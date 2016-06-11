По горячим следам: Франция – Румыния

Блог MyFootball с пылу с жару подводит итоги первого матча Евро-2016

Ох и богат получился на эмоции матч открытия чемпионата! И назначенный пенальти, и интрига, и шикарный гол – в общем-то, наверное, все такой игры и ждали. Кстати, сборная Румынии всё-таки показала свой истинный уровень. Понятен он стал еще с самого начала матча, когда просто чудом мяч не залетел в ворота хозяйской сборной, угодив в Льориса. Причём совершенно не было похоже что это всего лишь стартовый всплеск, который вот-вот себя исчерпает. Подопечные Ангела Йорданэску проявили упорство и, между прочим, где-то недюжинное мастерство, особенно в плане обыгрыша оппонентов один в один. Приятное впечатление оставили румыны, что уж там говорить. А вот ко французам и, в частности, к Дидье Дешаму сразу возникло много вопросов. Сейчас их конечно меньше, ведь победа одержана, 3 очка уже в копилке.

Но само содержание игры хозяев было далеко от того, что ждали болельщики. В принципе даже не важно чьи именно. Не думаю, что есть те, кто полностью остался доволен действиями ребят в синих футболках. Но чемпионат Европы стартовал, начался большой футбольный праздник, поэтому даже как-то не хочется ругать сборную Франции, тем более победителей не судят. Главной задачей футбольных фанатов сейчас будет уснуть и набраться сил для просмотра следующего игрового дня, а при нынешних порывах эмоций и впечатлений это сделать не так уж просто. А следующий игровой день вместит в себя аж 3 поединка, один из которых интересует нас больше всего. Однако отклонился я от темы.

Хочется прям вот от души поздравить сборную Румынии. Честно говоря, есть ощущение что награда в виде гола недостаточно подходит под уровень их стараний. В том плане, что даже ничью они заслужили. Просто оказался вот в составе хозяев Димитри Пайет, решился на дальний выстрел и всё. Но кто кинет камень в огород Йорданэску и его коллектива? Ежели аналогичный класс игры будут демонстрировать румынские игроки, то шансы на выход из группы у них будут более чем реальные. А выход из группы, кстати, и есть задача румынской дружины на данный турнир. По крайней мере, по словам их наставника.

Если касательно командного уровня понятно кого хвалить а кого ругать, то на индивидуальном хочется отметить блёклую игру тех футболистов французской команды, от которых нация ждёт подвига. Хотя Гризманн был близок к шансу осчастливить своих болельщиков, но штанга помешала этой затее. Погба подтвердил слова Дешама о том, что Поль часто заигрывается и ему не хватает доли холодной рассудительности. Что-то не показал должную степень уверенности Адиль Рами. Не попал в игру Эвра. Вообще, лучшими в составе сборной Франции были Пайет, тут не надо объяснять почему, Кантэ и Матюиди. Но это на субъективный взгляд автора блога. Просто Пайет помимо гола еще и здорово обострял ситуацию недалече от ворот Тэтэрушану, Кантэ вообще выгрызал весь центр и продолжал движение мяча вперед, а Матюиди выполнил свой привычный объём работы, не опустившись ниже заданной планки. Про Оливье Жиру не вижу смысла что-то растолковывать, ибо закрыли его защитники сборной Румынии весьма неплохо. Цеплялись, висели на ногах и плечах, не отпускали далеко, в общем с форвардом лондонских канониров они справились. Они – справились. А вот Тэтэрушану в одном из эпизодов - нет. Кто бы что ни говорил, а я уверен, что гол Жиру – следствие грубой ошибки кипера «Фиорентины».

Подводя итоги подведения итогов, еще раз хочется похвалить команду гостей за проявленную самоотдачу и предъявить некоторые претензии команде хозяев. Да, победа есть победа, но такого валидола болельщики явно не простят. Да и не уедешь с такой игрой в финал к золотым медалям. Первый матч начавшегося Евро принёс всем нам кучу классных эмоций, и я уверен что все, за исключением тех у кого не прошли ставки на эту игру, остались довольны. Чемпионат Европы будет еще целый месяц, поэтому ловим праздничное футбольное настроение и поддерживаем свои любимые сборные !