Русский-немец. Факты о Романе Нойштедтере

Дружба с Ройсом, брат-футболист и другие факты о неожиданном новичке сборной России.

Неожиданный вызов в сборную Романа Нойштедтера многих болельщиков удивил, так как о футболисте россияне практически ничего не знают. После травмы И. Денисова шанс выйти в основе сборной России возрастают, поэтому для более обширного знакомства с футболистом, рассмотрим малоизвестные факты о единственном «легионере» сборной России на Евро 2016.

1. Играл за Сборную Германии

За сборную Германии U-20 провёл 2 матча. А 13 ноября 2012 года дебютировал за главную команду Германии, выйдя на замену на 87-минуте вместо Л. Холтби в игре против Нидерладов, матч был товарищеским.

2. Сильная сторона – игра в пас

У Романа лучший процент точности передач из игроков основы «Шальке-04» – 89,1%.

3. Дружба с Ройсом

Они знают друг друга уже давно, ещё с выступлений за немецкую «молодёжку». После была мёнхенгладбахская «Боруссия», где они тоже играли бок о бок. В 2012 году Нойштедтер и Ройс разошлись по враждующим лагерям – один ушёл в «Шальке-04», другой уехал в Дортмунд, – но сохранили дружбу. А перед одним из рурских дерби им даже предложили сыграть друг против друга в PlayStation. Победила дружба – 4:4.

4. Играл в защите в 16 лет

В юности Нойштедтер пробовался на позиции центрального защитника. В 16 лет тренеры «Майнца» решили перевести Романа в оборону, делая акцент на его высоком росте. Однако Нойштедтер быстро понял, что эта позиция – не его, и вскоре его вернули в середину. Правда, в нынешнем сезоне тренер Шальке по большей части использует Романа на позиции в центре обороны.

5. Есть младший брат, он тоже футболист

В интервью Роман не раз признавался, что брат талантливее, чем он, однако пока Данил Нойштедтер не может заиграть на высоком уровне – после игры за юношеские команды «Кайзерслаутерна» и «Твенте» Нойштедтер отправился скитаться по командам низших немецких лиг.

6. Фанат скейбординга

Играя за «Майнц», он постоянно выходил на улицу с товарищами по команде – то погонять на скейтборде, то поиграть в хоккей на роликах. Сейчас Нойштедтер по-прежнему любит встать на доску, а его увлечению посвящена даже одна из его татуировок на теле.

7. Первый натурализованный футболист сборной России из-за рубежа

Самый известный факт из всех: уже во время сбора на Чемпионат Европы, Роман получил российский паспорт и в сборной будет единственным футболистом, играющим в зарубежном чемпионате.

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