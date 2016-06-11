Euro-2016: Англия – Россия + Обзоры прошедших матчей

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Англия – Россия. Превью



Начало – 22:00. Марсель, «Велодром». Арбитр матча – Свэйн Моэн (Норвегия).

Прямая трансляция: Первый канал

Ориентировочные составы:

Англия: Харт – Уолкер, Кэхилл, Смоллинг, Роуз – Уилшир, Дайер, Алли – Руни, Кейн, Стерлинг

Россия: Акинфеев – Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Глушаков, Мамаев, Шатов – Кокорин, Дзюба, Смолов

Прогнозы букмекеров:



Букмекеры отдают существенное предпочтение команде Ходжсона. Впрочем, Россия вовсе не считается бесперспективным аутсайдером.

William Hill: Победа Англии – 1.9, ничья – 3.8, победа России – 3.2



Bwin: Победа Англии – 1.95, ничья – 4.1, победа России – 3.3



Marathonbet: Победа Англии – 1.76, ничья – 3.68, победа России – 5.70



Сегодня состоится второй матч игрового дня, где соперниками станут сборные России и Англии. Для каждой из них первый матч будет определяющим. Команда Роя Ходжсона сможет либо подтвердить статус непобедимой сборной на этом Евро (10 матчей в отборе англичане выиграли), либо подопечные Леонида Слуцкого сотворят небольшую сенсацию.



Статистика личных встреч:

Соперники в последний раз пересекались в рамках отборочного этапа к Евро-2008. Сначала англичане у себя дома разгромили россиян со счетом 3:0, но в ответном поединке наши ребята, возглавляемые Гусом Хиддинком, взяли реванш 2:1. Кстати, в той квалификации именно россияне не позволили англичанам выйти в финальную часть Чемпионата Европы.



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