Дневник чемпионата Европы-2016. День второй.

Блог MyFootball подводит итоги второго игрового дня

Пока что ни один матч чемпионата не принёс нам отрицательных эмоций. Первый поединок между Албанией и Швейцарией стал разогревом для просмотра более интригующего матча Словакии и Уэльса и для получения дозы футбольной радости от игры России и Англии.

Албания удивила, а своих фанатов еще и расстроила, поразительной нереализацией своих моментов у ворот соперника. Играя большую часть матча в меньшинстве из-за глупого удаления Лорика Цаны, подопечные Джанни де Бьязи смогли создать не один момент для гола. Однако непостижимым образом не забивали. Вообще, стоит сказать что албанцы сами отдали 3 очка швейцарцам. Возможно кто-то не согласится с автором блога, но посудите сами – проиграли всего 0-1, голевые шансы были созданы, но не реализованы, Цане совершенно необязательно было играть рукой в эпизоде с удалением. Хотя, безусловно, все эти ошибки как в атаке, так и в обороне, были сделаны из-за недостатка опыта и где-то даже мастерства, но никак не из-за недоконцентрации или нежелания.У швейцарцев всего этого хватило сполна, поэтому и победителями матча стали именно они. Но и к ним предъявить претензии тоже можно. Слишком уж играли с огнём ребята Владимира Петковича, позволяя албанцам креативить эпизоды у своих ворот, и это при преимуществе всего в один гол. Вот так и прошел первый матч второго игрового дня.

Далее любителям футбола предстоял просмотр матча Уэльса и Словакии. Уже на 3-й минуте каким-то чудом словаки не вышли вперед. Не забиваешь ты – забивают тебе. На сей раз эта истина сработала уж очень быстро. Уже через 7 минут ошибка Матуша Козачика привела к голу Бэйла прямым ударом со штрафного. Сборная Уэльса до примерно 60-й минуты имела превосходство, играла лучше и вела матч к победе. Но Ондрей Дуда, спустя всего минуту после выхода на замену, на 61-й минуте сравнял счёт. И стало казаться, что словаки переломили ход матча и настрой валлийцев и, рано или поздно, закатят второй и заберут 3 очка. Но с этим категорически был не согласен Аарон Рэмзи, создавший второй гол своей команды. Через 5 минут словаки могли тут же убить радость подопечных Криса Коулмэна, но Адам Немец попал в штангу. В общем, лично автору блога этот поединок запомнился ужасной игрой Уэльса на контратаках, невезением словаков и очередной ошибкой голкипера вообще на турнире в целом. Швейцарцы забили албанцам после ошибки на выходе Этрита Бериши, Жиру вчера записал на свой счёт аналогичный гол. Теперь и Козачик ошибся при ударе двухкратного обладателя ушастого кубка ЛЧ.

Ну и матч, которого с нетерпением ждали многие фанаты футбола и безобразничающие в Марселе болельщики, дал много пищи для размышлений и поводов для радости и печали. Англичане после гола Дайера уже отмечали победу, в то время как Василий Березуцкий умело сыграл головой. А Глушаков на всякий случай еще и добил футбольный снаряд в ворота. Чтоб уж наверняка. Пожалуй, этому матчу стоит посвятить отдельную статью, поэтому в нашем дневнике запишем лишь краткий список впечатлений. Как же классно играл Кайл Уокер, как ошибался Щенников, как везло нашей сборной до момента со злополучным штрафным, как бились и старались игроки сборной России, как они были за это вознаграждены. По самому содержанию и уровню игры, возможно, наши ничью и не заслужили, но они заслужили её по самоотдаче. Англичане сейчас – одна из самых сильных сборных, к тому же на данный момент у них очень талантливое поколение. Поэтому скажем нашим ребятам спасибо и ждём побед в оставшихся матчах!

На этом предлагаю закончить заполнять вторую страницу дневника, перевернув на чистый третий лист, ждущий написания итогов матчей Турция – Хорватия, Польша – Северная Ирландия и Германия – Украина.