сравнял российский защитник Василий Березуцкий.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11