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    «121» Все блоги -

    Тест: Знаете ли вы историю Евро?

    15 июня 2016
    Блог «121» приготовил вам тест, который поможет вам узнать много интересных фактов о европейском футболе.
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии11
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 16 июня 2016, 16:43

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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 16 июня 2016, 08:22

      5

      0
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      Рейтинг: +40

      007R 16 июня 2016, 07:49

      3

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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 16 июня 2016, 06:22

      В 1992 была сборная СНГ, а не России

      2
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      Рейтинг: +22

      Alex5813 16 июня 2016, 06:21

      2:-)

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      Рейтинг: +29

      Gans333 16 июня 2016, 06:20

      7 вопрос ответ Англия, а картинка Германия

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 16 июня 2016, 03:24

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 июня 2016, 01:27

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      Рейтинг: +23

      SHAR522 15 июня 2016, 21:43

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      Рейтинг: +9

      Rus_Football Na_DNE 15 июня 2016, 20:05

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