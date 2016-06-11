Euro-2016: Англия – Россия + Обзоры прошедших матчей

Англия – Россия. Превью
Начало – 22:00. Марсель, «Велодром». Арбитр матча – Свэйн Моэн (Норвегия).
Прямая трансляция: Первый канал
Ориентировочные составы:
Англия: Харт – Уолкер, Кэхилл, Смоллинг, Роуз – Уилшир, Дайер, Алли – Руни, Кейн, Стерлинг
Россия: Акинфеев – Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Глушаков, Мамаев, Шатов – Кокорин, Дзюба, Смолов
Прогнозы букмекеров:
Букмекеры отдают существенное предпочтение команде Ходжсона. Впрочем, Россия вовсе не считается бесперспективным аутсайдером.
William Hill: Победа Англии – 1.9, ничья – 3.8, победа России – 3.2
Bwin: Победа Англии – 1.95, ничья – 4.1, победа России – 3.3
Marathonbet: Победа Англии – 1.76, ничья – 3.68, победа России – 5.70
Сегодня состоится второй матч игрового дня, где соперниками станут сборные России и Англии. Для каждой из них первый матч будет определяющим. Команда Роя Ходжсона сможет либо подтвердить статус непобедимой сборной на этом Евро (10 матчей в отборе англичане выиграли), либо подопечные Леонида Слуцкого сотворят небольшую сенсацию.
Статистика личных встреч:
Соперники в последний раз пересекались в рамках отборочного этапа к Евро-2008. Сначала англичане у себя дома разгромили россиян со счетом 3:0, но в ответном поединке наши ребята, возглавляемые Гусом Хиддинком, взяли реванш 2:1. Кстати, в той квалификации именно россияне не позволили англичанам выйти в финальную часть Чемпионата Европы.
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